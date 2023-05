Xuất sắc giành HCV bơi đồng đội, vì sao Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng gọi đây là kỳ tích

TPO - Sau cuối tuần nắng nóng có thời điểm lên tới 40 độ C, từ khoảng đêm 7/5 và ngày 8/5 khu vực Hà Nội đón đợt không khí lạnh gây mưa, nền nhiệt giảm đáng kể. Người dân Thủ đô đón tuần mới với thời tiết cho cảm nhận khá dễ chịu.

TPO - Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Tu viện Westminster ở Thủ đô London, Vương quốc Anh, tuân theo các nghi thức truyền thống đã được thiết lập từ ngàn năm trước. Lễ đăng quang do đức Tổng Giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện. Vua Charles III không chỉ là vua và nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh mà còn của 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vương chung, như: Australia, Canada, Jamaica, New Zealand hay Papua New Guinea.