10 lý do khiến chúng ta nên tự 'yêu’

TPO - Tự yêu (tự sướng) là dạng hoạt động kích thích phản ứng thú vị thầm kín phổ biến và điển hình của nam nữ, gần như tất cả lứa tuổi.

Đến nay vẫn chưa tìm thấy mối quan hệ nào được khoa học xác nhận giữa tự sướng và bất cứ rối loạn tâm lý hoặc thể chất.

Trái lại, gần đây chuyên gia tâm lý học xã hội nổi tiếng Mỹ, TS Justin Lehmiller (Viện Kinsey và Đại học Indiana) công bố 10 chứng cứ khoa học về chủ đề thú vị.

1. Tự sướng là dạng hoạt động tình dục đặc thù của nhiều nhóm tuổi

Thừa nhận thực tế bản thân thường xuyên hoặc thi thoảng thực hành tự sướng trong các nghiên cứu do viện Kinsey và Đại học Indiana tiến hành có đại diện cả lứa tuổi vị thành niên, cũng như những người đã qua tuổi 75.

Đa số nam giới và phái đẹp thực hành tự sướng, tuy nhiên trong các phiếu thăm dò, giới mày râu thoải mái và dễ thừa nhận thực tế có thực hành tự sướng hơn nữ giới.

2. Cai tự sướng không tăng nồng độ testosteron

Vào Google dễ dàng thấy lý thuyết cho rằng, đàn ông cai tự sướng gây hiệu ứng tăng nồng độ hormone nam giới testosteron.

Nên biết, lý thuyết này rút ra từ hai nghiên cứu với số lượng quá ít cá thể: thứ nhất với sự tham gia của 10 tình nguyện viên, nghiên cứu thứ 2- 28 tình nguyện viên.

Hàng loạt nghiên cứu sau đó khẳng định, thời gian 1 hoặc 3 tuần cai hoạt động tình dục (bao gồm cả tự sướng) không hề tạo hiệu ứng cơ thể tăng sản xuất hợp chất đã kể.

Cùng thời gian số lượng nhiều hơn nghiên cứu rút ra kết luận ngược lại. Cụ thể, chính hoạt động thầm kín tích cực (cả cùng đối tác cũng như tự sướng), đều tăng testosteron.

3. Với phụ nữ, tự sướng là giải pháp vươn tới cực khoái hiệu quả nhất

Cho dù kết quả thuyết phục từ nhiều nghiên cứu về chủ đề này đã được công bố từ giữa thế kỷ XX, song vẫn tồn tại lý thuyết cho rằng, chị em chủ yếu lên đỉnh nhờ thực hành gần gũi kinh điển.

Trái lại, theo kết quả khảo sát của Viện Kinsey, chỉ trên dưới 30% chị em có cơ may thụ hưởng cực khoái từ gần gũi kinh điển, trong khi tỷ lệ này lên tới 96%, khi thực hành tự sướng.

4. Điểm C (clitoris) tuyệt vời!

Bất chấp thực tế, các loại đồ chơi tình yêu, nhất là máy rung, được chị em thường sử dụng với dạng hoạt động này,mơn trớn điểm C (clitoris) bằng tay là giải pháp tự sướng được phái đẹp áp dụng nhiều nhất.

5. Đàn ông cũng ưa dùng máy rung tình yêu

Đa số sử dụng đồ chơi tình yêu cùng đối tác (vợ/chồng), song khoảng 15% đối tượng thừa nhận, từng có lúc dùng máy rung tình yêu trong thời gian hoạt động gần gũi thầm kín nhiều dạng khác nhau, trong đó có thực hành tự sướng.

6. Phái đẹp, nghệ sĩ thực hành tự sướng vô địch

Giới chuyên gia tổng kết, hoàn toàn tự nhiên, phái đẹp sở hữu tối thiểu gấp 4 lần kỹ thuật thực hành tự sướng so với phái mạnh.

Thậm chí khoảng 5% chị em thừa nhận, bản thân có thể thụ hưởng cực khoái không cần động chạm các vùng nhạy cảm. Đó là dạng cực khoái tưởng tượng, kết quả có được duy nhất bằng nỗ lực kích thích tâm lý.

7. Tự sướng là hoạt động phổ biến trong tất cả cộng đồng, kể cả đối tượng vô tính

Theo ước tính, cộng đồng vô tính, tức những cá thể hoàn toàn không hứng thú với sex, chiếm khoảng 1% dân số thế giới.

Tuy nhiên kết quả những nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học British Columbia, Canada thực hiện với sự tham gia của 534 tình nguyện viên, đại diện cộng đồng cá biệt này, có tới 56% thường xuyên thực hành tự sướng.

8. Lý do hành sự tuỳ thuộc vào lứa tuổi và giới tính

Giải toả căng thẳng tình dục là lý do thực hành tự sướng phổ biến nhất. Danh mục những lý do tiếp theo có thể kể tên: cảm giác cô đơn, thất vọng, buồn nhớ đối tác, khát vọng khám phá cảm giác ấn tượng, nhu cầu thử nghiệm ý tưởng mới lạ và thậm chí mong muốn duy trì phong độ tâm sinh lý như ý.

9. Thường xuyên thực hành tự sướng đồng nghĩa sức khoẻ mỹ mãn

Đó là kết luận rút ra từ nhiều nghiên cứu.

Bản thân cực khoái mang lại nhiều nhất lợi ích sức khoẻ - không chỉ hiệu ứng hôm sau chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, mà còn… thúc đẩy tăng trưởng nơ ron thần kinh.

Cực khoái cũng xui khiến cơ thể sản xuất số lượng nhiều hơn leukocytes, có nghĩa hệ miễn dịch được bổ sung đội quân tế bào bạch cầu hùng mạnh. Phân tích thú vị nhất về chủ đề này được công bố trên tạp chí “British Medical Journal”.

Nghiên cứu kéo dài trên 10 năm với sự tham gia của 1.500 nam tình nguyện viên cho thấy, so với đồng loại thi thoảng thụ hưởng cực khoái, những mày râu thường xuyên có trải nghiệm này giảm thiểu 50% nguy cơ tử vong vì các bệnh tim mạch.

10. Chị em thực hành tự sướng thụ hưởng hài lòng lớn hơn từ sinh hoạt thầm kín

Theo tường trình công bố trên tạp chí chuyên ngành “Journal of Sex Education and Therapy”, phụ nữ thường xuyên thực hành tự sướng có động lực tình dục mạnh hơn, tự tin hơn, thụ hưởng số lượng nhiều hơn cực khoái và viên mãn đằm thắm hơn từ sinh hoạt vợ chồng so với đồng loại lười hoặc không thực hành tự sướng.

Họ cũng đòi hỏi ít thời gian so với đồng loại không thực hành tự sướng, để vươn tới trạng thái hưng phấn tột đỉnh.

Ngọc Báu