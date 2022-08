Vòng chung kết U17 Quốc gia K-Elec 2022 kết thúc lượt trận đầu tiên

2 trận đấu bảng C diễn ra trong ngày 30/8 kết thúc lượt trận đầu tiên ở 3 bảng đấu của Vòng chung kết U17 Quốc gia K-Elec 2022.

Ở trận đấu diễn ra lúc 13h30, U17 Huế tạo nên cú sốc khi đối đầu với U17 PVF. Bằng lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh, đội bóng cố đô gây nhiều khó khăn cho đại diện phía Bắc.

Tới phút 24, Nguyễn Đăng Khoa kết thúc pha bóng chuẩn mực của U17 Huế sau pha căng ngang của đồng đội, mở tỷ số trận đấu cho U17 Huế. Sang hiệp 2, U17 PVF có bàn gỡ. Thái Bá Đạt thực hiện và độc diễn từ cánh trái và dứt điểm ghi bàn. Dù vậy, đó là tất cả những gì ứng viên này có thể làm được ở trận ra quân của mình.

Bùi Công Chính có thêm bàn thắng nữa giúp U17 Huế vươn lên dẫn trước ở những phút còn lại của trận đấu. Đây cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu này. Đội bóng cố đô có 3 điểm đầu tay đồng thời đẩy ứng viên vô địch U17 PVF vào thế khó.

Ở trận đấu còn lại, U17 Đồng Tháp giành chiến thắng 3-1 trước U17 Phú Yên. Phút 30, đội bóng này vươn lên dẫn trước khi Tiến Đạt tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành.

Có bàn dẫn trước, U17 Đồng Tháp chơi bình tĩnh. Trong khi đó, U17 Phú Yên tỏ ra nóng vội trong việc tìm kiếm bàn gỡ và đẩy đội hình lên cao. Đây chính là lúc đội bóng xứ sen hồng tung đòn phản công sở trường.

Phút 55, Lê Huỳnh Triệu tận dụng sai lầm của đối phương, một mình đi bóng từ giữa sân và dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho U17 Đồng Tháp. Ít phút sau, chính cầu thủ này hoàn thành cú đúp cho bản thân từ chấm 11m.

Những nỗ lực của U17 Phú Yên được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 87. Hậu vệ của U17 Đồng Tháp chơi không tốt để đối phương có bàn gỡ. Những phút còn lại của trận đấu là không đủ để U17 Phú Yên có thêm bàn thắng.

U17 Đồng Tháp giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cách biệt 2 bàn là đủ để đội bóng này tạm dẫn đầu bảng C.

Ngày 31/08, giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. Vào lúc 13h30 là các cuộc chạm trán giữa 2 cặp đấu: U17 Nam Định - U17 Bình Phước, U17 Sông Lam Nghệ An - U17 Bình Dương. Diễn ra sau đó không lâu, trên sân Thành Long 2: U17 Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp chủ nhà U17 Sài Gòn - Lyon và U17 Hà Nội đối đầu với U17 TP.HCM - Juventus.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.