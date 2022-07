2 ô tô va chạm trên quốc lộ, một người tử vong

TPO - Chiều 14/7, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đang phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô làm một người tử vong.

Khoảng 13h40 cùng ngày, tại Km 75+200 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Long An, xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hoá, xe container 43H-009.44 kéo theo rơ moóc 43R-031.46 do tài xế Đinh Văn Quân (SN 1994, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) lái, chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo, đã xảy ra va chạm với xe tải van 74D-002.54 do lái xe Lê Trường An (SN 1988, trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm anh T.Đ.Đ. (SN 1994, ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) ngồi trên xe tải van tử vong tại chỗ; tài xế Lê Trường An bị thương nặng, 2 xe ô tô hư hỏng.