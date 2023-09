Vụ chèn môn xã hội hóa vào buổi chính khóa: Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng nói gì?

TPO - Môn học tự nguyện không phải học sinh nào cũng có nhu cầu nên chỉ được tổ chức ngoài giờ học chính khóa.

Liên quan đến việc một số trường Tiểu học tại Đà Nẵng dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa ngay trong giờ chính khóa mà Tiền phong phản ánh, chiều 28/9, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay đã yêu cầu các trường đảm bảo quyền lợi học tập, an toàn và phù hợp tâm, sinh lí học sinh.

Sở GD&ĐT cho biết đã ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan từ sớm để các trường căn cứ thực hiện. Các trường chỉ được phép triển khai khi xây dựng kế hoạch đầy đủ theo hướng dẫn của Sở và được Phòng GD&ĐT phê duyệt. “Nếu trường nào tổ chức khi chưa được phê duyệt hoặc thực hiện không đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt là sai phạm. Phòng GD&ĐT phải đảm bảo việc phê duyệt kế hoạch đúng quy định và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện”, Sở nhấn mạnh.

Sở nhìn nhận, việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài cũng như dạy kĩ năng sống là những môn học tự nguyện, do học sinh và phụ huynh đăng kí. Do không phải học sinh nào cũng có nhu cầu nên chỉ được tổ chức ngoài giờ học chính khóa, không chèn trong thời khóa biểu chính khóa. Đồng thời nghiêm cấm việc gợi ý, ép buộc học sinh tham gia. “Việc tổ chức phải đảm bảo quyền lợi học tập, an toàn và phù hợp tâm, sinh lí học sinh”, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường.

"Việc lựa chọn đơn vị phối hợp tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài (cũng như các nội dung liên quan đến mua sắm hàng hóa, dịch vụ) phải thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan', Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý.

Hiện Sở GD&ĐT đang tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại Phòng GD&ĐT các quận, huyện và đi thực tế tại một số trường tiểu học để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những vi phạm (nếu có). Sau đó sẽ đề nghị UBND, Phòng GD&ĐT các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nếu các trường không tiến hành điều chỉnh, khắc phục những vi phạm thì Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra, xử phạt và kiến nghị UBND các quận, huyện phối hợp xử lí sai phạm theo quy định.

Như Tiền phong đã thông tin, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng bức xúc, hoang mang vì con chịu thiệt thòi khi nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa ngay trong giờ chính khóa nếu con không đăng ký theo học.