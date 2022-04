10 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2022: BTS, BlackPink đầu bảng

TPO - Công ty truyền thông toàn cầu Forbes vừa công bố danh sách hàng năm về những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc , căn cứ vào các tiêu chí như thành tích nghề nghiệp, mức độ phổ biến trên mạng xã hội, thu nhập, số lần xuất hiện trên truyền hình và trên các phương tiện truyền thông.

10. Jang Minho (ca sĩ)

Hạng 10 thuộc về nam ca sĩ hát nhạc trot Jang Minho. Anh trở thành ngôi sao sau khi tham gia cuộc thi trong chương trình truyền hình thực tế đình đám Hàn Quốc “Mr.Trot” vào năm 2020 và lọt vào vòng chung kết với vị trí thứ 6.

9. Yoo Jae Suk (người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên hài)

“MC quốc dân” Yoo Jae Suk lọt vào danh sách năm nay với vị trí thứ 9. Yoo Jae Suk có hơn 30 năm hoạt động trong làng giải trí xứ củ sâm, gây dấu ấn qua loạt chương trình ăn khách như “Running Man”, “Hang Out With You”, “You Quiz on the Block”… Bên cạnh đó, ông được tôn trọng bởi sự tử tế và hóm hỉnh của mình, luôn có trong danh sách những người nổi tiếng ít anti-fan nhất của K-biz.

8. Youn Yuh Jung (diễn viên)

Theo Forbes, Youn Yuh Jung là người nổi tiếng quyền lực thứ 8 của Hàn Quốc năm 2022. Sau gần 6 thập kỷ hoạt động giải trí, ngôi sao gạo cội đã nâng tầm thành sao quốc tế khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Oscar với giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” trong phim “Minari”. Cô cũng được khán giả yêu mến bởi sự hài hước.

7. Lim Young Woong (ca sĩ)

Năm 2020, Lim Young Woong đã vượt qua 17.000 người nộp đơn dự thi Mr.Trot để giành vị trí quán quân. Kể từ đó, anh liên tục được vinh danh tại nhiều lễ trao giải âm nhạc khác nhau. Tài khoản YouTube cá nhân của anh đã vượt 1,3 triệu lượt đăng ký.

6. Lee Seung Gi (diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình truyền hình)

“Con rể quốc dân” Lee Seung Gi đứng thứ sáu trong danh sách của Forbes. Anh là nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn khi thành công ở nhiều lĩnh vực gồm ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Trong suốt sự nghiệp, anh giành được nhiều giải thưởng và lượng người hâm mộ ngày càng mở rộng.

5. Lee Chanwon (ca sĩ)

Ca sĩ nhạc trot thứ ba trong danh sách là Lee Chanwon. Anh nổi tiếng sau khi giành vị trí Top 3 trong cuộc thi “Mr.Trot”. Từ đó, anh “phủ sóng” các chương trình truyền hình và giành được một số giải thưởng.

4. Hyun Jin Ryu (vận động viên bóng chày)

Hyun Jin Ryu là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp cấp quốc tế. Anh hiện đang chơi cho đội Toronto Blue Jays thuộc Liên đoàn Bóng chày Mỹ. Kỹ năng của anh trên sân đấu đã truyền cảm hứng cho nhiều người Hàn Quốc.

3. Son Heung Min (cầu thủ bóng đá)

“Chân sút” Son Heung Min là cầu thủ tiếp theo có mặt trong danh sách, với hạng 3. Anh đảm nhận vị trí tiền đạo của câu lạc bộ Tottenham Hotspur trong Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh, đồng thời là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Anh ấy được coi là một trong những cầu thủ bóng đá Hàn Quốc vĩ đại nhất mọi thời đại.

2. BlackPink (nhóm nhạc K-Pop)

Theo Forbes, vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc về nhóm nhạc nữ đình đám nhà YG BlackPink. Danh tiếng của họ không giới hạn trong lãnh thổ Hàn Quốc mà đã vươn tầm thế giới. Trong năm qua, mỗi thành viên đều đạt được thành công riêng khi một số ra mắt solo và trở thành đại diện cho loạt thương hiệu đình đám quốc tế. Các “It Girls” có hàng chục triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, sức ảnh hưởng của họ là không thể phủ nhận.

1. BTS (nhóm nhạc K-Pop)

Hạng 1 thuộc về nhóm nhạc nam BTS. Năm 2022 mới chỉ bắt đầu, nhưng các chàng trai nhà Bighit đã có rất nhiều thành tích, bao gồm chuỗi các buổi hòa nhạc Permission To Dance On Stage, với hàng nghìn người tham dự. Họ cũng được đề cử và biểu diễn tại Grammy 2022 danh giá.

Tú Oanh