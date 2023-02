Yêu cầu cung cấp hồ sơ sai phạm đất đai tại dự án Khu dân cư Tam Phước

TPO - Bộ Công an đã yêu cầu các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai có liên quan, cung cấp hồ sơ của dự án Khu dân cư Tam Phước (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngày 26/2, nguồn tin riêng của PV cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã yêu cầu một số sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai và UBND TP Biên Hòa cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra sai phạm liên quan đến Dự án Khu dân cư (KDC) Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) do Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh làm chủ đầu tư, Cty này do ông Nguyễn Văn Tình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Năm 2007, Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận địa điểm, lập thủ tục đầu tư dự án KDC tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) với diện tích khoảng 157ha. Mặc dù chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất được chấp thuận làm dự án để được giao đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, chưa hội đủ điều kiện pháp lý để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tình và vợ là bà Nguyễn Thị Chí Sương cùng ông Đặng Đức Trung đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra nhiều thông tin quảng bá dự án như để huy động vốn, phân lô bán nền dự án...

Từ tháng 12/2006 đến tháng 12/2011, vợ chồng ông Tình đã ký “Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền Dự án KDC Tam Phước" với Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Linh. Cả hai đã cùng với ông Đặng Đức Trung ký “Hợp đồng Dịch vụ môi giới độc quyền" với Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Bất động sản Nam Tiến để các doanh nghiệp này môi giới, ký hợp đồng góp vốn nhưng thực chất là hợp đồng bán nền đất tại Dự án KDC Tam Phước, chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại.

Ông Tình và bà Sương đã lợi dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Cây Cảnh ký với nhiều khách hàng hợp đồng góp vốn, ký hợp đồng đại lý phân phối độc quyền dự án KDC Tam Phước với các công ty môi giới, thông qua đó chiếm đoạt số tiền trên 175 tỷ đồng của 223 khách hàng.

Vụ án này đã được các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai thụ lý từ năm 2011, nhưng sau đó tách ra thành 2 vụ án hình sự. Trong đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tình và bà Nguyễn Thị Chí Sương bị khởi tố, truy tố xét xử về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/8/2019, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt ông Nguyễn Văn Tình 30 năm tù và bà Nguyễn Thị Chí Sương 28 năm tù.