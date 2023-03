VPBank Hanoi International Marathon 2023 – sân chơi thể thao mới đẳng cấp và hấp dẫn

Theo Ban Tổ chức VPBank Hanoi International Marathon 2023 (VPIM 2023) , chỉ trong vòng 2 ngày đầu tiên mở bán vé, số lượng người đăng ký tham gia VPIM đã là gần 5000 người – một con số vượt ngoài kỳ vọng. Với một khởi đầu sôi động, VPIM 2023 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm về một giải chạy chuyên nghiệp, một sân chơi thể thao hấp dẫn cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.

Kỷ lục về số lượng BIB sau mở bán

Tối ngày 15/3, cổng đăng ký https://vpbankmarathon.com/vi/ chính thức mở bán 3000 BIB với giá siêu ưu đãi đặc biệt chỉ 99.000 đồng/BIB cho tất cả các cự ly. Chỉ sau chưa đầy 6 tiếng, toàn bộ số lượng BIB nói trên đã được các vận động viên (VĐV) đăng ký thành công.

Đây là mức giá ưu đãi chưa từng có tiền lệ do VPBank đưa ra, vừa để tạo một khởi đầu hứng khởi cho giải chạy quốc tế chính thức của Hà Nội mà VPBank lần đầu đứng ở cương vị tổ chức, đồng thời cũng để chào mừng dịp kỉ niệm sinh nhật ngân hàng tròn 30 tuổi.

Anh Trần Bảo Ngọc, Chủ tịch Câu lạc bộ Thành Công Runners tỏ ra khá ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên có một mức giá quá “hời” dành cho VĐV tham gia một giải chạy. “Đây là điều làm cho sự chào sân của VPIM thực sự ấn tượng, làm các VĐV sẽ còn phải bàn luận rất nhiều về giải chạy này của VPBank” – anh Ngọc chia sẻ.

Sau khi hết 3000 BIB giá ưu đãi đặc biệt, gần 2000 BIB early bird với mức giá từ 399.000 đồng đến 799.000 đồng cũng đã có chủ nhân trong 24 giờ tiếp theo. Nói cách khác, chỉ trong vòng 2 ngày, số lượng người đăng ký tham gia VPIM đã là gần 5000 người – một con số vượt ngoài kỳ vọng của Ban Tổ chức (BTC).

Không dừng lại ở đó, BTC cũng liên tục tung ra các chính sách ưu đãi dành cho VĐV. Cụ thể, từ ngày 24/3 – 3/5/2023, các VĐV khi mua theo nhóm từ 20 BIB trở lên sẽ được chiết khấu lên tới 25%. Như vậy, giá BIB early bird của các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km khi mua theo nhóm lần lượt giảm chỉ còn 299.250 đồng, 374.250 đồng, 524.250 đồng và 599.290 đồng. Đây là mức giá rất hợp lý so với mặt bằng chung các giải chạy tại Việt Nam.

Một sân chơi thể thao hấp dẫn, một giải chạy khác biệt, nhân văn

VPIM là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của thành phố Hà Nội, và cũng là hoạt động thể thao trọng điểm, truyền thống nhằm kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Với sự nỗ lực của BTC nhằm mục tiêu mang đến một sân chơi thể thao thật sự đẳng cấp, chuyên nghiệp, VPIM là cơ hội để các VĐV được thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm và thành tích với các VĐV trong và ngoài nước.

Diễn ra vào giữa mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội, 4 cự ly 42km, 21km, 10km, 5km của VPIM đều xuất phát từ phố đi bộ Hồ Gươm, xuyên qua những góc phố cổ kính của 36 phố phường, kết nối các danh thắng danh tiếng bậc nhất thủ đô với những công trình mang tính biểu tượng của một thành phố Hà Nội năng động, hiện đại. Toàn bộ đường chạy VPIM 2023 sẽ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Lấy cảm hứng từ cung đường mùa thu này, BTC cũng đã xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho VPIM không giống với bất cứ nhận diện giải chạy nào từng có tại Việt Nam với slogan HANOI VIBES. Nhìn vào hình ảnh thương hiệu của VPIM, bất kì ai đều sẽ như tìm thấy mình trong đó. Đó có thể là một VĐV chuyên nghiệp đang muốn vượt giới hạn bản thân, một gia đình, nhóm bạn đang hân hoan đi chạy cùng nhau, hay chỉ đơn giản là một người thích cảm giác được ngắm Thủ đô vào sáng sớm, ngắm những phố phường, ngắm sự bình yên Hà Nội.

“VPIM sẽ là một giải chạy lấy VĐV làm trung tâm, tập trung vào những trải nghiệm tốt nhất, trọn vẹn nhất dành cho runners. Điều này có nghĩa, BTC sẽ nỗ lực mang lại nhiều quyền lợi nhất cho các VĐV tham dự. Quyền lợi ở đây không chỉ đơn giản là túi vật phẩm (racekit) có những gì, mà là trải nghiệm của người chạy sẽ như thế nào trong suốt quá trình tham gia giải” – đại diện VPBank chia sẻ thêm. Trong đó, yếu tố an toàn và sự hỗ trợ dành cho các VĐV xuyên suốt quá trình tham gia giải chạy là hai yếu tố mà BTC chú trọng hàng đầu. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đường chạy được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng thành phố; công tác y tế được đảm bảo bởi đối tác uy tín hàng đầu là Bệnh viện Hồng Ngọc. Tất cả các VĐV khi tham gia giải chạy cũng an tâm hơn với chính sách bảo hiểm dành cho mọi VĐV đến từ Công ty bảo hiểm OPES.

Đặc biệt, với mỗi BIB được đăng ký thành công, BTC sẽ trích một số tiền tương đương 30.000 đồng để đóng góp vào hoạt động của chuỗi chương trình “Cặp lá yêu thương” do VPBank phối hợp cùng VTV thực hiện, và tổ chức Newborns – một tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc với sứ mệnh làm giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Thịnh vượng hơn về tinh thần và thể chất, giàu có hơn với yêu thương và chia sẻ, đó chính là tinh thần của chạy bộ và cũng là sứ mệnh mà VPBank tiên phong theo đuổi suốt nhiều năm qua với VPIM 2023, và những giải chạy quy mô đã tổ chức.

Hơn cả một giải thể thao, VPIM sẽ như một ngày hội chạy bộ nhân văn và ý nghĩa, mang đậm tinh thần Hà Nội dành cho tất cả mọi người.