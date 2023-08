TPO - Xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận chung kết World Cup nữ 2023 lúc 17h00 ngày 20/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh

Vào lúc 17h00 hôm nay, World Cup nữ 2023 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh. Đây là lần đầu tiên vào chung kết của cả hai đội, đồng nghĩa với việc bóng đá nữ thế giới sẽ có thêm “nữ hoàng” mới sau Mỹ, Na Uy, Đức và Nhật Bản.

Tây Ban Nha và Anh đã tiến vào chung kết với các màn trình diễn đầy thuyết phục. Tây Ban Nha từng thảm bại 0-4 trước Nhật Bản ở vòng bảng, nhưng đó là thời điểm họ đã giành vé đi tiếp. Tại vòng knock-out, La Roja lần lượt đánh bại Thụy Sĩ, Hà Lan và Thụy Điển đầy thuyết phục.

Trong khi đó, Anh toàn thắng vòng bảng trước khi “chết hụt” trước Nigeria. Đó là trận đấu mà Lionesses hoàn toàn bế tắc. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với họ khi Lauren James bị đuổi ở phút 87. Anh đã phải căng mình chống đỡ các đợt tấn công của Nigeria sau 2 hiệp phụ, trước khi giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11m.

Sau đó, Anh không nhìn lại. Họ lần lượt đánh bại Colombia và Australia để vào chung kết. Tại đây, Lionesses có cơ hội trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup nữ sau khi giành EURO. Đội đầu tiên làm được điều đó là Đức.

Màn so tài giữa Tây Ban Nha và Anh hứa hẹn rất hấp dẫn, bởi lẽ cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao và theo đuổi phong cách tấn công.

Xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+…

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Anh (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/