Vụ cháy nhà xe Trường đại học Hồng Đức: Chưa tính được số tiền thiệt hại, chờ kết luận giám định của Bộ Công an

TPO - Liên quan đến vụ việc cháy nhà xe, thiêu rụi nhiều phương tiện xảy ra tại Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hoá), thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, số tiền thiệt hại vẫn đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang chờ kết luận giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an).

Hỗ trợ 70% giá trị xe cho sinh viên

Chiều 29/12, tại cuộc họp báo tại UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, thượng tá Đỗ Quang Huy - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong vụ cháy nhà xe của Trường Đại học Hồng Đức có tổng cộng 339 xe các loại bị cháy, trong đó có 299 xe máy, 32 xe điện và 8 xe đạp. Số tiền thiệt hại đang được thống kê, chưa có số liệu chính thức. Nguyên nhân của vụ cháy đang chờ kết luận giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an). Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn thông tin: Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng, Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức xử lý kịp thời, ổn định tư tưởng, tâm lý cho sinh viên yên tâm học tập. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức cùng ngành chức năng thống kê chi tiết số xe bị cháy, trị giá xe bị thiệt hại để có căn cứ hỗ trợ cho sinh viên. Quan điểm của tỉnh là sẽ hỗ trợ 70% giá trị của xe đó trước khi bị cháy và sẽ hỗ trợ cho sinh viên trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Căn cứ bồi thường thiệt hại

Theo luật sư Vũ Văn Quyết, Công ty Luật TNHH Hiệp Thành - Chi nhánh tại Thanh Hoá, cho biết, trong vụ cháy trên, trong trường hợp vụ cháy bắt nguồn từ việc cơ sở trông giữ xe không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, xác định thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo luật sư Vũ Văn Quyết, căn cứ theo quy định tại Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015 về quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản thì Hợp đồng gửi giữ tài sản giữa Đại học Hồng Đức và đơn vị nhận giữ tài sản là căn cứ để giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu đơn vị nhận giữ tài sản có lỗi trong quá trình nhận giữ phương tiện, thì phía Đại học Hồng Đức yêu cầu đơn vị nhận giữ tài sản phải bồi thường thiệt hại đối với phương tiện của sinh viên bị cháy theo quy định tại khoản 4 Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015.

Gần 4 giờ sáng 12/12, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân có nội dung báo cháy ở nhà để xe đạp, xe máy bên trong Trường Đại học Hồng Đức, tại số 565 Quang Trung Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án di dời tài sản, phương tiện ra khu vực an toàn, đồng thời khoanh vùng, dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 200m2, bên trong có xe đạp, xe máy của sinh viên. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.