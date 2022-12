TPO - Xem trực tiếp giao hữu đội tuyển Việt Nam vs Philippines ở đâu, trên kênh nào? Cập nhật thông tin phát sóng trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 14/12.

Thông tin trước trận giao hữu Việt Nam vs Philippines

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra vào 18h00 hôm nay trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội. ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo đỏ – quần đỏ- tất đỏ, trong khi đội khách Phlippines sẽ mặc áo trắng – quần trắng – tất trắng. Theo quy định của FIFA, mỗi đội được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ trong trận đấu.

Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Sau trận với Philippines chúng tôi có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho trận đầu tiên tại AFF Cup, nên về quy trình là phù hợp để chọn điểm rơi phong độ.

Tuy vậy, trận đấu giao hữu cũng có ưu nhược điểm. Thứ nhất, Philippines ở bảng B nên tôi có một chút về lộ chiến thuật. Thứ hai, tôi cũng e ngại cầu thủ có thể bị chấn thương bởi ở trận đấu ngày mai, các cầu thủ cần cho thấy sự thích ứng hơn nữa các yêu cầu của BHL. Tôi chỉ mong các cầu thủ vẫn lành lặn, không có chấn thương nào”.

Xem trực tiếp giao hữu đội tuyển Việt Nam vs Philippines ở đâu, trên kênh nào?

Trận đấu được phát sóng trực tiếp tại On Sport News – VTVcab 18, các kênh truyền thông của LĐBĐVN (VFF Channel) và Next Sport, cùng các ứng dụng VTVCAB On, ON Sports, ON plus.