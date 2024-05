YOLO: Bí quyết sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là một triết lý sống được nhiều người trẻ theo đuổi trong thời đại ngày nay. YOLO - "You Only Live Once" - là lời nhắc nhở bản thân hãy trân trọng từng giây phút hiện tại, sống hết mình cho đam mê và ước mơ.

Xác định mục tiêu của bản thân Mục tiêu là kim chỉ nam dẫn dắt bạn đi đúng hướng, giúp bạn tập trung nguồn lực, thời gian để đạt được những điều mình mong muốn. Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn để hành động và gặt hái thành công. Việc dành thời gian cho những hoạt động có ý nghĩa, giá trị với bản thân sẽ mang lại sự thỏa mãn và hạnh phúc. Hãy bắt đầu từ việc đặt ra những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có khả năng thực hiện được trong một thời gian nhất định. Thời hạn cũng là động lực thúc đẩy bạn hoàn thành mục tiêu. Viết ra những mục tiêu này và dán tại những nơi bạn có thể nhìn thấy thường xuyên để tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực Suy nghĩ tiêu cực là rào cản lớn nhất trên con đường dẫn đến hạnh phúc và cũng là điều ai cũng đã từng trải qua trong cuộc sống. Khi bạn luôn lo lắng, buồn bã, tức giận, bạn sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui của cuộc sống. Vì vậy, bạn cần loại bỏ chúng ngay lập tức. Hãy học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống, tin tưởng vào bản thân, trân trọng hiện tại, và mở lòng đón nhận tất cả những gì đến với bản thân. Thiền định là phương pháp hiệu quả giúp bạn rèn luyện khả năng tập trung vào hiện tại và thanh lọc tâm trí. Chăm sóc sức khỏe bản thân Sức khỏe là nền tảng cho mọi hoạt động trong cuộc sống. Khi bạn khỏe mạnh, bạn có thể tự do làm những điều mình thích, tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm những điều mới mẻ. Tránh xa những thứ có hại như rượu, bia, thuốc lá hay chất kích thích. Thay vào đó, hãy tập trung rèn luyện thể thao, chú ý đến chế độ ăn uống, uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh và thoải mái. Dám khẳng định chất riêng Chất riêng là những điểm độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân, giúp họ tỏa sáng và tạo nên sự khác biệt. Khi được tự do sống là chính mình, thể hiện bản thân, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Chất riêng có thể tạo nên từ phong cách ăn mặc, phụ kiện. Ưu tiên lựa chọn những phụ kiện trẻ trung đúng chất gen Z, Yamaha Janus sẽ là lựa chọn hoàn hảo để các bạn tự tin thể hiện bản thân. Với thông điệp “Bật chất J, Đẹp - Độc - Đỉnh”, Yamaha Motor Việt Nam muốn khuyến khích các bạn tự tin là chính mình, không ngại tỏa sáng với phong cách nổi trội, làm chủ cuộc sống theo lựa chọn của bản thân. Yamaha đã khéo léo kết hợp vào đặc điểm chiếc xe những thông điệp YOLO tích cực, khuyến khích GenZ tự tin thể hiện bản thân qua 3 khía cạnh: tự tin làm chủ cuộc sống, phong cách và năng động. Thiết kế phiên bản mới Janus hòa hợp giữa nét trẻ trung năng động hài hòa với nét cá tính, thu hút ánh nhìn. Hệ thống đèn trước giúp chiếm trọn “spotlight” với thiết kế viền kim loại sáng bóng bao quanh dải đèn chính, kết hợp cùng dải đèn LED tạo nên phong cách cá tính. Phiên bản cùng bảng màu đa dạng cho Gen Z tự do lựa chọn phù hợp nhất với bản thân, tự tin khoe chất riêng. Không chỉ với vẻ ngoài sành điệu, Janus còn là một em xế dành riêng cho những tín đồ sống xanh, bảo vệ môi trường với mức tiết kiệm nhiên liệu thuộc top hàng đầu những dòng xe cùng phân khúc Việt Nam. Sở hữu động cơ Blue Core 125cc kết hợp với hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop&Start System tự động tắt máy khi xe dừng và khởi động ngay lập tức khi xe tăng ga, Janus vận hành bền bỉ, êm ái và lướt đi nhẹ nhàng với mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm ấn tượng chỉ 1.87 lít xăng trên 100km. Đồng thời, Yamaha Janus cũng được trang bị các tiện ích cho người sử dụng như cốp xe 14L rộng rãi là giải pháp cho những ai luôn cần mang nhiều đồ trong mỗi lần xuống phố; hệ thống khóa thông minh Smartkey tiện lợi, dễ dàng mở/ khóa cổ xe, định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện chỉ với 1 thao tác. Bên cạnh đó xe còn được tích hợp với ứng dụng My Yamaha Motor giúp đăng ký bảo hành và sử dụng Phiếu bảo trì điện tử miễn phí, kiểm tra thời gian bảo hành và kết quả sử dụng Phiếu bảo trì, hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ đại lý gần nhất khi cần bảo trì, sửa chữa, nhận thông tin mới nhất về các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng của Yamaha… Với mức giá chỉ từ 28,2-32,2 triệu đồng, Yamaha Janus sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình bung tỏa chất riêng. Tham khảo tại đây: https://yamaha-motor.com.vn/dang-ky-thong-tin-tu-van-xe-may-yamaha-janus-kol-03/?PR P.V