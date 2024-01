Xuất ngoại đầu năm mới với loạt ưu đãi đẳng cấp từ thẻ tín dụng VIB

Chương trình MasterCard Travel Rewards khởi động năm 2024 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Chủ thẻ VIB sẽ được hoàn tiền lên đến 20% tại hơn 400 thương hiệu danh tiếng, thuộc 25 quốc gia thu hút khách du lịch nhất hiện nay. Để mang lại trải nghiệm toàn diện, các ưu đãi được thiết kế theo các điểm chạm chi tiêu trên hành trình xuất ngoại của chủ thẻ và áp dụng đến hết năm 2024.

Tiết kiệm chi phí lưu trú tại chuỗi khách sạn nổi tiếng

Điểm chạm đầu tiên của MasterCard Travel Rewards là ưu đãi đặt phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng cho chủ thẻ VIB ngay sau khi đặt chân xuống sân bay. Chương trình lựa chọn các khách sạn kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và vẻ đẹp văn hóa địa phương, tạo nên trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp cho du khách.

Nếu đến Mỹ, chủ thẻ không nên bỏ qua cơ hội lưu trú bên trong chuỗi khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới Mandarin Oriental hay Prince Waikiki được chấm 5 sao bởi hơn 3.000 đánh giá trên TripAdvisor. Cả hai đều cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp với mức giá tối ưu, tiết kiệm thêm 10% khi quẹt thẻ VIB MasterCard.

Đến Nhật Bản trong năm 2024, chủ thẻ cũng tối ưu được chi phí dành cho việc đặt phòng - vốn đắt đỏ và chiếm phần lớn ngân sách chuyến đi. Các khách sạn đang áp dụng hoàn tiền 5% phải kể đến Grand Park Otaru, Concorde Hamamatsu… Còn đến Thái Lan, nơi có giá phòng phải chăng, chủ thẻ VIB hoàn toàn có thể lựa chọn các khách sạn cao cấp hàng đầu tại Indigo Phuket Patong, JW Marriott Hotel Bangkok… vì được hoàn tiền 10%.

Giảm đến 20% khi thưởng thức ẩm thực quốc tế

Thẻ tín dụng VIB không chỉ là phương tiện thanh toán tiện lợi khi du lịch nước ngoài, mà còn mang đến nhiều ưu đãi khi chi tiêu ăn uống, khám phá ẩm thực quốc tế. VIB hoàn đến 20% cho danh sách các nhà hàng ngon nức tiếng ở mỗi quốc gia, thêm nhiều gợi ý cho chủ thẻ thưởng thức đặc sản địa phương trong suốt chuyến đi.

Cụ thể, chủ thẻ được hoàn 20% khi ăn uống tại Dominos (Australia), 10% tại Jumbo Seafood (Singapore), 7% tại Angle-In-Us (Mỹ) và Krispy Kreme Doughnuts (Hàn Quốc)… Ưu đãi hoàn tiền này áp dụng trong quý đầu tiên của năm mới (từ nay đến hết 31/03/2024), giúp du khách tiết kiệm đáng kể cho chuyến xuất ngoại đầu năm.

Thỏa sức mua sắm tại 20 cửa hàng miễn thuế

Dự báo năm 2024, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt sẽ tiếp tục tăng cao. Các điểm đến được ưa chuộng vẫn sẽ là Thái Lan, Hàn Quốc và đặc biệt là Nhật Bản - quốc gia du lịch đắt đỏ nhưng đã thu hút lượng khách Việt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Trong danh sách 25 điểm đến toàn cầu, chương trình MasterCard Travel Rewards dành thêm ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn tại hơn 20 cửa hàng miễn thuế phổ biến thuộc 13 quốc gia. Du khách có thể thỏa sức tận hưởng sở thích mua sắm không giới hạn, được miễn mức thuế cao tại các nhãn hàng xa xỉ và nhận ngay hoàn tiền về thẻ VIB.

