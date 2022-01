26 năm dẫn đầu ngành nội thất văn phòng Việt của nội thất Hòa Phát với “kho” giải thưởng

Từ thương hiệu Sơn Thủy được ra đời năm 1995, sau gần 30 năm nỗ lực không ngừng, Nội thất Hòa Phát đã tự hào trở thành thương hiệu “quốc dân” trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam.

3 thập kỷ chinh phục niềm tin của người tiêu dùng Việt

Được thành lập ngày 01/11/1995, Nội thất Hòa Phát đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam sau hơn 26 năm liên tục cải tiến và mang đến những sản phẩm chất lượng.

Đến nay, khi thị trường nội thất trong nước ngày càng sôi động và cạnh tranh với sự xuất hiện của hàng trăm thương hiệu nội thất trong và ngoài nước, Nội thất Hòa Phát vẫn là cái tên tạo được niềm tin nhờ duy trì chất lượng bền vững với danh mục sản phẩm đa dạng. Điều này có được nhờ những chiến lược đầu tư đúng đắn của công ty nhằm trang bị, nâng cấp dây chuyền theo công nghệ hiện đại nhất như hệ thống máy CNC, hệ thống máy chế biến và sản xuất đồ gỗ, v.v. Cùng với đó, Nội thất Hòa Phát còn sở hữu hệ thống nhà máy lớn ở cả hai miền Nam - Bắc với tổng diện tích lên tới 32,5 héc ta, giúp đáp ứng những yêu cầu khắt khe về số lượng và chất lượng của những công trình quy mô.

Bên cạnh mảng nội thất văn phòng, Nội thất Hòa Phát cũng phát triển nhiều dòng sản phẩm thuộc lĩnh vực nội thất gia đình, gia dụng, nội thất bệnh viện. Nói về những đóng góp của công ty cho thị trường, không thể không kể đến quãng thời gian 2 năm vừa qua, khi COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã luôn nỗ lực duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất các trang thiết bị y tế như giường tầng, tủ y tế, v.v. nhằm kịp thời phục vụ đắc lực cho công tác chống dịch. Chỉ trong thời gian ngắn, Nội thất Hòa Phát đã cung cấp trang vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến tại Hoàng Mai (Hà Nội), Bắc Ninh, Bình Dương, v.v., giúp hỗ trợ điều trị kịp thời cho các bệnh nhân COVID-19.

Chất lượng được công nhận bởi hàng loạt các giải thưởng uy tín

Gần 30 năm qua, trên hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường, Nội thất Hòa Phát đã gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng. Công ty đã có 17 năm liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn (2005 - 2021), chứng nhận cho sự tin tưởng của người tiêu dùng trên cả nước đối với thương hiệu nội thất “quốc dân”. Không chỉ vậy, thương hiệu còn lọt Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) - bảng xếp hạng các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất, những cột trụ tương lai cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương và 4 năm liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu Quốc Gia do Bộ Công thương công bố và trao chứng nhận.

Cuối tháng 12 vừa qua, Nội thất Hòa Phát đã lọt top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu Việt uy tín đã có đóng góp tích cực cho nền kinh tế nước nhà. Giải thưởng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các tổ chức Quốc tế đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế đối với thương hiệu Việt.

Với mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế hiện tại và mở rộng kho giải thưởng đồ sộ, công ty quyết định đổi tên thương hiệu thành Nội thất The One và ra mắt bộ nhận diện mới. Trong tương lai, Nội thất The One cam kết sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “tiên phong kiến tạo không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại”, cung cấp các sản phẩm nội thất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm góp phần nâng cao giá trị cuộc sống cho người Việt.

Ngày 05.01.2022, thương hiệu Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One, với sự thay đổi trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nội thất văn phòng tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục duy trì phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý", phát huy những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Nội thất Hòa Phát trong suốt hơn 26 năm qua: Sáng tạo – Khát vọng – Nhiệt huyết – Quan tâm. Ở giai đoạn đầu, công ty sẽ song song duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng đại lý... Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ tháng 1/2022. Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch chuyển đổi thương hiệu cũng như thương hiệu Nội thất The One, vui lòng truy cập landing page: chuyendoi.noithattheone.vn