10 cách khử mùi tủ lạnh nhanh nhất bằng những vật liệu đơn giản

Tủ lạnh có mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến thực phẩm và sức khỏe của gia đình. Chỉ cần những nguyên liệu đơn giản bên trong căn bếp bạn đã có thể dễ dàng khử mùi tủ lạnh nhanh chóng và hiệu quả. Cùng xem 10 cách khử mùi tủ lạnh từ những vật dụng quen thuộc tưởng chừng sẽ bỏ đi sau đây nhé!

1- Khử mùi tủ lạnh bằng vỏ bưởi, cam, quýt.

Theo nghiên cứu, vỏ của các loại cam, quýt, bưởi chứa một lượng tinh dầu tự nhiên, đây là cách khử mùi tủ lạnh nhanh chóng nhất vì các loại vỏ này sẽ hút sạch các mùi hôi thối bên trong tủ lạnh giúp tủ có mùi hương tươi mát.

Cách thực hiện: Bạn rửa sạch các vỏ cam quýt bưởi và lau khô để ráo nước sau đó cho vào bên trong tủ lạnh để từ 3 đến 5 ngày. Sau đó bạn lấy ra và thay vỏ mới vào liên tục để giúp khử mùi tủ lạnh hàng ngày.

2- Khử mùi tủ lạnh bằng chanh tươi

Bên trong chanh có chứa một lượng acid citric vô cùng dồi dào, chúng có khả năng kiềm hãm sự phát sinh vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện: Bạn lựa chọn những quả chanh còn tươi, tiến hành cắt thành những lát mỏng và đặt vào bên trong các ngăn của tủ lạnh. Đặt chanh vào ngăn đá chính là cách khử mùi hôi tủ lạnh ngăn đá nhanh chóng nhất.

3- Quả thơm (quả dứa)

Thơm sau khi được cắt ra sẽ tiết ra một lượng tinh dầu, chúng sẽ lan tỏa nhanh trong không khí giúp khử mùi hôi, nấm mốc hiệu quả.

Cách thực hiện: Sau khi mua về, bạn bắt đầu gọt vỏ, tiếp đến bạn cắt quả thơm thành 4 đến 5 phần nhỏ và đặt vào bên trong tủ lạnh. Phương pháp không những giúp tủ lạnh giảm bớt mùi hôi khó chịu còn giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và tươi mát.

4- Chè (trà)

Trà xanh được xem là một trong những nguyên liệu có nhiều công dụng tuyệt vời. Chất catechin có bên trà xanh có thể chống oxy hóa, chống lại những vi khuẩn gây ra mùi hôi, dùng để khử mùi tủ lạnh vô cùng đơn giản và hiệu quả.

Cách thực hiện: Bạn sử dụng một lượng trà xanh khoảng 50 gam cho vào một túi nhỏ và đặt vào bên trong tủ lạnh. Cách khử mùi này rất đơn giản, không cầu kì mà sau 1 tháng sử dụng, bạn chỉ việc lấy túi trà mang ra phơi trực tiếp dưới ánh nắng thì có thể tiếp tục tái sử dụng. Vô cùng tiết kiệm và đơn giản phải không nào.

5- Khử mùi tủ lạnh bằng bã cà phê hoặc bột cà phê

Có thể bạn chưa biết, bã cà phê có nhiều lỗ rỗng và có độ xốp nhất định, chính vì lẽ đó mà cà phê có khả năng hấp thụ các mùi hôi và hút ẩm cực kì tốt. Mùi hương từ cà phê lại là mùi tự nhiên, an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Cách thực hiện: Bã cà phê sau khi không còn sử dụng, bạn phơi nắng để đảm bảo bã cà phê được khô ráo, sau đó bạn cho vào túi vải và đặt vào một góc bên trong tủ lạnh. Nếu có điều kiện hơn bạn có thể sử dụng trực tiếp bột cà phê. Bạn cứ để túi cà phê trong vòng 3 đến 4 tuần và lấy ra thay thế túi mới nhé.

6- Giấm ăn

Giải thích cho lí do này là vì giấm ăn chứa dung dịch axit axetic loãng 5%. Vì vậy khi các vi khuẩn bên trong tủ lạnh gặp axit sẽ bị kháng lại.Giúp giấm ăn có chức năng tiêu diệt các vi khuẩn và ngăn mùi hôi cho tủ lạnh.

Cách thực hiện: Bạn cho giấm ăn vào lọ thủy tinh và mở nắp, sau đó cho vào trong tủ lạnh. Lưu ý để vào trong góc để tránh đổ vỡ ra ngoài.

7- Baking soda

Baking soda có khả năng trung hòa axit và bazơ, nhờ chức năng này mà baking soda được ứng dụng vào việc khử mùi các thiết bị trong gia đình đặc biệt là khử mùi tủ lạnh.

Cách thực hiện: Bạn cho một lượng vừa đủ baking soda vào chén hoặc túi nhỏ. Đặt vào tủ lạnh từ 5 đến 7 ngày. Nếu muốn tủ lạnh có mùi hương, bạn trộn chung vào một ít bột hoa như hoa oải hương để giúp tủ lạnh luôn thơm tho nhé.

8- Bánh mì

Bánh mì ngoài là thực phẩm dinh dưỡng, chúng còn có khả năng cao trong việc hút ẩm và giúp tủ lạnh hạn chế các mùi hôi ẩm mốc do các vi khuẩn gây ra.

Cách thực hiện: Bạn sử dụng giấy bạc quấn quanh 1 mẫu bánh mì, hoặc xé vụn bánh mì cho vào hộp giấy và đặt trực tiếp vào tủ lạnh. Lưu ý trước khi cho vào, bạn dùng tăm để tạo ra các lỗ nhỏ bên trên thì bánh mì mới có thể phát huy công dụng đấy nhé.

9- Than củi, than hoạt tính

Nhờ vào quá trình chế tạo, khiến cho than hoạt tính có các cấu trúc mao mạch như bọt biển, nhờ vào các mao mạch này khiến cho than hoạt tính có chức năng giữ mùi và khử mùi tủ lạnh vô cùng hiệu quả. Theo nghiên cứu thì than hoạt tính có khả năng khử mùi cao hơn than củi.

Cách thực hiện: Bạn nghiền nát than và cho vào một túi vải sau đó đặt vào bên trong tủ lạnh khoảng 1 tháng và thay thế bằng túi than mới.

10- Sử dụng khăn bông

Đây là mẹo khử mùi tủ lạnh mà rất ít người biết đến. Bạn dùng khăn bông sạch sau đó gấp gọn và đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Vải bông có khả năng hút ẩm khá cao sẽ hút hết các mùi hôi khó chịu bên trong tủ.

Trên thực tế, việc khử mùi hôi trong tủ lạnh sử dụng các biện pháp thiên nhiên sẽ chỉ hữu hiệu trong trường hợp nguyên nhân gây ra là do chủ quan. Với những nguyên nhân khách quan như linh kiện tủ lạnh bị hỏng, bạn cần phải tìm đến các trung tâm uy tín, chất lượng để họ giúp bạn sửa tủ lạnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hy vọng bạn sẽ áp dụng thành công nhé!

