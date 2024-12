Vụ phóng hỏa làm 11 người chết là 'vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng', gây phẫn nộ

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, vụ phóng hỏa xảy ra tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Chiều 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý vụ phóng hỏa xảy ra tại quán cà phê số 258 đường Phạm Văn Đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, vào lúc 23h03 ngày 18/12, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại quán kinh doanh cà phê (địa chỉ số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Ngôi nhà xảy ra vụ đốt gây cháy là nhà kinh doanh cà phê có quy mô 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, tầng 1 kinh doanh cà phê có diện tích xây dựng khoảng 40m2.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã tập trung triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 23h38 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn cháy lan.

Đến 0h30 ngày 19/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người (1 người an toàn, 4 người sơ cứu, cấp cứu trong Bệnh viện E). Hậu quả của vụ việc làm 11 người chết, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 19/12, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, các ý kiến trao đổi, thảo luận, kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, vụ phóng hỏa xảy ra tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng là 'vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội'. Vụ việc được lãnh đạo Trung ương đặc biệt quan tâm, có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng như Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm, đã triển khai nhanh các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn cháy lan, cứu được 5 người, phối hợp với cơ quan y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Việc chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố, quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng rất kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đã nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Việc chăm sóc, chữa trị cho các nạn nhân cũng được các y, bác sĩ tập trung, triển khai hiệu quả...

Huy động bác sỹ giỏi nhất để điều trị cho các nạn nhân

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo, huy động các y, bác sĩ giỏi nhất để tập trung chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người tử vong, vừa giúp ổn định tâm lý, vừa chia sẻ, giúp đỡ việc mai táng.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan tư pháp thành phố sớm kết luận điều tra, hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử vụ án trong thời gian nhanh nhất, lên án tội ác dã man gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Quá trình điều tra phải xem xét kỹ các vấn đề để ngăn chặn những hệ lụy liên quan. Công an thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng côn đồ, ngáo đá không để xảy ra những hành vi bộc phát, manh động; trong đó phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của cả cộng đồng để ngăn chặn tội ác từ sớm, từ xa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tập huấn, huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách.