2.000 VĐV tranh tài tại giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng ở Quảng Ninh

TPO - Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 6-9/12 tới với sự tham dự của hơn 2.000 người đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngày 29/11, tại trụ sở Bộ Công An đã diễn ra họp báo Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024. Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Tổng Thư kí Hiệp hội Thể thao CAND cho biết: "Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 nhằm tôn vinh sự đoàn kết cảnh sát Taekwondo trên toàn thế giới; củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo Cảnh sát tại Việt Nam và Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới trong công cuộc nỗ lực vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới; phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc với tư cách là người luyện võ tự vệ; củng cố vị thế và hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và phát triển thể thao thành tích cao trong CAND Việt Nam.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh từ ngày 6-9/12. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao về chuyên môn thể thao mà còn là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; các di sản văn hóa, di tích lịch sử, sản phẩm du lịch của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đến với bạn bè quốc tế".

Giải có sự tham gia của 2.000 quan chức, HLV, VĐV đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á.

Giải đấu năm nay có 2 hạng mục thi đấu, bao gồm: Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 tại Việt Nam và Lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam năm 2024.

Theo đó, tại giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng, đối tượng tham gia là nhân viên, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát các nước châu Á (mở rộng); nam, nữ các độ tuổi, hạng cân. Nội dung thi đấu là đối kháng, quyền, công phá, thi đấu toàn đội.

Đối tượng tham gia Lễ hội Cảnh sát taekwondo châu Á 2024 là trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ, người cao tuổi. Nội dung gồm đối kháng, quyền (A/B), công phá, quyền tự do, thể dục taekwondo, thi đấu toàn đội.

Các VĐV sẽ tranh tài 16 hạng cân đối kháng (theo quy định của Olympic); 5 nội dung quyền (truyền thống và sáng tạo); 5 nội dung công phá; kỹ năng tự vệ, tấn công; biểu diễn võ thuật.

Riêng đoàn CAND tham dự giải đấu gồm 1 Trưởng đoàn, 7 huấn luyện viên và 70 vận động viên. Đoàn chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao tại giải năm nay.