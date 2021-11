Vụ dìm giá đất: Chủ tịch huyện Đông Anh từng khẳng định ‘đảm bảo khách quan’

Liên quan đến vụ án vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015 tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội (tên thương mại là dự án Helianthus Center Red River), UBND huyện Đông Anh vào tháng 7/2021 đã có văn bản trả lời báo chí.

Theo văn bản do Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh nêu rõ: Công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đối với các ô đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh đã được triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá. Kết quả đấu giá đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 28/12/2020.

Tuy nhiên, sau khẳng định của UBND huyện Đông Anh thì đến cuối tháng 10/2021, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 4655 về việc huỷ Quyết định số 5702 ngày 28/12/2020 của UBND thành phố về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đối với các ô đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Theo đó, lý do huỷ Quyết định số 5702 là biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng 16.182,19 mét vuông đất thuộc dự án nêu trên không đúng với kết quả kiểm tra trên thực địa. Theo Quyết định này, UBND huyện Đông Anh và Cty đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc Gia có trách nhiệm thực hiện huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất nói trên. Cty Cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm có trách nhiệm bàn giao ô đất có tổng diện tích 16.182,19 mét vuông cho UBND huyện Đông Anh tiếp nhận, quản lý theo quy định. UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các tồn tại có liên quan, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại Đông Anh. Trong đó, có bị can Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 11 đối tượng (trong đó có 8 bị can đã nêu trên).

Các đối tượng gồm: 4 đối tượng thuộc Công ty tham gia đấu giá là Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Đức và Tạ Thị Vân, có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.

3 đối tượng là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội là Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Ngọc Thắng, có dấu hiệu phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.