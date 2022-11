Vừa giảm đau khớp, vừa trúng ngàn quà tặng hấp dẫn

Chỉ cần cào mã và nhắn tin về tổng đài, người dùng sản phẩm bổ khớp JEX có cơ hội trúng 2.900 quà tặng hấp dẫn, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Tối ngày 14/11 vừa qua, livestream quay số trúng thưởng “Xương khớp vững vàng, ngập tràn ưu đãi” do nhãn hàng JEX tổ chức đã thu hút gần 5.000 lượt xem, 2.700 bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ trên các nền tảng online. Thông qua phần mềm quay số điện tử, chủ nhân các giải thưởng hấp dẫn của đợt 1 đã được lộ diện, gồm 700 giải thưởng đợt (tương ứng 700 sản phẩm JEX) và 21 giải sự kiện đặc biệt (gồm các giải 3 tháng, 6 tháng, 1 năm dùng JEX miễn phí).

Anh Phạm An Hòa (Gò Vấp, TP. HCM), đại diện khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham dự một chương trình quay số, tôi ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp, minh bạch đến từ JEX. Dù chưa may mắn trong đợt 1, nhưng tôi vẫn tiếp tục dùng sản phẩm, nhập mã cào và đón chờ may mắn trong những đợt quay số tiếp theo”.

Những khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ được JEX thông báo qua tin nhắn và cuộc gọi, sau đó được trao giải tận nhà. Là một khách hàng trúng giải trong sự kiện đặc biệt, chị Minh Hải (Quận 5, TP. HCM) bày tỏ: “Trước đây tôi bị loãng xương và chấn thương đầu gối phải vào viện tái tạo sụn chêm, được giới thiệu dùng JEX để hỗ trợ thêm cho xương khớp. Tôi sử dụng đến nay đã được 10 năm, thấy khớp khỏe mạnh, dẻo dai, cơn đau không tái phát, đặc biệt còn rất an toàn và không hại bao tử. Vừa giảm đau nhức khớp, vừa trúng món quà sức khỏe ý nghĩa thế này, tôi vui không gì bằng”.

Ông Nguyễn Văn Linh (Giám đốc nhãn hàng JEX) cho biết, chương trình quay số trúng thưởng “Xương khớp vững vàng, ngập tràn ưu đãi” nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm JEX tiên phong chăm sóc xương khớp người Việt. Khách hàng có cơ hội trúng thưởng cao vì JEX chia nhỏ nhiều đợt quay và số lượng giải thưởng khủng (2.900 giải). Thông qua chương trình, JEX muốn gửi lời tri ân đến các khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm trong suốt 10 năm qua, đồng thời mong muốn được tiếp tục đồng hành giúp hàng triệu người giảm đau khớp an toàn, tự tin vận động, tự chủ cuộc sống thêm nhiều mốc 10 năm nữa.

Chương trình quay số trúng thưởng JEX triển khai từ ngày 27/10 - 24/12/2022 với 4 đợt quay số. Để tham gia, khách hàng sau khi mua sản phẩm JEX bất kỳ (JEX 15 viên, 30 viên hoặc 60 viên) chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn đơn giản sau:

● Bước 1: Cào lớp phủ bạc để xem MÃ SỐ trên vỏ hộp sản phẩm.

● Bước 2: Nhắn tin ECO_MÃ SỐ đến tổng đài 6089 hoặc nhập MÃ SỐ tại website https://ecogreen.com.vn/tich-diem/

● Bước 3: Nhận tin nhắn xác thực mã dự thưởng.

● Bước 4: Theo dõi kết quả livestream trên Fanpage và Youtube JEX - Chuyên gia xương khớp vào lúc 20:00 các ngày: 14/11 - 28/11 - 12/12 - 26/12/2022.

Ngoài hàng nghìn giải thưởng đợt, chương trình còn 80 giải thưởng chung cuộc được quay số vào ngày 26/12/2022, gồm các voucher mua hàng Ecogreen trị giá 10 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng.

Độc giả xem chi tiết thể lệ và danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1 tại đây.