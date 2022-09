5 mẫu SUV off-road tốt nhất mọi thời đại

TPO - Trong quá khứ, những người yêu thích đi phượt luôn ưa thích những mẫu xe gầm cao có động cơ mạnh mẽ. Và dưới đây là những chiếc SUV cung cấp khả năng vượt địa hình tốt nhất mọi thời đại.

Jeep Wrangler Rubicon

Jeep luôn mang phong thái của phương tiện vượt địa hình truyền thống. Phát huy ưu việt này, Wrangler thực sự là mẫu SUV cho khả năng vận hành tinh tế. Nó thường xuyên được cập nhật các tính năng và công nghệ nhưng điều đó không ảnh hưởng tới hiệu suất. Do đó, phiên bản Wrangler sử dụng hệ dẫn động cầu trước khiến chiếc xe được mệnh danh là "vua địa hình".

Vượt qua những điều kiện cung đường khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, Wrangler đã chứng tỏ "mình" là cỗ máy phi thường. Với hệ thống Rock-Trac 4x4, khóa vi sai điện tử, ngắt kết nối thanh trượt phía trước điện tử và rất nhiều bộ phận tập trung vào khả năng off-road, Wrangler xứng đáng được nhiều phượt thủ săn đón.

Land Rover Defender

Không thể phủ nhận rằng Land Rover luôn tạo ra hàng loạt mẫu xe địa hình tốt và nổi tiếng nhất mọi thời đại, và Defender đã là minh chứng cho điều đó trên cả 5 thế hệ đã ra mắt trên thị trường.

Mặc dù chiếc Defender 110 cũ có những lo ngại về độ tin cậy và các vấn đề thiết bị điện tử, thế hệ đời mới đã khắc phục nhược điểm này. Thương hiệu Anh đã cải tiến Defender và cung cấp cho người mua những biến thể tốt nhất.

Toyota Land Cruiser

Rất ít mẫu SUV địa hình có được danh tiếng và sự tin cậy như Toyota Land Cruiser đã gây dựng trong những năm qua. Với sự tinh tế và tiện nghi vượt trội, Land Cruiser đi kèm với độ bền bỉ, thứ mà luôn gắn liền với thương hiệu Toyota.

Sau nhiều năm, phiên bản FJ80 của Land Cruiser vẫn chứng tỏ là một chiếc SUV địa hình phi thường, có thể cạnh tranh khả năng off-road cùng nhiều mẫu xe hiện đại.

Toyota 4Runner (Thế hệ thứ 3)

Toyota 4Runner là một trong những chiếc SUV off-road tốt nhất và thế hệ thứ ba được đánh giá mang tới sự ưu việt vượt trội của dòng sản phẩm kể trên. Được chế tạo từ năm 1996 đến năm 2022, 4Runner thế hệ thứ 3 sử dụng nền tảng khung gầm từ Land Cruiser Prado, một chiếc xe địa hình có khả năng tương đương.

Các tính năng sang trọng mà 4Runner đi kèm như chiều dài cơ sở dài, không gian rộng rãi ở bên trong, phanh ABS, hệ thống treo dạng cuộn, khiến 4Runner luôn phù hợp với nhiều tài xế ngay cả ở thời điểm hiện tại.

Ford Bronco

Sở hữu thiết kế tập trung vào những chuyến đi đường trường, Ford Bronco rất linh hoạt với khung gầm mạnh mẽ, giúp người lái tăng sự tự tin vượt qua những cung đường hiểm trở nhất.

Hơn nữa, Ford Bronco có được sự tín nhiệm bởi sự thành công trong các giải đấu off-road như Baja (do Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Quốc tế điều hành) và King Of The Hammers (cuộc đua địa hình kết hợp giữa đua sa mạc và đi trên đá tại Mỹ). Trở thành một trong những chiếc xe địa hình bền bỉ và cứng cáp nhất hiện nay, Ford Bronco là mẫu xe cần phải có đối với bất kỳ người chơi off-road nào.

Trần Đình