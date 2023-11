Xe máy điện VinFast “gây sốt” vì chi phí sử dụng quá rẻ

Nhiều người dùng chia sẻ lý do lựa chọn xe máy điện VinFast thay vì xe máy xăng không chỉ bởi mức giá hấp dẫn, mà còn vì chi phí “nuôi xe" chỉ bằng một nửa so với xe xăng cùng phân khúc.

Sở hữu xe máy điện chỉ với nửa giá một chiếc smartphone

Chị Lê Huyền Anh, một giáo viên cấp 2 ở Hà Nội, vừa sắm thêm một chiếc xe máy điện VinFast Evo200 với mức giá cực hời dù đã có hai chiếc xe máy xăng trong nhà. Sau khi áp dụng ưu đãi 25% nhân chương trình tri ân ngày nhà giáo Việt Nam kết hợp cùng chính sách giá mới của VinFast, chị chỉ mất 13,5 triệu đồng để sở hữu chiếc Evo200.

“Chỉ với nửa giá một chiếc điện thoại thông minh đời mới, tôi đã có thể sở hữu một chiếc xe máy điện vừa khỏe lại vừa thời trang, rẻ hơn hẳn so với nhiều dòng xe xăng cùng công suất trên thị trường, trong khi đi xe điện ‘sướng’ hơn nhiều”, chị Huyền Anh chia sẻ.

Cũng như chị Huyền Anh, nhiều khách hàng khác đã quyết định chuyển sang dùng xe điện bởi mức giá và chính sách thuê pin đi kèm của VinFast thời điểm này quá hấp dẫn.

Lướt qua bảng giá các dòng xe máy điện so với các mẫu xe xăng theo từng phân khúc có thể thấy, mức giá xe VinFast “mềm” hơn hẳn, đặc biệt nếu chọn phương án thuê pin.

Ví dụ như mẫu xe máy điện quốc dân Evo200 và Evo200 Lite hiện có giá chỉ 18 triệu đồng, rẻ hơn từ 1-3 triệu đồng so với các mẫu xe số phổ thông sử dụng xăng như Honda Blade, Honda Wave RSX FI hay Yamaha SIRIUS DK. Mẫu xe cao cấp nhất của hãng xe Việt là Theon S cũng có giá rẻ hơn từ 10 đến 17 triệu đồng so với các mẫu xe máy tay ga cỡ lớn.

Chi phí nuôi xe máy điện chỉ bằng một nửa xe xăng

Không chỉ hấp dẫn ở chi phí mua xe ban đầu, lý do khiến nhiều người đang đổ xô sang sử dụng xe điện còn là bởi chi phí nuôi xe “rẻ như cho” nhờ chính sách thuê pin mới của VinFast, nâng giới hạn quãng đường mà người dùng có thể di chuyển hàng tháng lên 2.000 km đối với gói 350.000 đồng/tháng (tương đương chỉ 175 đồng/km). Cộng thêm tiền sạc điện, chi phí năng lượng cho mỗi km di chuyển bằng xe máy điện VinFast hiện chỉ hơn 200 đồng/km, rẻ hơn rất nhiều so với tiền xăng hiện đang dao động từ 250 đến hơn 500 đồng/km của các dòng xe máy xăng ở các phân khúc khác nhau.

Đây có thể coi là lý do chính thuyết phục những tài xế xe ôm công nghệ như anh Văn Thành (Thường Tín, Hà Nội) quyết định chuyển sang xe điện để chia tay với chiếc xe máy cũ kỹ mà anh vẫn dùng để mưu sinh lâu nay. Anh Thành chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày tôi chạy khoảng200 km, dùng gói thuê pin không giới hạn quãng đường của VinFast chỉ tốn 990.000 đồng/tháng, tiết kiệm tới cả triệu đồng so với chi phí đổ xăng trước đây. Vừa tiết kiệm hơn, giúp thu nhập của tôi tăng lên, mà chuyển sang dùng xe điện còn giúp tôi khỏe hơn hẳn so với trước đây chạy xe xăng”.

Ngoài chi phí mua xe và vận hành hàng tháng, chi phí bảo hành, bảo dưỡng cũng là một ưu điểm tuyệt đối của xe máy điện so với xe máy xăng. Thực tế, người dùng xe điện ít khi phải “vào xưởng” hơn xe xăng do đặc thù cấu tạo đơn giản của xe điện. Quá trình bảo dưỡng xe điện cũng không phải thay dầu, thay lọc gió làm mát thường xuyên như xe xăng, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Chưa kể, do ít hỏng hóc cơ học nên xe máy điện thường có độ bền cao hơn.

Chính sách hậu mãi cực tốt của VinFast cũng giúp người dùng luôn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Hiện chỉ có duy nhất VinFast là hãng xe cung cấp dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service), cùng hệ thống xưởng dịch vụ và đại lý phủ khắp 63 tỉnh thành giúp đáp ứng mọi nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của người dùng. Đặc biệt, chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn km, cùng cam kết đổi pin mới miễn phí khi chất lượng pin giảm còn 70% cũng là những chính sách tốt nhất thị trường hiện nay.

Rõ ràng, với nỗ lực và các chính sách mạnh mẽ từ nhà sản xuất, xe máy điện hiện đã không chỉ còn là lựa chọn của những người yêu môi trường, chuộng lối sống xanh, mà còn thuyết phục ngay cả những người đề cao hiệu suất sử dụng và tính kinh tế như giới tài xế xe ôm công nghệ. Không những vậy, chính nhờ xe điện quá hấp dẫn, quá kinh tế đã giúp thay đổi nhận thức của những người tưởng chừng như không quan tâm quá nhiều đến bảo vệ môi trường như anh Thành, biến anh thành một “đại sứ xanh” tự nguyện lan tỏa lối sống xanh đến đông đảo cộng đồng, xã hội.