Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật của Đại học (ĐH) Duy Tân trong năm 2022 vừa qua.

Mỗi một năm qua đi, mong ước của những người đứng trên giảng đường đại học là làm được thật nhiều điều có ích để đóng góp vào tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo, đưa sinh viên hội nhập và làm việc trong môi trường toàn cầu hóa, cũng như góp phần định hình vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới. Tinh thần đó được thực hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động tại Đại học (ĐH) Duy Tân để cùng với thời gian, nhà trường đã nhận được nhiều hơn nữa sự tín nhiệm từ xã hội. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật của ĐH Duy Tân trong năm 2022.

Giữ vững TOP 500 Đại học Tốt nhất thế giới theo THE và vào TOP 145 châu Á theo QS cùng giải thưởng về Cải tiến Chất lượng

Rất nhiều bảng xếp hạng trên thế giới ghi nhận nỗ lực tăng hạng và giữ hạng của ĐH Duy Tân trong năm 2022. Đặc biệt, tại bảng xếp hạng các trường Đại học Tốt nhất thế giới năm 2023 theo Times Higher Education (THE), ĐH Duy Tân giữ vững vị trí Top 500 (cụ thể ở vị trí 401-500 thế giới). Cùng với bảng xếp hạng THE, QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings (WUR) xếp hạng ĐH Duy Tân ở vị trí 801-1.000 trường Tốt nhất thế giới và vị trí 145 châu Á năm 2023. Tại Diễn đàn về Giáo dục Đại học khu vực Châu Á Thái Bình Dương, QS AUR đã trao giải thưởng cho các cơ sở giáo dục thể hiện xuất sắc trong các lĩnh vực về Xếp hạng Đại học, Phát triển Bền vững, Nghiên cứu Xuất sắc, Danh tiếng, Cải tiến Chất lượng, QS Stars,… ĐH Duy Tân vinh dự là trường đại học duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng ở hạng mục Công nhận về sự Cải tiến Chất lượng (Recognition of Improvement).

35 người Việt vào Top các Nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022

Nhà Xuất bản Elsevier (chủ cơ sở dữ liệu Scopus) đã công bố Top “100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng” năm 2022. Danh sách xếp hạng vừa được đưa ra bởi nhóm nhà khoa học của GS. John P.A. Ioannidis thuộc ĐH Stanford (Mỹ), được xây dựng trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus. Theo đó, ĐH Duy Tân có 14 nhà khoa học lọt vào danh sách này. Hầu hết các nhà khoa học của ĐH Duy Tân đều có sự thăng hạng vượt bậc trong kỳ xếp hạng này so với năm 2021. Trong đó đặc biệt là: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam tăng 63.294 bậc (từ vị trí 81.653 lên 18.363), TS. Hoàng Nhật Đức tăng 8.229 bậc (từ 23.301 lên 15.072), TS. Trần Nguyễn Hải, tăng 991 bậc (từ thứ hạng 14.704 lên 13.713),… 3 nhà khoa học trên của ĐH Duy Tân cũng được xếp hạng trong Top 35 nhà khoa học Việt Nam có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022.

Nguyên Thứ trưởng Hàn Quốc làm Hiệu trưởng Trường Du lịch, ĐH Duy Tân

GS.TS. Mo Chul Min - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hàn Quốc, đã nhận lời mời về làm Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi), thuộc ĐH Duy Tân. Quyết định của GS.TS. Mo Chul Min xuất phát từ ấn tượng về sự chân thành, thông minh và nhiệt huyết của sinh viên Việt Nam cùng chiến lược phát triển của ĐH Duy Tân. Trong suốt 35 năm cống hiến sức lực và trí tuệ vì sự phát triển của Hàn Quốc, GS.TS. Mo Chul Min đã được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng như: Cục trưởng Cục Công nghiệp Du lịch; Tổng Thư ký của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc; Tổng Thư ký Cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc về Giáo dục, Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Nhà Xanh; Đại sứ Hàn Quốc tại Pháp;…

ĐH Duy Tân đạt Kiểm định UNWTO TedQual và đạt Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục Quốc gia chu kỳ 2

Được ví như “AACSB cho Du lịch”, TedQual thường được xem là chuẩn kiểm định uy tín nhất thế giới cho các ngành học về Du lịch và Khách sạn. Chuẩn kiểm định này do Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO - United Nations World Tourism Organization) tổ chức triển khai. Ngày 8/7/2022, UNWTO đã công nhận 2 chương trình đào tạo:

- Quản trị Khách sạn Quốc tế, và

- Quản trị Nhà hàng Quốc tế

của ĐH Duy Tân chính thức đạt chuẩn kiểm định TedQual với điểm số khá cao là 771/845 điểm, thỏa mãn đến 91.2% tất cả các tiêu chí. Theo đó, ĐH Duy Tân đã trở thành trường đại học đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm này) của Việt Nam đạt kiểm định UNWTO.TedQual cho các chương trình Du lịch với thời hạn 3 năm.

Tiếp đó, vào cuối tháng 11/2022, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Việt Nam) công bố ĐH Duy Tân đạt Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục chu kỳ 2 với thời hạn 5 năm.

Thủ khoa của ĐH Duy Tân: 29,50/30 điểm cùng nhiều Vận động viên Quốc gia chọn Duy Tân làm bến đỗ

Năm 2022, đông đảo các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT đã đến xét tuyển và theo học tại ĐH Duy Tân. Đặc biệt, Thủ khoa của ĐH Duy Tân năm 2022 là Đinh Thị Hoài Nhi, đạt 29,5/30 điểm trúng tuyển học ngành Quan hệ Quốc tế của trường. Năm học này cũng là năm ĐH Duy Tân “được mùa” nhân tài Thể thao - Văn hóa với rất nhiều Vận động viên Quốc gia đăng ký theo học. Tiểu biểu trong số đó là:

- Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn giành được 2 tấm Huy chương Vàng danh giá tại SEA Games năm 2017 và SEA Games năm 2022;

- Nữ võ sĩ Phạm Thị Mai Lan - Huy chương Vàng Kickboxing Toàn quốc 2020;

- Nữ võ sĩ Lê Thị Nhi - Huy chương Đồng Kickboxing tại SEA Games năm 2022;

- Nữ sinh đa tài Lê Khắc Anna biết 5 ngôn ngữ: Anh, Hàn, Nhật, Thái, Việt vừa hát hay đàn giỏi và là Người đẹp Phong cách tại Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022;

- …

đã lựa chọn theo học tại ĐH Duy Tân ngay trong năm học 2022-2023 này. Tại Lễ Khai giảng, ĐH Duy Tân đã trao 385 suất học bổng với tổng trị giá gần 21,5 tỉ đồng và miễn giảm học phí cho sinh viên Khóa 28 với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.

ĐH Duy Tân được cấp phép đào tạo 3 ngành Tiến sĩ Vật lý

Năm 2022, ĐH Duy Tân đã chính thức được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ Tiến sĩ 3 ngành thuộc lĩnh vực Vật lý gồm:

(1) Vật lý Lý thuyết & Vật lý Toán,

(2) Vật lý Chất rắn,

(3) Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân.

Qua đó, nâng tổng số ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ở ĐH Duy Tân lên 10 ngành (bên cạnh 15 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ). Được cấp phép đào tạo cùng một thời điểm, 3 ngành thuộc lĩnh vực Vật lý đã thêm phần khẳng định nội lực vững chắc của nhà trường với nền tảng là đội ngũ nghiên cứu - giảng viên chất lượng cùng cơ sở vật chất nghiên cứu đảm bảo. Tham gia chính trong đề án đào tạo bậc Tiến sĩ 3 ngành Vật lý này là các cán bộ nghiên cứu cơ hữu đang làm việc tại 3 Viện Nghiên cứu của ĐH Duy Tân là: (1) Viện Nghiên cứu Lý thuyết và Ứng dụng (ITAR) đặt tại Hà Nội, (2) Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao (IRD) tại Đà Nẵng, và (3) Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS) tại Tp. Hồ Chí Minh.

