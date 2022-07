5 nghi can trong vụ nổ súng ở quán bar bị bắt tại biên giới Campuchia

TPO - Ngày 27/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Long An để di lý nhóm đối tượng có liên quan tới vụ nổ súng tại quán bar trên địa bàn huyện Triệu Sơn khiến nhiều người bị thương về phục vụ điều tra.

Cụ thể, chiều 26/7, tại khu vực biên giới Campuchia, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An) và Công an huyện Đức Huệ phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ 5 nghi can trong vụ nổ súng tại quán bar trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Xuân Tuấn Sinh (17 tuổi) và Trần Bảo Trung (21 tuổi cùng có hộ khẩu thường trú xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Hà Quang Tuấn (19 tuổi, thường trú thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đình Kiên (21 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Duy Anh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sau đó, các đối tượng trên được di lý về Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) để làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 18/7, tại ngã 5 xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn), quán bar Talking Lounge mới khai trương nên thu hút nhiều khách tới vui chơi. Đến rạng sáng ngày 19/7, trước khu vực quán trên bất ngờ có tiếng súng nổ; hậu quả làm 5 người bị thương. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tới hiện trường thu thập các vật chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Nhận định các nghi phạm sẽ vượt biên trốn sang Campuchia theo đường bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp, bắt giữ các đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.