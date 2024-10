Wellness Camp 2024 – hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho cuộc sống thịnh vượng

Ngày 10 - 12/10, tại Hội An – di sản văn hóa Thế giới tại Việt Nam, Siberian Wellness đã ghi dấu ấn với chương trình Wellness Camp 2024 khi mang tới trải nghiệm đầy sắc màu về một cuộc sống thịnh vượng – Wellness Life.

Mới đây, tại Hội An, Siberian Wellness đã tổ chức sự kiện Wellness Camp 2024 dành cho 500 đối tác chiến lược và khách hàng nhằm truyền cảm hứng về một lối sống cân bằng giữa thân - tâm - trí. Đồng thời, đây cũng là dịp kỷ niệm 28 năm hành trình xây dựng và phát triển vì sứ mệnh mang tới một cuộc sống khỏe mạnh, thịnh vượng cho cộng đồng trên toàn cầu.

Wellness Life - sứ mệnh vì cuộc sống thịnh vượng

Là một trong những thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, ngay từ những ngày đầu thành lập, Siberian Wellness đã xác định chất lượng sản xuất trong từng sản phẩm chính là nền tảng của thành công. Do đó, các sản phẩm của thương hiệu luôn hướng tới tiêu chuẩn đạt an toàn, lành tính, giúp người dùng cải thiện sức khỏe và nâng cao chất chất lượng cuộc sống.

Đi cùng với sự phát triển của xã hội, xu hướng chăm sóc sức khỏe đã có những thay đổi, bên cạnh chú trọng sự khỏe mạnh thể chất, họ còn hướng tới cuộc sống khỏe toàn diện tâm - thân - trí, khỏe từ trong ra ngoài, cân bằng về nội tại, và thiết lập lại định nghĩa về hạnh phúc. Do đó Siberian Wellness lấy phương châm này làm kim chỉ nam trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình nhằm giúp cho tất cả khách hàng, đối tác đều đạt được giá trị Wellness sống cân bằng và trọn vẹn, từ thể chất đến tâm trí. Công ty gọi đó là thế hệ Gen Well, họ là những người hội tụ đủ 6 yếu tố cân bằng: thể chất khỏe mạnh (Well-being), cảm xúc tích cực (Well-emotion), trí tuệ sáng suốt (Well-mental), tinh thần tiến bước (Well-spirit), sẵn sàng kết nối và sẻ chia (Well-connected), và trách nhiệm với cộng đồng (Well-environment).

Wellness Camp 2024 này chính là nơi khởi phát, nhắc nhở về hành trình và sứ mệnh của công ty cũng như lời kêu gọi các đối tác, khách hàng hãy sống thật Wellness để tận hưởng trọn vẹn những giá trị đích thực của cuộc sống.

Wellness Camp – hành trình tới cuộc sống thịnh vượng

Hành trình Wellness khởi đầu bằng chuyến du hành khám phá giá trị tiềm ẩn của thảo mộc - sợi dây gắn kết Gen Well trên toàn cầu. Tại vùng đất di sản, ánh nắng vàng rực rỡ đánh thức mọi giác quan của Gen Well. Gen Well không chỉ được nghe chia sẻ của bác sĩ Đông y về giá trị thảo mộc mang lại, mà còn tự tay “gói ghém" những túi thơm từ thảo mộc, để có thể lưu giữ và lan tỏa giá trị đó đến người thân và đồng đội.

Đối với Gen Well, kiến thức vững vàng cũng là yếu tố then chốt để tạo nên một cuộc sống thịnh vượng về sức khoẻ. Vì vậy, buổi hội thảo đã trở nên thực sự sôi nổi khi có sự góp mặt của PGS.TS Lê Bạch Mai – Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia.Tại đây, nhiều góc nhìn mới mẻ về tình trạng dinh dưỡng trẻ em,không chỉ là suy dinh dưỡng mà còn là thừa cân béo phì, là khát vọng tăng chiều cao và đặc biệt là một nạn đói tiềm ẩn về thiếu vi chất dinh dưỡng…, cũng như kiến thức dinh dưỡng toàn diện, tối ưu đã được tiết lộ. Trong khi đó, Cô Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam – đã mang đến cảm hứng về nghệ thuật thanh lịch và cách xây dựng hình ảnh giao tiếp chuyên nghiệp. Kết thúc buổi hội thảo, các Gen Well có thêm sự tự tin và bản lĩnh trên còn đường phụng sự sức khỏe toàn diện của cộng đồng.

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất tại sự kiện chính là đêm Gala Dinner – một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật 28 năm của Siberian Wellness và kỷ niệm 100 năm nhà máy Dahlia – biểu tượng cho sự phát triển bền vững và chất lượng vượt thời gian. Hòa chung với không khí kỷ niệm toàn cầu tại Serbia, các Gen Well Việt đã gửi gắm những lời chúc ý nghĩa qua các họa tiết đặc sắc do chính mình thiết kế trên tà áo dài truyền thống

Trong ngày thứ ba của Wellness Camp 2024, hoạt động Fun Run đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của Gen Well khi lan tỏa tinh thần sống khỏe và có trách nhiệm với cộng đồng. Với mong muốn Wellness Camp 2024 sẽ trở thành nơi bắt đầu cho những điều tốt đẹp, Siberian Wellness đã biến Fun Run trở thành sự kiện kích hoạt cho các hoạt động tài trợ dinh dưỡng tại các vùng còn gặp khó khăn , đối tượng hướng đến là phụ nữ và trẻ em. Tại đây, Gen Well cũng đã được bật mí về chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và hỗ trợ dinh dưỡng sắp diễn ra tại Hà Tĩnh.

Nói về ý nghĩa của Fun Run, chị Phan Thị Minh Hiếu – Giám đốc tiếp thị khu vực Đông Nam Á chia sẻ: "Mỗi bước chạy không chỉ là thử thách để mỗi Gen Well vượt qua giới hạn của chính mình, mà còn là sự đồng hành, cùng nhau hướng về những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.”

Trải qua 3 ngày tại Wellness Camp 2024, mỗi Gen Well lại được tiếp thêm năng lượng cho hành trình mới. Với những hoạt động thiết thực sắp tới, Siberian Wellness nói chung và mỗi Gen Well nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, đặt sức khỏe toàn diện và sự thịnh vượng làm “kim chỉ nam" trong mọi bước tiến.