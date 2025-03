4 lợi thế vàng kiến tạo vị thế dẫn đầu phân khúc của Vinhomes Wonder City

Hội tụ những lợi thế vàng về vị trí chiến lược, không gian sống đẳng cấp, thiết kế đa công năng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng dành cho giới thượng lưu mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, với tiềm năng kinh doanh rộng mở và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Vị trí độc tôn, siêu kết nối

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm hệ thống hạ tầng tỷ đô phía Tây Hà Nội chỉ cách Tây Hồ 15 phút, Vinhomes Wonder City được hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình giao thông trọng điểm, như Đại lộ “triệu đô” Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Quốc lộ 32, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long... Đồng thời, đại đô thị còn được bao quanh bởi Vành đai 4 đang thi công, cầu Thượng Cát, Hồng Hà, Metro số 4 (Mê Linh - Liên Hà), đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đã trong quy hoạch… giúp kết nối thuận tiện với các khu vực trọng điểm của Thủ đô và kiến tạo hàng loạt cột mốc gia tăng giá trị trong 2 - 5 năm tới.

Từ Vinhomes Wonder City, cư dân chỉ mất 10 - 25 phút để di chuyển đến các khu vực trung tâm như Mỹ Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ… nhanh chóng tiếp cận hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại học Quốc gia, Bệnh viện 19-8… Bên cạnh đó, với cuộc “đại dịch chuyển” của các bộ, ngành, đại sứ quán và hàng trăm doanh nghiệp lớn về phía Tây, Vinhomes Wonder City sẽ trở thành “trái tim” của thủ phủ kinh tế - chính trị - ngoại giao mới của Thủ đô.

Đối với các nhà đầu tư, lợi thế vị trí này của Vinhomes Wonder City mang tới cơ hội nắm giữ BĐS dòng tiền giàu tiềm năng với giá trị liên tục gia tăng.

Hơn nữa, các tuyến đường nội khu rộng từ 11 - 40m, được quy hoạch bài bản, đảm bảo giao thông thông thoáng và thuận tiện. Điều này không chỉ giúp cư dân di chuyển dễ dàng mà còn tạo điều kiện lý tưởng để phát triển đa dạng loại hình kinh doanh, nâng cao giá trị đầu tư cho chủ sở hữu.

Không gian sống xanh, tiện ích đẳng cấp

Vinhomes Wonder City kiến tạo đô thị kiểu mẫu tại trung tâm mới phía Tây còn nhờ quy hoạch bài bản và không gian sống đẳng cấp hiếm có. Đặc biệt, 100% căn đều có sân vườn rộng khoảng 20 - 36m², mang lại không gian sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống xanh, nghỉ dưỡng thư thái.

Được định vị là “Thành phố của những trải nghiệm thời thượng”, Vinhomes Wonder City còn quy tụ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện trong khu vực. Dự án dành tới 24,9ha trong tổng quy mô 133,4ha cho cây xanh và mặt nước, nổi bật là tổ hợp công viên rộng tới 19ha, bao gồm Adventure Park, Athletic Park, Wellness Park và BBQ Park, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất và thư giãn của cư dân mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, Vinhomes Wonder City hội tụ “bộ tứ đặc quyền” của Vingroup, bao gồm Vinmec, Vinschool - Vincom - và Vinhomes với dịch vụ quản lý vận hành chuẩn 5 sao. Sự kết hợp này kiến tạo nên chất lượng sống vượt trội cùng những trải nghiệm tiện nghi, đẳng cấp bậc nhất cho cư dân.

Thiết kế hiện đại, công năng linh hoạt

Ông Dương Ngọc Minh, một nhà đầu tư BĐS với gần 10 năm kinh nghiệm tại Hà Nội, nhận định so với các dãy nhà phố kiểu cũ ở phố cổ, hay gần nhất là khu vực Cầu Giấy - vốn có công năng hạn chế, chủ yếu để ở hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, khó cải tạo và mặt bằng kinh doanh chật hẹp, thì nhà phố Vinhomes Wonder City có lợi thế vượt trội nhờ thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và khả năng thu hút khách từ cả nội khu lẫn ngoại khu.

Với gần 100% căn sở hữu mặt tiền rộng 8m - 12m, diện tích linh hoạt từ 88m² - 211m², nhà phố nghỉ dưỡng (liền kề nhà vườn) Vinhomes Wonder City giúp chủ sở hữu “hời lớn” nhờ 4 tầng khai thác, 6 lớp công năng, từ đó tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng lợi nhuận.

"Nhà phố kiểu cũ không thể đa dạng công năng như nhà phố Vinhomes Wonder City. Tầng 1 sẽ là không gian lý tưởng cho F&B, spa hoặc boutique hotel, thu hút cư dân nội khu lẫn du khách; tầng 2 và 3 sẽ bố trí 4 key room để cho thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, linh hoạt theo nhu cầu thị trường; tầng 4 có thể tận dụng làm văn phòng hoặc không gian sinh hoạt riêng. Các mô hình nhà phố nghỉ dưỡng của Vinhomes Wonder City không chỉ là nơi an cư, nghỉ dưỡng đẳng cấp ở phía Tây Hà Nội mà còn vượt trội về tiềm năng kinh doanh.”, ông Minh phân tích.

Mức giá hấp dẫn, dư địa tăng trưởng vượt trội

Thêm một yếu tố nữa khiến nhà phố Vinhomes Wonder City hấp dẫn giới đầu tư chính là mức giá cực mềm. Trong khi, nhiều căn nhà trong khu vực phố cổ được rao bán với mức giá 500 triệu đồng/m², Cầu Giấy ở mức 300 - 500 triệu/m², thậm chí khu vực ven đô như Phùng (Đan Phượng) cũng có giá 150 - 250 triệu/m², giỏ hàng Vinhomes Wonder City có mức giá trung bình 200 triệu/m2. Mức giá này không chỉ đơn thuần là giá trị quyền sử dụng đất, mà còn bao gồm giá trị thương mại vượt trội nhờ quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ trong tương lai. Nền giá này cũng đồng nghĩa với dư địa tăng trưởng lớn cho nhà phố Vinhomes Wonder City, nhất là khi thị trường vừa bước vào chu kỳ mới, hàng loạt cột mốc hạ tầng đang ở phía trước.

Hơn nữa, chi phí sở hữu của nhà phố Vinhomes Wonder City chỉ từ 4,8 tỷ đồng (30% giá trị) với sản phẩm giãn xây 2 năm. Chính sách chưa từng có tiền lệ này giúp tối ưu dòng vốn và tăng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư.

So với nhà phố cũ có tiện ích hạn chế, thiếu quy hoạch đồng bộ, khó cải tạo mở rộng, dư địa tăng trưởng đã cạn thì nhà phố nghỉ dưỡng (liền kề nhà vườn) Vinhomes Wonder City không chỉ là điểm sáng an cư mà còn là lựa chọn đầu tư thông minh với biên độ tăng giá lớn trong tương lai.