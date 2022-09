Vụ phóng 'tên lửa siêu lớn lên Mặt trăng' của NASA bị trì hoãn hơn một tháng

TPO - Vụ phóng "tên lửa siêu lớn lên Mặt trăng" Artemis của NASA đã bị lùi lại hơn một tháng, có khả năng là vào giữa tháng 10, sau khi nỗ lực phóng lần thứ hai ngày 3/9 vừa qua bị hủy bỏ vì sự cố rò rỉ động cơ.

Một đám đông khoảng 400.000 người đã đến để xem vụ phóng tên lửa Artemis 1 phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida hôm thứ Bảy vừa qua. Nhưng khi mặt trời mọc trên Launch Pad 39B - nơi tên lửa đang được nạp nhiên liệu hydro lỏng siêu làm lạnh - thì một tiếng chuông báo động vang lên, cảnh báo các kỹ sư về một lỗ hổng trong niêm phong của một trong các động cơ tên lửa mà qua đó nhiên liệu bị rò rỉ. NASA cho biết, các kỹ sư đã cố gắng và không thể bịt được vết rò rỉ ba lần, nhưng họ sớm nhận ra rằng không có biện pháp khắc phục nhanh chóng nào trong tầm tay.

Sau khi ngừng phóng, Bill Nelson, Quản trị viên NASA cho biết lần phóng tiếp theo của tên lửa sẽ được thực hiện vào đầu tháng 10, nhưng vì các nhiệm vụ khác sẽ được ưu tiên hơn Artemis 1 nên lần phóng thứ ba có thể sẽ rơi vào giữa tháng.

Tên lửa đã chuẩn bị thực hiện hành trình đầu tiên trong số hai hành trình thử nghiệm sẽ mở đường cho phi hành đoàn hạ cánh lên Mặt trăng vào đầu năm 2025, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của nhân loại trở lại Mặt trăng kể từ năm 1972 và báo hiệu ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài của NASA ở đó.

Cả hai lần thử phóng Artemis 1 đều gặp các vấn đề kỹ thuật. Nỗ lực đầu tiên đã bị hủy bỏ vì các kỹ sư không thể làm mát một trong bốn động cơ RS-25 tầng lõi của tên lửa đến nhiệt độ an toàn trong thời gian cất cánh. NASA tuyên bố rằng, họ đã khắc phục được sự cố, mà theo cơ quan này là do một cảm biến bị lỗi đã báo cáo không chính xác nhiệt độ bên trong động cơ là cao hơn nhiều và xa hơn so với thực tế. Nguyên nhân của việc hủy bỏ lần thử thứ hai, một sự cố rò rỉ nhiên liệu hydro từ một trong những động cơ tầng lõi của tên lửa, nghiêm trọng hơn nhiều, cần phải khôi phục lại.

Nhiệm vụ Artemis 1, sẽ đưa tên lửa Orion đi xa hơn 40.000 dặm so với Mặt trăng và quay trở lại, là một phần của chương trình Artemis lớn hơn của NASA. Artemis 1 sẽ được tiếp nối bởi các nhiệm vụ Artemis 2 và Artemis 3 lần lượt vào các năm 2024 và 2025/2026.

Artemis 2 sẽ thực hiện cùng một cuộc hành trình với Artemis 1, nhưng với một phi hành đoàn gồm bốn người, và Artemis 3 sẽ cử người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên đáp xuống Mặt trăng, trên cực nam của Mặt trăng. Nelson cho biết, việc trì hoãn buổi ra mắt đầu tiên sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình còn lại của chương trình.

Sự trục trặc kỹ thuật sẽ làm tăng sự giám sát của NASA đối với giá tăng vọt của chương trình Artemis. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2017, Artemis đã tiêu tốn hơn 40 tỷ USD để phát triển và dự kiến ​​lên tới 93 tỷ USD vào cuối năm 2025, theo Văn phòng Tổng thanh tra NASA Paul Martin, kiểm toán viên nội bộ của NASA.

"Với ước tính của chúng tôi, chi phí là 4,1 tỷ USD cho mỗi lần phóng hệ thống SLS / Orion cho ít nhất bốn sứ mệnh Artemis đầu tiên, NASA phải đẩy nhanh nỗ lực của mình để xác định các cách làm cho các chương trình liên quan đến Artemis của họ có giá cả phải chăng hơn", Paul Martin phát biểu hồi tháng 3 trước Tiểu ban Vũ trụ và Hàng không của Hạ viện.

NASA cho biết chương trình Artemis xứng đáng với chi phí cao vì nó sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ và là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại.

Hà Thu