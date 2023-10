Xe buýt Hà Nội hưởng ứng 'Năm An toàn giao thông'

TP - Cùng với phát động thi đua cao điểm, trong tháng 9, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức nhiều sự kiện, trong đó có “Hội thi nhân viên ứng xử văn minh”, “Thi lái xe giỏi, an toàn” để hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2023”.

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Transerco cho biết, các hoạt động thi đua và hội thi là nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định của đội ngũ lái phụ, xe buýt (nhân viên phục vụ) đồng thời góp phần xây dựng phong cách nhân viên phục vụ, lái xe buýt ngày càng văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện...

Với hội thi “Nhân viên phục vụ giỏi, thân thiện” diễn ra vào ngày 29/9, là một trong những hoạt động trọng tâm, trọng điểm nằm trong chương trình thi đua cao điểm hưởng ứng “Năm An toàn giao thông năm 2023” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

Hội thi có ba phần thi, gồm: Giới thiệu về đội tham gia dự thi, thi kiến thức chung và phần thi xử lý tình huống, 10 đội thi đại diện cho hơn 2.550 nhân viên lái, phụ xe buýt toàn Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Qua các vòng thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và một số giải chuyên đề cho những thí sinh xuất sắc nhất hội thi...

Tiếp đó, trong sáng 30/9, lái xe của 10 đơn vị đang vận hành buýt lớn nhất Hà Nội đã tham gia hội thi “Lái xe giỏi, an toàn năm 2023”. Ông Nguyễn Thủy cho biết, thời gian qua đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ lái, phụ xe và chất lượng đoàn phương tiện.

Hội thi lái xe buýt giỏi, an toàn năm 2023 có sự tham gia của 20 tài xế xe buýt, đây là những nhân viên lái xe tiêu biểu được tuyển chọn qua hàng ngàn lái xe của 10 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng lớn nhất tại Hà Nội thuộc hệ thống các đơn vị thành viên của Transerco.

“Sát hạch” tay lái lụa trên sa hình

Các thí sinh tham gia hội thi đều phải trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Đối với phần thi lý thuyết, các lái xe tham gia làm bài thi trắc nghiệm trên giấy với tổng số 35 câu hỏi xoay quanh những nội dung có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; chất lượng dịch vụ, dừng đỗ; kiểm tra bàn giao phương tiện; xử lý phát sinh tình huống trên tuyến; kỹ thuật và vận hành phương tiện.

7 đơn vị đang vận hành xe buýt lớn nhất Hà Nội tham gia các hoạt động do Transerco tổ chức, gồm: Công ty CP Xe Điện, Công ty CP vận tải Newway, Công ty CP vận tải và dịch vụ Liên Ninh, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT, Xí nghiệp Xe khách Nam, Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, Xí nghiệp Xe buýt 10 - 10, Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên, Trung tâm Tân Đạt.

Đối với phần thi thực hành, mỗi thí sinh trải qua 9 bài thi “sát hạch” tay lái liên tục trên sa hình. Bài thi này được đánh giá còn khó hơn cả tài xế điều khiển xe chở khách trên đường ùn tắc. 9 bài thi này gồm: Xuất phát; tiến lùi trong hình chữ chi; vào vị trí đón, trả khách; lùi chuồng (ghép dọc); đi qua đường hẹp; ghép xe vào nơi đỗ (ghép ngang); đi xe qua hàng đinh; lái xe qua đường vuông góc; dừng xe đè vạch đích… Nhiều thí sinh là tài xế xe buýt đã điêu luyện vượt qua các bài thi khó này khi chưa hết thời gian quy định.

Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi, đến trưa 30/9 Ban tổ chức đã tìm được lái xe xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, thí sinh Trần Anh Dân, Xí nghiệp Xe buýt 10-10 đã đạt giải Nhất cuộc thi; lái xe của hai đơn vị Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, Xí nghiệp xe khách Nam đoạt giải Nhì; lái xe của các đơn vị Tân Đạt, Liên Ninh, Buýt Hà Nội đoạt giải Ba.