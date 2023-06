TPO - Xem trực tiếp chung kết Roland Garros 2023, Novak Djokovic vs Casper Ruud trên kênh nào, ở đâu lúc 19h30 hôm nay? Cập nhật kênh xem trực tiếp quần vợt Roland Garros 2023 chính xác nhất.

Vào lúc 19h30 hôm nay, Novak Djokovic và Casper Ruud sẽ gặp nhau ở trận chung kết quần vợt Pháp mở rộng - Roland Garros 2023 tại sân Court Philippe-Chatrier. Ở giải đấu năm nay, Djokovic và Ruud chỉ là hạt giống số 3, số 4, nhưng họ đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khó nhằn để bước vào trận đấu cuối cùng.

Đáng chú ý, cả hai đều có những chiến thắng tương đối dễ dàng ở bán kết. Trong khi Djokovic vượt qua Carlos Alcaraz với tỷ số 3-1 (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) nhờ đối thủ chấn thương thì Ruud vùi dập hạt giống số 22, Alexander Zverev sau 3 sét thắng đậm chóng vánh (6-3, 6-4, 6-0).

Đây là trận chung kết Roland Garros thứ 2 liên tiếp của Casper Ruud. Năm ngoái, tay vợt 24 tuổi người Na Uy đã thua thảm trước Rafael Nadal, nhưng anh tràn đầy tự tin giành một kết quả khác khi gặp Djokovic. So về phong độ trên mặt sân đất nện, Ruud có cơ sở để hy vọng. Anh chính là người giành nhiều chiến thắng nhất trên sân đất nện - tính riêng ở các giải đấu ATP Tour trở lên từ năm 2020 đến nay (87 trận).

Trong những năm trước, Ruud toàn thua Djokovic trong 4 lần đụng độ trước đó, tại ATP Masters 1000 Rome 2020 và 2022, Nitto ATP Finals 2021 và 2022. Dù vậy, các trận đấu này chỉ diễn ra theo thể thức chạm 2 và ở các mặt sân khác. Tại Roland Garros 2023, Ruud sẽ có thêm cơ hội để tận dụng sức trẻ và sở trường đánh sân đất nện trước Djokovic.

Tất nhiên, cơ hội của Ruud không nhiều khi Djokovic đang tràn đầy quyết tâm giành Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp, qua đó vượt qua Nadal để độc chiếm kỷ lục khủng này. Chia sẻ trước trận đấu, tay vợt 36 tuổi người Serbia cho biết: “Tôi hy vọng bản thân sẽ chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình vào tối Chủ nhật. Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là tôi rất tập trung”.

Xem trực tiếp chung kết Roland Garros 2023 Novak Djokovic vs Casper Ruud trên kênh nào, ở đâu?

Trận chung kết giữa Djokovic và Ruud dự kiến bắt đầu vào lúc 19h45 ngày 11/6 và được phát sóng trực tiếp độc quyền trên On Sports của VTVCab. Người hâm mộ cần có thuê bao VTVCab, hoặc mua tài khoản VIP của On Plus để theo dõi trận đấu này.