Forbes Việt Nam “Under 30” 2022 gọi tên Giảng viên ĐH Duy Tân

Vào ngày 15/2/2022, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố Danh sách Forbes Việt Nam “Under 30” với thông điệp In the Lights of Hope (Những Ánh sáng hy vọng). Xuất hiện ở lĩnh vực Hoạt động Xã hội, Bác sĩ (BS.) Huỳnh Lê Thái Bão - giảng viên ĐH Duy Tân đã được Hội đồng Ban giám khảo lựa chọn vì đã có nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. BS. Thái Bão hiện là giảng viên, kiêm Quyền trưởng Bộ môn Thực hành Bệnh viện tại Trường Y-Dược (CMP) thuộc ĐH Duy Tân, là Thư ký biên tập tạp chí và website tại Hội Nội tiết và Đái tháo Đường Việt Nam, là người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Y khoa và Trưởng dự án “Hệ Sinh thái Y khoa Online”. Dự án này hiện thu hút hơn 7 triệu lượt tiếp cận với 2,5 triệu lượt sử dụng và hàng ngàn tài khoản dùng thường xuyên. Hệ thống tích hợp hơn 3.500 bài viết, bài học, hàng trăm video, các trang, nhóm và cộng đồng tương tác,... Năm 2021, bác sĩ Thái Bão được trao Học bổng Toàn phần đào tạo Tiến sĩ Nội khoa tại Trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Huế do Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF trao, và trở thành một trong những bác sĩ được đặc cách đào tạo Tiến sĩ (mà không qua bậc Thạc sĩ) trẻ nhất ngành Y ở Việt Nam.

Sinh viên CNTT ĐH Duy Tân giành giải Nhất Hackathon 2022 và giải Nhì tại ARAB Security Cyber Wargames ở Ai Cập

Tại cuộc thi Hackathon 2022, dự án "Ứng dụng Graph Neural Network và Computer Vision trong việc xây dựng Hệ thống Thử đồ trên Sàn Thương mại Điện tử" của các bạn trẻ ĐH Duy Tân đã giành giải Nhất chung cuộc. Ứng dụng này giúp khách hàng có thể lựa chọn được sản phẩm quần áo ưng ý, tiết kiệm thời gian, đồng thời tránh được tình trạng đổi trả hoặc thử đồ trực tiếp làm hư hỏng sản phẩm. Cũng trong năm 2022, đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân đã giành giải Nhì trong cuộc thi ARAB Security Cyber Wargames tại Ai Cập. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo Bảo mật ARAB do tổ chức Cyber Security Consltants thuộc khối ARAB triển khai, thu hút sự tham gia của các chuyên gia an ninh mạng, nhân viên bảo mật thông tin doanh nghiệp, sinh viên Công nghệ Thông tin,... trên toàn thế giới. Điều đặc biệt là sau khi được trao giải Nhì thì nhiều doanh nghiệp và công ty về An ninh Mạng ở khu vực Trung Đông đã tìm gặp và đưa ra những lời mời làm việc cho các thành viên trong đội.

Khóa đầu tiên ngành Bác sĩ Đa khoa của ĐH Duy Tân Tốt nghiệp

Sau 7 năm học tập, khóa sinh viên đầu tiên ngành Bác sĩ Đa khoa của ĐH Duy Tân đã đã tốt nghiệp với tỉ lệ 100% đạt xếp loại xuất sắc, giỏi, khá. Sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa DTU được học tập với giáo trình và phương pháp được huấn luyện và tham khảo từ ĐH Illinois ở Chicago (UIC) - trường có chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất tại Mỹ, và ĐH Pittsburgh (UPitt) - xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu nước Mỹ. Bên cạnh đó, Bệnh viện TW Huế là cơ sở thực hành lâm sàng chính cho lứa sinh viên đầu tiên này. Sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa, ĐH Duy Tân tốt nghiệp đã được các bệnh viện lớn đánh giá cao bởi các kỹ năng thực hành bệnh viện thuần thục trong suốt quá trình thực tập cũng như có trình độ tiếng Anh rất tốt.





Đưa tòa nhà 20 tầng tại số 3 Quang Trung, Đà Nẵng vào sử dụng

Nằm trên đường Quang Trung, Tp. Đà Nẵng, tòa nhà 20 tầng được ĐH Duy Tân đưa vào sử dụng trong năm 2022. Tòa nhà được xây dựng với nhiều phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành khang trang đi kèm nhiều trang thiết bị hiện đại hàng đầu miền Trung cho sinh viên các chương trình ADP (lấy bằng Mỹ) và Du lịch (các chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao) sử dụng, bên cạnh 4 cơ sở đào tạo đã có của trường, hầu hết nằm ở trung tâm Tp. Đà Nẵng.

