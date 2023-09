Vừa chạy vừa ngắm nhìn thế giới trong những giải chạy khắp toàn cầu

Việc tham gia vào các giải chạy lớn trên toàn thế giới không chỉ là một cơ hội để thử thách bản thân về thể lực, mà còn là nơi để kết nối với cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao không biên giới . Cùng điểm danh những giải chạy danh tiếng trên toàn hành tinh, từ New York đến Tokyo, khiến giới runner ao ước được một lần thử sức.

Những giải chạy danh giá nhất nước Mỹ

New York City Marathon, hay còn gọi là NYC Marathon, được tổ chức hàng năm tại thành phố New York vào mùa thu với hơn 50,000 người tham gia mỗi năm. Đường chạy của giải sẽ trải dọc qua nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố New York như Công viên Trung Tâm, cầu Brooklyn...

Trong khi đó, Boston Marathon là giải chạy có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, bắt đầu từ năm 1897. Thu hút các vận động viên chuyên nghiệp và yêu thể thao từ khắp nơi trên toàn thế giới, Boston Marathon là đường đua nổi tiếng với khúc dốc khó khăn và một lịch sử đầy cảm hứng.

Giải chạy lừng danh thứ ba phải kể đến ở đất Mỹ là Chicago Marathon. Nằm trong sê-ri World Marathon Majors và thường được tổ chức vào mùa thu tại thành phố Chicago, Mỹ, giải chạy có đường đua phẳng và nhanh chóng thu hút nhiều người người tham gia.

Hai giải chạy nổi tiếng bậc nhất châu Âu

Bắt đầu từ năm 1981, London Marathon đã phát triển danh tiếng đến quy mô toàn cầu và xác lập được nhiều kỷ lục khác nhau. Đường chạy đi qua các điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như Cầu Tháp London và Nhà hát Opera Hoàng gia.

Bên London Marathon, Berlin Marathon cũng là một trong những giải chạy lớn nhất châu Âu được tổ chức tại thủ đô Berlin, Đức với đường chạy phẳng và nhanh chóng, tạo điều kiện lý tưởng cho các vận động viên chạy nhanh và thiết lập nhiều kỷ lục thế giới.

Giải chạy lừng danh hàng đầu châu Á

Vượt lên các giải nổi tiếng khác trong khu vực, Tokyo Marathon là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của Nhật Bản và thế giới. Được tổ chức vào mùa hoa anh đào nở rộ tại Tokyo, giải này thu hút hàng chục nghìn vận động viên ưu tú từ khắp nơi với đường chạy đi qua các khu vực đẹp như Cầu Tokyo và Nhà hát Kabuki-za. Tại châu Á, Tokyo Marathon là giải chạy duy nhất nằm trong sê-ri World Marathon Majors.

Những giải chạy đẹp nhất hành tinh

Trong danh sách những giải chạy lớn nhất hành tinh, không thể thiếu Sydney Marathon. Sydney Marathon là một trong những giải marathon đẹp nhất thế giới, với đường đua đi qua các địa danh nổi tiếng như cầu cảng Sydney, công viên Centennial, và nhà hát Opera Sydney nổi tiếng thế giới. Năm nay, Sydney Marathon diễn ra dự kiến có hơn 40,000 vận động viên từ hơn 75 quốc gia sẽ tham gia, biến Sydney Marathon thành một sự kiện đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

Đặc biệt hơn, không chỉ là về việc chinh phục đường đua đẹp mắt, Sydney Marathon còn là một sự kiện thiện nguyện lớn nhằm gây quỹ cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật. Các vận động viên không chỉ chạy vì bản thân mình mà còn vì một mục tiêu tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh.

Năm nay, hãng hàng không Vietjet là đối tác vận chuyển hàng không chính thức của Sydney Marathon với mong muốn lan toả các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, tinh thần thể thao không biên giới. Với mạng bay rộng khắp, các đường bay thẳng tới Sydney của Vietjet cùng các chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng mang tới cho những người yêu chạy cơ hội được trải nghiệm Sydney Marathon dễ dàng hơn bao giờ hết.

Năm nay, hãng hàng không Vietjet là đối tác vận chuyển hàng không chính thức của Sydney Marathon với mong muốn lan toả các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, tinh thần thể thao không biên giới. Với mạng bay rộng khắp, các đường bay thẳng tới Sydney của Vietjet cùng các chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng mang tới cho những người yêu chạy cơ hội được trải nghiệm Sydney Marathon dễ dàng hơn bao giờ hết.