2 cơ sở mầm non được cấp cùng địa chỉ: Lãnh đạo phường nhận trách nhiệm

TPO - Việc cấp 2 giấy phép hoạt động của cơ sở mầm non tư thục trên cùng một địa chỉ được chính quyền địa phương lý giải do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như căn cứ trên tình hình thực tế.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong liên quan đến cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ, địa chỉ số 48 phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm được "cấp đè" lên giấy phép của cơ sở cũ vẫn còn hiệu lực, cuối tháng 8/2022, UBND phường Phúc Diễn cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Công an quận... đã có 2 buổi kiểm tra cơ sở mầm non về các vấn đề báo nêu.

Theo biên bản kiểm tra lần 2 ngày 29/8, việc xây dựng cơ sở giáo dục an toàn có 35 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí không đạt, chủ nhóm lớp đã khắc phục một phần tồn tại so với kiểm tra lần 1 ngày 19/8.

Ông Ngô Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn cho biết, đối với cơ sở thu gom phế liệu sát vách cơ sở mầm non, Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra đánh giá cơ sở thu gom phế liệu có vách ngăn bằng tường gạch với cơ sở mầm non, không có lối mở, không cửa thông do đó không ảnh hưởng đến nơi sinh hoạt của các cháu học sinh.

Đối với việc cấp giấy phép cơ sở mầm non độc lập, lãnh đạo phường lý giải: Trên thực tế, từ tháng 5/2021 cơ sở mầm non cũ tại địa chỉ 48 Kiều Mai đã nghỉ, chuyển đồ đạc đi, dừng đóng tiền nhà, thanh lý hợp đồng với chủ nhà cho thuê. Do đó đến tháng 6/2022 phường cấp giấy phép thành lập nhóm trẻ mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc giải thể cơ sở mầm non cũ bị chậm, đến 18/8/2022 phường đã mời chủ cơ sở cũ để ban hành quyết định giải thể cơ sở cũ.

Nội dung liên quan đến hành vi "lệch chuẩn giáo dục", đe dọa của chủ cơ sở Nụ cười trẻ thơ với giáo viên cơ sở cũ, Công an phường Phúc Diễn đã mời 2 bên lên làm việc, hòa giải và yêu cầu viết cam kết tại trụ sở Công an phường.

"Hiện địa bàn phường có 9 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, sau phản ánh vừa qua, phường đã cho kiểm tra toàn bộ các cơ sở trước mùa tuyển sinh. Hàng tháng đều yêu cầu các nhóm trẻ có báo cáo", ông Ngô Quang Huy thông tin.