YODY nhận được cú đúp giải thưởng tại HR Asia Award 2024

Ngày 8/8 tại TP.HCM, Công ty cổ phần Thời trang YODY vinh dự chiến thắng 2 hạng mục tại Lễ trao giải HR Asia 2024 do Tạp chí HR Asia tổ chức, giải thưởng “Best Companies To Work For In Asia và giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion.

Vinh dự được xướng tên tại hai giải thưởng danh giá Theo đó, YODY dành chiến thắng tại hạng mục chính HR Asia Awards 2024 - Best Companies To Work For In Asia - Giải thưởng vinh danh môi trường làm việc tốt, nổi bật, tạo động lực cho các tổ chức tại Châu Á nâng cao tiêu chuẩn về môi trường làm việc xuất sắc trong khu vực. Đồng thời, được xướng tên tại hạng mục đặc biệt HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Award - Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp nổi bật trong việc xây dựng và thúc đẩy sự đa dạng hóa và hòa nhập tại môi trường làm việc. Là đơn vị uy tín, có quy mô lớn tại 15 quốc gia trong khu vực gồm Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan..., Với chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", tạp chí HR Asia đặt ra nhiều tiêu chí nghiêm ngặt và phức tạp để đánh giá kết quả, như: Mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc; Các chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển và giữ chân nhân tài của công ty; Các chính sách, sáng kiến nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân viên tại nơi làm việc. Cuộc đánh giá được diễn ra với quy mô lớn, dựa trên kết quả Phỏng vấn với lãnh đạo doanh nghiệp; Khảo sát nhân viên trực tuyến thông qua Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể T.E.A.M; và Nghiên cứu độc lập bên ngoài (External Research) của Tạp chí HR Asia từ nhiều nguồn dữ liệu (thông tin trên phương tiện truyền thông, quan điểm của chuyên gia đầu ngành…) Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đinh Trung Sơn - Giám đốc Nhân sự YODY cho biết: "Đây là niềm tự hào của Công ty, cũng là lời khẳng định và là cơ hội cho công ty để không ngừng nỗ lực và từng bước tạo dựng môi trường làm việc giúp nhân viên có thể Phát triển, Hòa hợp và Thành công và thúc đẩy môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập. Chúng tôi tin tưởng rằng, mỗi nhân viên là một viên gạch quý giá trong hành trình xây dựng ngôi nhà chung YODY" Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả với 4 đột phá chiến lược Xuyên suốt hành trình 10 năm phát triển, với quy mô 274 cửa hàng trên 55 tỉnh thành của Việt Nam và hơn 3500 nhân sự, YODY luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, công bằng, đa dạng về độ tuổi và không phân biệt giới tính. Trong đó, thế hệ GenZ chiếm 57,8%; lãnh đạo nữ chiếm 60%; tỷ lệ hòa hợp, gắn kết nhân sự lên đến 84% (được đo lường đầu năm 2024). Định hướng đến năm 2026, Ban lãnh đạo YODY đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ gồm những con người phù hợp có hiệu suất cao và gắn kết. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể và đề cao tinh thần gắn kết; đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trên mọi phương diện, hướng đến môi trường làm việc cởi mở, tiên tiến, đạt hiệu suất cao. Thứ hai, xây dựng các chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cốt lõi; chuyển đổi cấu trúc, vai trò và quy trình giữa các phòng, ban để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh dài hạn. YODY rất coi trọng chiến lược quản trị nguồn nhân lực, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến xây dựng một hệ thống chính sách với những quy trình, quy chuẩn riêng, đem đến tối đa trải nghiệm về một môi trường làm việc lý tưởng. Thứ ba, đẩy mạnh kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng lực cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Những nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh và nhiệt huyết. YODY sẵn sàng trao cơ hội cho những người trẻ có năng lực, phẩm chất để kế thừa, đồng hành và góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp. Cuối cùng, tiếp tục tăng cường các hoạt động gắn kết nhân viên, đề cao sự tương tác và trải nghiệm mạnh mẽ với YODY tại mọi điểm chạm thông qua số hóa và quy trình liền mạch. Theo ông Đinh Trung Sơn, việc xây dựng môi trường làm việc giúp nhân viên có thể Phát triển, Hòa hợp, Thành công và thúc đẩy môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là tiền đề để YODY hoàn thành mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang dẫn đầu trong việc phát triển văn hoá tổ chức trong tương lai.