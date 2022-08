Xác định 2 cái tên đầu tiên vào bán kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022

Chiều ngày 16/8, U15 SLNA và U15 Huế đã dễ dàng đánh bại Tp.HCM và Long An để trở thành hai đội đầu tiên góp mặt tại bán kết giải U15 Quốc gia-Next Travel 2022.

Tại hai trận tứ kết đầu tiên, trên sân Hàm Rồng 5 là cuộc đối đầu giữa U15 Sông Lam Nghệ An - U15 TP.HCM. Được đánh giá mạnh hơn, không có gì quá bất ngờ khi U15 Sông Lam Nghệ An tiếp cận trận đấu đầy tự tin, các cầu thủ trẻ cho thấy sự đa dạng trong lối chơi và các miếng tấn công từ nhiều phía.

Sau 10 phút thi đấu, U15 TP.HCM bắt nhịp được thế trận và có những pha phối hợp rất ăn ý. Tuy nhiên, hàng công của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy sự nổi bật hơn.

Phút thứ 21, từ một pha đá phạt dội xà ngang của Văn Tùng, cầu thủ số 17 Quốc Dũng tận dụng sơ hở của thủ môn đội bạn, ra chân dứt điểm rất căng vào góc xa cầu môn, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Đội bóng trẻ xứ Nghệ cho thấy đẳng cấp chơi bóng của mình khi liên tục có 2 bàn thắng vào lưới U15 TP.HCM. Hai cầu thủ lập công lần lượt là Tấn Sang và Văn Tùng ở các phút 36 và 28, để nâng tỷ số lên 3-0.

Có 3 bàn thắng, đội trẻ SLNA chơi càng thanh thoát hơn, thể hiện rõ sự vượt trội hơn trong lối chơi và các miếng đánh triển khai tấn công. 3-0 cũng là tỉ số kết thúc hiệp 1 trong cuộc đối đầu giữa U15 SLNA - U15 TP.HCM.

Sang hiệp 2, U15 TP.HCM triển khai nhiều hơn các tình huống pressing bên phần sân đối thủ. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để rút ngắn cách biệt cho đội nhà. Phút 82, các cầu thủ U15 TP.HCM bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khá đáng tiếc khi có tình huống loại bỏ được thủ thành SLNA nhưng không thể dứt điểm.

Những cơ hội dần trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U15 TP.HCM. Phút thứ 87, Trung Quân có pha đi bóng và dứt điểm bằng chân trái, bóng đập đất khiến thủ thành U15 TP.HCM không thể cản phá. Bàn thắng của Trung Quân cho đội bóng xứ Nghệ cũng là tình huống kết thúc cuộc đối đầu trên sân Hàm Rồng 5.

U15 Sông Lam Nghệ An tiến vào bán kết với chiến thắng đậm đà trước U15 TPHCM với tỉ số cách biệt 4-0.

Ở trận đấu cùng giờ trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng tứ kết, U15 Huế có cuộc đối đầu với U15 Long An. Hai đội tiếp cận trận đấu sôi nổi với những đường tấn công ăn miếng trả miếng hấp dẫn. U15 Long An chơi nổi bật hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tiến Quân. Thế trận giằng co được duy trì trong suốt hiệp 1 khi trên sân Hàm Rồng 4 không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, U15 Long An tạo sức ép lớn trước cầu môn U15 Huế nhưng vẫn chưa có được bàn thắng. Phút thứ 75, Bá Đức tận dụng cơ hội, dứt điểm mở tỉ số cho U15 Huế. Cầu thủ số 8 của U15 Huế cũng là tác giả của bàn thắng 10 phút sau đó. Ấn định tỉ số 2-0 cho đội bóng miền Trung.

Với kết quả này, U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Huế là hai đội bóng đầu tiên bước vào bán kết giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022.

Hai lượt trận cuối của vòng tứ kết được diễn ra vào ngày mai (17/08). Trên sân Hàm Rồng 4 sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch U15 PVF - U15 Hà Nội và đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc tiếp đón U15 Viettel.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia – Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính Next Travel, giải đấu còn nhận được sự đồng hành của VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình, và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.