Các cửa hàng miễn thuế đông khách, có mức hoàn tiền cao phải kể đến King Power (Thái Lan) hay Lotte Duty Free, Shilla Duty Free (Hàn Quốc)… hoàn tới 20%. Cửa hàng DFS (Australia); Lotte Duty Free Tokyo Ginza, DFS Japan, LAOX (Nhật Bản); Dufry Thomas Julie và Shinsegae Duty Free (Hàn Quốc), Ever Rich D.F.S, Hanshin Arena, Dream Mall (Đài Loan)… cũng hoàn đến 10%.

Tất cả địa điểm này không chỉ đa dạng về sản phẩm, mua sắm tiện lợi ngay bên trong sân bay, mà còn tối ưu tiết kiệm với chương trình hoàn tiền. Đặc biệt, mức hoàn tiền sẽ tăng gấp đôi cho chủ thẻ mua sắm từ nay đến 31/01/2024.

Đại diện VIB cho biết thêm, chương trình MasterCard Travel Rewards sẽ còn tiếp tục bổ sung thêm danh sách địa điểm và thương hiệu mới theo mỗi quý, nhằm mang đến các ưu đãi trọn vẹn cho chủ thẻ.

VIB hiện sở hữu danh mục 6 dòng thẻ hiện đại hợp tác cùng MasterCard, gồm: Travel Élite, Premier Boundless, Cash Back, Rewards Unlimited, Financial Free và Online Plus 2in1. Mỗi dòng thẻ đều có các đặc tính chuyên biệt, đáp ứng từng nhu cầu tìm bạn đồng hành trong chuyến đi của người dùng.

Đối với 2 dòng thẻ chuyên du lịch VIB Travel Élite và VIB Premier Boundless, sẽ có thêm đặc quyền tận hưởng hành trình bay đẳng cấp với hơn 1.000 phòng chờ thương gia toàn cầu. Chủ thẻ Premier Boundless được miễn phí không giới hạn, Travel Élite miễn phí sử dụng 4 lần/năm. Đặc biệt, từ 29/12/2023, VIB kết hợp cùng Mastercard nâng cấp dịch vụ phòng chờ mới qua app Mastercard Travel Pass được cung cấp bởi đối tác DragonPass với ưu đãi thêm 10%-25% ở các nhà hàng đối tác tại sân bay.

Riêng VIB Travel Élite tập trung vào trải nghiệm chi tiêu xuyên suốt hành trình ở nước ngoài, nên 3 năm qua, đều duy trì mức phí giao dịch ngoại tệ tốt nhất thị trường. Phí giao dịch hiện là 0% cho 3 kỳ sao kê đầu tiên và chỉ 1% cho các kỳ tiếp theo - thấp hơn mức bình quân 4-6% trên thị trường. Chủ thẻ còn được tích thêm 3 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu qua POS tại nước ngoài.

Còn với VIB Premier Boundless, người dùng được hưởng đặc quyền nâng hạng thẻ Titan, Gold, Platinum của chương trình Bông Sen Vàng - Vietnam Airlines cho chủ thẻ chính và tích lũy 1,5 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài.

Để tận hưởng các tiện ích từ chương trình MasterCard Travel Rewards, chủ thẻ VIB chỉ cần đăng ký tài khoản để xem danh sách ưu đãi tại đây và chọn hình thức áp dụng như sau:

- Ready to use (Ưu đãi được sử dụng ngay): Ưu đãi được liên kết trực tiếp, khách hàng chỉ cần sử dụng thẻ tín dụng VIB MasterCard để thanh toán và được hoàn tiền.

- Add to Card (Thêm vào thẻ): Khách hàng chọn điểm ưu đãi trên website chương trình, sau đó nhấn “Add to card” trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard tại cửa hàng/website của điểm ưu đãi.

- Click to use (Nhấn để dùng): Khách hàng chọn điểm ưu đãi và nhấn “Access this offer now”, chọn “Complete redemption” để được dẫn đến website thương hiệu và thực hiện mua sắm/thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard.

Tất cả khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard tại các đối tác có liên kết với chương trình MasterCard Travel Rewards sẽ được nhận hoàn tiền trong vòng 30 ngày.