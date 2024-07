1.000 người hưởng lợi từ Chương trình phát triển sinh viên - DynaGen Initiative khóa 4

Chương trình phát triển sinh viên (DynaGen Initiative) đã khép lại hành trình khóa 4 với những con số vô cùng ấn tượng, mang đến cho sinh viên cơ hội phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, phục vụ cho việc phát triển bản thân trong tương lai.

Cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên

Chủ đề của DynaGen Initiative khóa 4 là “Kiến tạo bản thân - Làm chủ tương lai”. “Kiến tạo bản thân” nghĩa tự trao quyền cho chính mình để quyết định con người mà mình sẽ trở thành. Khi đã thấu hiểu bản thân và thấu hiểu nhu cầu của xã hội, các sinh viên sẽ trở thành người mà mình muốn và “Làm chủ tương lai” của chính mình. DynaGen Initiative mong muốn sẽ là chiếc “la bàn” giúp các bạn xác định được con đường cho tương lai của mình.

Để sát cánh “cùng thế hệ năng động”, DynaGen Initiative khóa 4 không chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia như mọi năm. Thay vào đó, tất cả sinh viên đều có cơ hội trở thành thành viên và tham gia chương trình. Ngoài ra, các sinh viên không bắt buộc phải tham gia toàn bộ các hoạt động trong chương trình huấn luyện mà có thể đăng ký tham gia những hoạt động mà mình quan tâm.

Với sứ mệnh đó, DynaGen Initiative đã tổ chức 6 khóa tập huấn, hội thảo, tọa đàm với chủ đề đa dạng, phong phú và thiết thực đối với sinh viên. Trong đó, có những sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên như Tọa đàm “Giới trẻ làm thiện nguyện - Từ tâm hay làm màu?” hay tập huấn “Truyền thông tạo tác động xã hội”.

Các khóa tập huấn khác bao gồm: “Giải mã bản thân - Mở khóa nghề nghiệp”, “Chinh phục nhà tuyển dụng”, “Trở thành người lãnh đạo”, “Xây dựng và triển khai sáng kiến vì cộng đồng” đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết như thấu hiểu bản thân, xác định mục tiêu nghề nghiệp phù hợp, thích nghi với môi trường làm việc mới, quản lý thời gian, giao tiếp và thuyết trình, làm việc nhóm, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, quản lý các dự án xã hội một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Là người tham gia tất cả các tập huấn trong chương trình DynaGen Initiative, Nguyễn Đức Việt, sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “DynaGen Initiative thực sự là một bước ngoặt đối với mình. Trước đây, mình khá mơ hồ về con đường sự nghiệp, nhưng qua các khóa học, mình đã hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và tìm ra hướng đi phù hợp. Kỹ năng thuyết trình và quản lý dự án mà mình học được cũng đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều."

Ươm mầm những sáng kiến vì cộng đồng

Bên cạnh các khóa tập huấn dành cho sinh viên, DynaGen Initiative còn tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật cho các sáng kiến cộng đồng của sinh viên nhằm cung cấp giải pháp và đáp ứng nhu cầu cho các nhóm yếu thế, bao gồm: trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật, lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số.

Với chủ đề “Trao quyền cho Thanh niên - Vượt qua thách thức”, Sáng kiến vì Cộng đồng năm 2023 đã nhận được hồ sơ đề xuất dự án từ 42 tổ chức/cá nhân trên cả nước với các ý tưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến: Giáo dục, Y tế - Sức khỏe cộng đồng, Bảo vệ môi trường, Sinh kế và tạo việc làm, Bình đẳng giới. 05 sáng kiến đáp ứng được các tiêu chí của chương trình đã được DynaGen Initiative trao gói tài trợ 20 triệu đồng/sáng kiến để triển khai.

Các sáng kiến được tài trợ đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, bao gồm các hội thảo, tập huấn, cuộc thi, chiến dịch truyền thông v.v. với 5.000 người hưởng lợi, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của họ về các lĩnh vực: môi trường, bình đẳng giới, sức khỏe tình dục, an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa nghệ thuật vào giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Thông qua buổi workshop, em đã biết về thêm về những kiến thức về giáo dục giới tính, trong đó có chủ đề tình dục an toàn. Trước đây chúng em chưa được tiếp cận với những kiến thức này nên thường có rất nhiều hiểu lầm. Nhờ có buổi Workshop mà chúng em đã biết được những cách để bảo vệ bản thân”, em H.P.T.K học sinh lớp 11 trường THPT Phan Bội Châu, chia sẻ sau khi tham gia lớp tập huấn “Giới tính và sự an toàn” do nhóm Gender Insight (một trong những sáng kiến được tài trợ) tổ chức.

Không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng, thông qua việc triển khai những hoạt động này, thanh niên sẽ có thêm kinh nghiệm để thực hiện các dự án xã hội trong tương lai và cải thiện nhiều kỹ năng như: thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm hiệu quả, quản lý dự án, quản lý tài chính, đàm phán và ra quyết định. Ngoài ra, việc bắt đầu triển khai những dự án nhỏ, hỗ trợ cho một nhóm người yếu thế, từng bước tạo tác động lên các cá nhân, tập thể người hưởng lợi sẽ là những nỗ lực ý nghĩa cho các bạn triển khai các dự án tạo tác động xã hội lớn hơn sau này.

