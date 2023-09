WTO hợp tác với đơn vị vận hành tòa nhà hàng đầu để tạo không gian sống chuẩn Nhật Bản cho cư dân

Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) mong muốn mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản có chất lượng vượt trội, hệ thống tiện ích dịch vụ đẳng cấp đạt chuẩn 5 sao cùng đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tòa nhà

Cùng với quá trình đô thị hóa, số lượng chung cư cao tầng ngày càng gia tăng ở nước ta. Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP có 93 dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại đang triển khai với tổng mức đầu tư lên tới 2,45 triệu tỷ đồng (hơn 105 tỷ USD), quy mô 3.453ha với 34,7 triệu m2 sàn nhà ở, cung cấp cho thị trường khoảng 164.602 căn chung cư.

Do đó, nguồn cầu về dịch vụ quản lý vận hành chung cư, nhà cao tầng tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là vô cùng lớn. Thậm chí, ngay khi các tòa cao ốc, các chung cư cao tầng được xây dựng nên, dịch vụ quản lý tòa nhà đã được manh nha hình thành. Tuy nhiên, để lựa chọn được đơn vị quản lý chuyên nghiệp, vận hành thông suốt các tòa nhà là điều không đơn giản bởi cần nhiều yếu tố như: Bộ máy vận hành, quy trình hoạt động, thậm chí là chi phí vận hành, văn hóa doanh nghiệp của chính đơn vị quản lý.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 17, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư” Ủy ban Pháp luật cũng chỉ ra rằng, tình trạng tranh chấp trong quản lý, vận hành, bàn giao kinh phí bảo trì, diện tích sở hữu chung, riêng trong nhà chung cư gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ tạo thành các điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là tại các đô thị lớn.

Thấu hiểu được những bất cập vừa nêu, WTO – Chủ đầu tư của hàng loạt dự án BĐS đình đám như: Dự án Hinode City – Hà Nội; Dự án Phạm Hùng - Hà Nội; Dự án Hinode Royal Park – Hà Nội; Dự án KĐT mới Nam Thăng Long - TP HCM; Dự án BĐS nghỉ dưỡng Sunrise VNT Phú Quốc; Khu tái định cư 38,4 ha - TP HCM,... không ngừng tìm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của các tòa nhà để thu hút khách hàng.

Mang không gian sống chuẩn Nhật Bản cho cư dân

Đặc biệt, sáng 28/9, WTO đã tổ chức “Lễ ký kết hợp tác Quản lý kinh doanh Siêu thị - Thương mại, Quản lý vận hành khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, Quản lý vận hành căn hộ tòa nhà Hi Mark – Hinode City” với Công ty TNHH Leben community Việt Nam và Công ty Cổ phần YMTribe của Nhật Bản; đồng thời ký kết đại lý phân phối độc quyền CT1 Kim Chung - Di Trạch với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand).

Theo thỏa thuận hợp tác giữa các bên, công ty Leben community Việt Nam sẽ trở thành nhà tư vấn và quản lý vận hành các dự án căn hộ chung cư, bao gồm: tòa nhà Hi Mark tại dự án Hinode City (số 201 đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tòa CT1 tại dự án Hinode Royal Park (xã Kim Chung - Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Trên thị trường, công ty TNHH Leben Community Việt Nam không còn xa lạ với nhiều người vì đây chính là đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà 100% vốn Nhật Bản đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam, thuộc Công ty cổ phần Leben Community Nhật Bản. Với bề dày hơn 30 năm hoạt động, công ty hiện đang quản lý khoảng 1,400 tòa nhà và hơn 70,000 căn hộ và đã gặt hái được nhiều thành tích như Hạng nhất “Bảng xếp hạng các công ty có số lượng tăng trưởng căn hộ”, hạng nhì “Bảng xếp hạng các đơn vị quản lý vận hành uy tín”.

Cũng tại buổi lễ, Tổng công ty WTO và Công ty Cổ phần YMTribe cũng ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý kinh doanh Siêu thị - Thương mại cho dự án Hinode City và tòa CT1 - Hinode Royal Park.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo YMTribe khẳng định, với kinh nghiệm và bề dày nhiều năm hoạt động đa quốc gia về đào tạo, huấn luyện, cung cấp nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực như: quản lý khách sạn, kinh doanh spa, kinh doanh bán lẻ, kinh doanh F&B, YMTribe sẽ tập trung đưa nguồn nhân lực có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, trung tâm thương mại sang làm việc cho WTO trong quá trình thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm thương mại tại dự án Hinode City cùng tòa CT1 tại dự án Hinode Royal Park.

Do đó, nhiều chuyên gia BĐS nhận định, việc thiết lập quan hệ hợp tác của Tổng công ty WTO cùng hai công ty Leben community Việt Nam và YMTribe (Nhật Bản) là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa các bên, khẳng định sự chú trọng đầu tư của WTO vào chất lượng sống giúp dự án Hinode City và Hinode Royal Park nâng tầm giá trị, trở thành nơi an cư, làm việc lý tưởng, tiện nghi và đẳng cấp; là không gian sống chuẩn Nhật dành cho những cư dân yêu thích cuộc sống an bình, cân bằng và trọn vẹn cùng cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện.

Thông qua lễ ký kết, WTO mong muốn mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản có chất lượng vượt trội, hệ thống tiện ích dịch vụ đẳng cấp đạt chuẩn 5 sao cùng đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Nhật Bản, hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ mạnh mẽ cho dự án trong thời gian tới...