Xứ sở thần tiên VUS và điều kỳ diệu đến từ niềm tin và lòng yêu thương

Phép màu vẫn luôn ở đó kể cả khi chúng ta không nhìn thấy. Trong những câu chuyện cổ tích hay tại xứ sở thần tiên VUS vẫn luôn có những vệ thần ngày ngày làm việc tốt để bảo vệ thế giới, mang đến niềm vui và trí thức cho học viên.

Khi kỷ nguyên số đang dần định hình một thế hệ trẻ với tính hiện thực cùng tư duy logic thì bên cạnh đó vẫn có những niềm tin về thuyết đa vũ trụ hay siêu anh hùng. Đó không hẳn là niềm tin thần bí, mà nó phản ánh một phần ước nguyện của mọi người về một thế giới tốt đẹp, nơi luôn có người tốt làm việc tốt, biết quan tâm và giúp đỡ người khác.

Truyền cảm hứng từ bộ phim Sự trỗi dậy của các Vệ thần (Rise of Guardians), trong tháng 12 VUS tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội với chủ đề “VUS Wonderland: Connecting children to the world of magic”. Tại xứ sở thần tiên (Wonderland) các em học sinh sẽ được kết nối với một thế giới sắc màu cùng những điều diệu kỳ (world of magic).

Người mang đến điều diệu kỳ ấy không chỉ có ông già Noel, Người tuyết - những nhân vật quen thuộc mỗi dịp Giáng sinh mà còn có các vệ thần: Thỏ Phục Sinh với những quả trứng hy vọng, vị Thần Cát Sandman mang lại giấc mơ đẹp và nàng Tiên Răng đổi răng thưởng quà,....Sự hiện diện của các vệ thần tuy có phần thầm lặng nhưng vẫn luôn đóng góp trong suốt 365 ngày để mang đến những điều tốt đẹp cho trẻ em.

Thế giới ngoài kia cũng vậy, vẫn luôn có phép màu diễn ra xung quanh ta. Nó đến từ những hành động nhỏ nhặt nhất như giúp đỡ người lớn qua đường, giúp người tìm lại đồ đã mất hay đóng góp vào các dự án thiện nguyện,...Mỗi một hành động đều mang đến hy vọng và hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội và chính bản thân chúng ta.

Thông điệp ý nghĩa này đã được VUS gửi gắm đến tất cả học viên trong hệ thống thông qua việc lồng ghép vào hoạt động Giáng sinh thú vị.

Lạc vào xứ sở thần tiên, trải nghiệm học tiếng Anh đậm chất riêng!

Học mà chơi chơi mà học, xuyên suốt mùa lễ hội tháng 12, các em học viên tại VUS đã được “du hành” đến xứ sở thần tiên và làm quen với các vệ thần. Tại VUS Long Khánh và VUS Lê Quang Định, các bạn nhỏ tham gia Ngày hội tiếng Anh - phiên bản đặc biệt mùa Giáng sinh với các hoạt động rèn luyện trí tuệ và thể chất, từ việc tự tay thiết kế chiếc bờm lung linh khơi mở óc sáng tạo, đến tham gia các trò chơi vận động, quiz show kích thích tư duy ghi nhớ. Đặc biệt hơn hết là những giây phút vui chơi tuổi thơ khi các em được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa và thêm tự tin giao tiếp tiếng Anh cùng các giáo viên Việt Nam và bản xứ.

Sau nhiều ngày cùng các bạn nhỏ khám phá xứ sở thần tiên, từ 22-25/12 không khí lễ hội ngày càng rộn ràng hơn khi các vệ thần đã chính thức tham gia lớp học của VUS tại 53 cơ sở trên quốc. Chuyến ghé thăm mang đến nhiều niềm vui khi các bạn học sinh được ăn những phần quà bánh kẹo, được nói tiếng Anh thỏa thích và được “gói mang về” với không chỉ là kiến thức Anh ngữ mà còn là quà tặng giáng sinh từ VUS.

Các vệ thần còn chuẩn bị những buổi tiệc trà bánh cùng các hoạt động vui chơi đổi quà, workshop làm đồ thủ công,...cho tất cả nhân viên, giáo viên, trợ giảng trong hệ thống.

Một mùa Giáng sinh đi qua, tại xứ sở thần tiên ấy không chỉ có các bạn nhỏ tìm được niềm vui mà đội ngũ VUS cũng đã có những giây phút trò chuyện, thư giãn, chia sẻ cùng nhau những điều tốt lành nhất trước thềm năm mới.

Ấm áp mùa Giáng sinh tại xứ sở thần tiên

Bên cạnh những giây phút vui chơi hoạt náo, xứ sở thần tiên tại VUS còn là nơi lan tỏa những điều diệu kỳ từ phép màu. Giáng Sinh với hầu hết chúng ta là cây thông lấp lánh với món quà xinh đẹp, nhưng ở một góc khác của cuộc sống, vẫn còn những mảnh đời kém may mắn cần được sẻ chia, giúp đỡ.

Mùa Giáng sinh 2022, có những giáo viên, trợ giảng và nhân viên tại các cơ sở, có những phụ huynh học viên trong hệ thống, với trái tim nhân hậu đã thực hiện các dự án thiện nguyện giúp đỡ những người bạn kém may mắn hơn mình.

Các thầy cô và trợ giảng của VUS Buôn Ma Thuột đã có một chuyến thăm tới Bệnh viện Tâm thần Thành phố và tặng quà cho những bệnh nhân tại đây.

Các bạn nhỏ tại VUS Nguyễn Thị Thập đã đóng góp vào “hộp quà khổng lồ” để gửi tặng những món đồ chơi, những cuốn sách mang những câu chuyện niềm tin và ước mơ gửi đến mái ấm tình thương tại Quận 7.

Các bạn học viên tại VUS Kinh Dương Vương, VUS Quang Trung, VUS Hậu Giang cũng như tất cả cơ sở khác chuẩn bị những suất quà dành tặng cho các hoàn cảnh cơ nhỡ trên địa bàn; Trao tận tay 200 chiếc áo ấm và 100 phần bánh đến các trẻ em đường phố và người vô gia cư khu vực Chợ Lớn, quận 5, quận 6, quận 8 và Tân Bình.

Yêu thương cho đi cũng là yêu thương nhận lại. Điều quan trọng để bắt tay thực hiện một hành động tử tế là khi chúng ta bắt đầu có lòng tin vào nó. Mỗi một hành động hướng thiện ấy là một ngôi sao, khi nhân rộng, chúng ta vẽ nên một bầu trời. Bầu trời ấy sẽ tỏa sáng và soi chiếu trên mọi hành trình tiếp bước.

Với thông điệp kết nối trẻ em vào một thế giới phép màu, hệ thống đã gửi gắm niềm tin vào những điều kỳ diệu trên thế gian, tin vào các vệ thần đang bảo vệ thế giới tuổi thơ và mang niềm tin đó trong một trái tim can đảm và biết yêu thương

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS Là hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam được công nhận đạt chuẩn quốc tế NEAS 5 năm liên tiếp. Hiện nay, VUS đã có mặt tại 10 tỉnh thành lớn trên cả nước với 54 cơ sở. Về chất lượng giảng dạy, VUS là đơn vị giữ kỷ lục với số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế lên đến 176.955 em. Để tri ân sự tin chọn và đồng hành của quý phụ huynh - học viên, VUS giới thiệu gói 1.000 học bổng dành cho học viên mới thuộc tất cả cấp độ. Quý độc giả quan tâm vui lòng gọi đến hotline 028 7308 3333 hoặc xem thêm tại https://vus.link/VusNews