Giúp sinh viên mở rộng mạng lưới kết nối

Có được mạng lưới quan hệ rộng là lợi thế vô cùng quan trọng đối với bất cứ ai trong xã hội hiện nay. Hiểu được tầm quan trọng của networking, DynaGen Initiative đã thực hiện rất nhiều hoạt động để kết nối sinh viên với những chuyên gia, người đi trước giàu kinh nghiệm thông qua chương trình Cố vấn nghề nghiệp - Career Mentoring. Sinh viên cũng có cơ hội tìm hiểu về các môi trường làm việc của nhiều cơ quan, công ty, tổ chức thông qua chương trình tham quan doanh nghiệp Office Tour.

Đối với chương trình cố vấn nghề nghiệp - Career Mentoring, DynaGen Initiative đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Kết nối Mentori Việt Nam (đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối định hướng và cố vấn phát triển nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam) và Viện Lãnh đạo ABG (một tổ chức giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận với sứ mệnh kết nối và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ) để tổ chức chương trình.

Cố vấn (mentor) của chương trình là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực của mình tại các tổ chức và tập đoàn lớn. Với tinh thần sẵn sàng chia sẻ, các mentor đã giúp các sinh viên hiểu được yêu cầu công việc cụ thể đối với từng ngành nghề, lộ trình phát triển nghề nghiệp, hiểu rõ hơn về những khó khăn, thử thách, những điều mà sinh viên sẽ trải qua để chinh phục mục tiêu nghề nghiệp của mình.

“Trước khi tham gia chương trình, mỗi khi thấy mọi người xung quanh đạt được thành tựu thì mình cảm thấy rất nghi ngờ về năng lực của bản thân, mình cũng rất tự ti vì áp lực đồng trang lứa. Sau khi được tư vấn, mình đã trở nên tự tin hơn, mạnh dạn tham gia và thử sức với những hoạt động mà trước đây mình không dám thử. Mentor đã giúp mình cách thức để tích cực đối với mọi vấn đề. Chị đã giúp mình hiểu rằng mỗi người sẽ có một lộ trình riêng cho cuộc đời mình, chỉ cần mình hiểu được bản thân thì các bước đi sau này sẽ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Vậy nên mình không còn cảm giác bị trượt lại ở phía sau nữa”, Bích Ngọc, sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.

Trong chương trình tham quan doanh nghiệp, tổ chức (Office Tour), sinh viên đã có cơ hội đến tham quan, trải nghiệm thực tế tại 5 đơn vị bao gồm Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF); Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women); Công ty Cổ phần chuỗi Thực phẩm TH (THFC), thuộc Tập đoàn TH; Công ty cổ phần VietCycle và Tập đoàn An Phát Holdings.

Thông qua chương trình, sinh viên đã được giải đáp những thắc mắc, băn khoăn về đặc thù của từng môi trường làm việc, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các doanh nghiệp lớn hay các tổ chức phi lợi nhuận để có thể tìm ra được môi trường phù hợp với bản thân.

Ấn tượng về cơ sở vật chất và môi trường làm việc tại THFC, bạn Trần Phương Thảo, sinh viên năm 3 trường Học viện Ngân hàng hào hứng chia sẻ sau chuyến tham quan: “Mình cảm thấy rất choáng ngợp với văn phòng làm việc của Tập đoàn TH. Là một tập đoàn lớn, cách bố trí không gian làm việc ở đây thể hiện mục tiêu mà tập đoàn hướng đến đó là sự phát triển bền vững và tiết kiệm năng lượng. Không những thế, Tập đoàn TH còn rất chú trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên khi bố trí không gian thư giãn và thành lập các câu lạc bộ để cán bộ, nhân viên có thể vui chơi, giải trí ngoài giờ làm việc. Đây chính xác là một môi trường làm việc mơ ước của mình”.

Không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sinh viên

Với những nỗ lực không ngừng để mang đến những cơ hội tốt nhất cho sinh viên, DynaGen Initiative mùa thứ 4 đã khép lại với những con số cực kì ấn tượng: với tổng số 10 hoạt động được triển khai; 300 sinh viên đã tham gia trực tiếp các hoạt động huấn luyện; 30 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tài chính; 120 chuyên gia tình nguyện, 15 doanh nghiệp, tổ chức đồng hành cùng chương trình; 5 sáng kiến cộng đồng của sinh viên được tài trợ. Qua đó, nâng tổng số người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình lên 1.000 người và 10.000 người hưởng lợi gián tiếp từ các hoạt động truyền thông.

DynaGen Initiative Khóa 4 đã đem lại không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn cả những trải nghiệm thực tế quý báu, truyền cảm hứng và động lực mạnh mẽ cho sinh viên. Với thành công của Khóa 4, DynaGen Initiative tiếp tục khẳng định cam kết sẽ tiếp tục sứ mệnh đồng hành, kiến tạo một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.

DynaGen Initiative là một chương trình phát triển sinh viên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Báo Giáo dục & Thời đại (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triển khai từ năm 2019, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH. Chương trình nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của các đơn vị là góp phần phát triển tài năng của thế hệ trẻ và hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp. Xem thêm thông tin về DynaGen Initiative tại: https://dynagen.vn/