Xã Giao Tân (Nam Định) đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Là xã thuần nông, mức thu nhập ban đầu của người dân rất thấp, nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân, xã Giao Tân (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã chính thức về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 29/10 vừa qua, UBND xã Giao Tân (huyện Giao Thủy) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022.

Sự kiện ngày hôm đó, có đông đảo cán bộ cấp huyện, chính quyền, nhân dân địa phương và những người con quê hương sinh sống ở xa… về dự và chung vui.

Về xã Giao Tân những ngày này, chúng tôi như được vui "lây" khi chứng kiến xã Giao Tân đổi thay vượt bậc sau chặng đường dài xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, được xây dựng kiên cố; đường làng, ngõ xóm "Xanh, sạch, đẹp, an toàn", có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt, cột đúc, đèn led; có bồn trồng hoa giấy nở rực rỡ sắc màu. Đời sống của người dân được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững…

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Giao Tân không giấu nổi niềm vui khi xã nhà đã cán đích NTM kiểu mẫu. "Vừa qua, địa phương đã tổ chức thành công lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Cán bộ và nhân dân địa phương rất vui mừng và phấn khởi", ông Nghĩa tâm sự.

Năm 2021 xã Giao Tân được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Từ những thành tích và kết quả đã đạt được, cuối năm 2021 xã Giao Tân được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Giao Thủy lựa chọn là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện tổ chức xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

"Đó là niềm vinh dự, nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị to lớn của địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, sự kiên quyết và sáng tạo trong tổ chức thực hiện", Chủ tịch UBND xã Giao Tân Trần Quang Lâm nói.

Ông Lâm bộc bạch, trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, địa phương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM kiểu mẫu, quyết tâm về đích NTM kiểu mẫu sớm nhất có thể.

Theo đó, Đảng ủy xã Giao Tân ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng xã NTM kiểu mẫu và xóm NTM kiểu mẫu; lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo và triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể trong xã… nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận từ xã đến xóm và các tầng lớp nhân dân.

Nhờ vậy, đến nay 7/7 xóm đã xây dựng thành công xóm NTM kiểu mẫu, trong đó xóm Địch Giáo Đông được lựa chọn thí điểm xây dựng xóm thông minh.

Thu nhập bình quân đầu người của xã Giao Tân không ngừng tăng lên theo các năm, đến nay thu nhập của xã đạt 72,25 triệu đồng/người/năm.

"Các xóm đã huy động sức dân, đóng góp trên tinh thần tự nguyện để nâng cấp, cải tạo hệ thống đường dong xóm, đường ra đồng. Hiện, các con đường đã được bê tông hóa sạch sẽ, rộng rãi.

Bên cạnh đó, các xóm cũng đã xây dựng tuyến đường hoa nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng… Từ đó cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác", Chủ tịch UBND xã Giao Tân nhấn mạnh.

Hiện xã Giao Tân đã đạt 19/19 tiêu chí bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành 4/4 tiêu chí chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 và được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực giáo dục.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, ông Lâm cho rằng, có được những kết quả trên, địa phương đã ban hành Nghị quyết xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu rất sát, đúng và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng chi tiết lộ trình, kế hoạch dài hơi trong quá trình thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cơ sở. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu…

Lấy dân làm gốc, chủ thể

Đó là chia sẻ của ông Đoàn Khắc Khóa - Trưởng xóm Duy Tắc Tây (xã Giao Tân) với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt về phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở cơ sở.

Theo ông Khóa, toàn xóm Duy Tắc Tây có hơn 350 hộ với khoảng 1.200 nhân khẩu. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về chủ trương xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, cơ sở đã tổ chức họp bàn với người dân, lắng nghe ý kiến của người dân trên tinh thần thoải mái theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ".

"Trước khi triển khai, thực hiện phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, chúng tôi đã tổ chức họp dân, xây dựng lộ trình thực hiện… Qua buổi họp, bà con nhân dân trong xóm đều hưởng ứng và tích cực tham gia trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận, đồng lòng", ông Khóa thổ lộ.

Ông Khóa cho hay, nhiều năm qua, bà con nhân dân trong xóm đã góp công sức, ngày công, tiền bạc… để đẩy mạnh xây dựng NTM kiểu mẫu. Bởi vậy, phong trào đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ chính quyền xã, xóm tới hộ gia đình nên các trục đường chính, dong ngõ trong xóm Duy Tắc Tây đã được bê tông hóa, mặt đường rộng gần 4m, đảm bảo sạch sẽ, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt, hệ thống điện đường chiếu sáng bật cả đêm, bừng sáng cả 1 vùng quê.

"Trước đây, hệ thống đường giao thông trong xóm nhỏ, mặt đường xấu, nhiều gia đình ở xa về quê toàn phải đậu ô tô con ở ngoài đường lớn, nhưng giờ đã khác, xe ô tô con thoải mái đi trong đường làng, vào tới tận nhà", ông Khóa nói.

Ngoài ra, cảnh quan môi trường luôn được người dân giữ gìn sạch sẽ, không có rác thải trôi sông, đảm bảo không khí trong lành vùng quê nông thôn. Không những thế đời sống của người dân được nâng cao; an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững; không có tình trạng trộm cắp vặt, phá hoại tài sản chung của xóm.

Đến nay, xóm Duy Tắc Tây đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu và được UBND huyện Giao Thủy công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Dự kiến, cuối tháng 11/2023, xóm tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

"Chính quyền và người dân trong xóm rất vui và tự hào khi cơ sở đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu", ông Nguyễn Văn Kiếm - Bí thư chi bộ xóm Duy Tắc Tây chia sẻ niềm vui với phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

Với phương châm "Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", thời gian tới chính quyền và nhân dân xóm Duy Tắc Tây quyết tâm giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt và xây dựng thành công xóm thông minh.

Ông Nguyễn Văn Kiếm - Bí thư chi bộ xóm Duy Tắc Tây thông tin, hiện tại xóm đã lắp đặt hệ thống wifi phát sóng miễn phí tại Nhà văn hóa để người dân thoải mái truy cập internet, tìm hiểu thông tin cần thiết.

Cùng với đó, xóm lắp đặt camera an ninh ở những khu vực công cộng để theo dõi tình hình an ninh trong xóm. Nhiều hộ gia đình trong xóm cũng đã tự đầu tư kinh phí, lắp camera an ninh trước cửa nhà để bảo vệ tài sản.

Bà Đoàn Thị Sen, người dân xóm Duy Tắc Tây tâm sự, nhờ Chương trình xây dựng NTM mà cảnh quan môi trường trong xóm sạch đẹp hơn, đời sống của người dân được nâng lên cao. Hàng ngày, bà vẫn ra Nhà văn hóa xóm để tập thể dục, nâng cao sức khỏe.

"Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Giao Tân đạt tiêu chí nổi trội về lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, chất lượng giáo dục ở địa phương được nâng cao; trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đều đạt chuẩn Quốc gia, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, cấp độ 3 và chuẩn "Xanh, sạch, đẹp, an toàn", ông Trần Quang Lâm - Chủ tịch UBND xã Giao Tân nhấn mạnh.