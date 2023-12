Vòng 9 giải bóng đá Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Hấp dẫn cuộc đua tam mã

Ngày 12/12, vòng 9 giải bóng đá Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 đã diễn ra. Các đội Hà Nội I và TP.HCM I cùng tạo nên những chiến thắng đậm đà. Đồng thời, Than KSVN cũng giành chiến thắng, khiến cuộc đua tam mã trở nên vô cùng hấp dẫn.

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, TP.HCM I đã tạo nên chiến thắng đậm đà 6-1 trước TP.HCM II. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, TP.HCM I sớm dẫn trước đối thủ cùng thành phố 3-0 bằng các bàn thắng của Thu Thảo, Hồng Nhung và Tuyết Ngân. Phút 21, TP.HCM II có bàn gỡ do công của Kim Hoa, nhưng trong thời gian còn lại của trận đấu, TP.HCM I ép sân và có thêm 3 bàn thắng nữa.

Trước đó, loạt trận sớm của vòng 9 cũng chứng kiến cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Hà Nam vươn lên dẫn trước ở phút 28, khi Lưu Hoàng Vân tận dụng sai lầm của thủ môn bên phía Thái Nguyên T&T. Không chấp nhận kết quả thua trận, Thái Nguyên đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cũng phải đợi đến hiệp 2, với pha lập công của Nguyễn Thị Chuyền và tình huống Ngọc Uyên phản lưới nhà, Thái Nguyên mới có chiến thắng 2-1.

Ở loạt trận 17h00, Sơn La gặp thử thách khó khăn mang tên Than KSVN. Tuy nhiên, đội bóng miền sơn cước chơi đầy quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ cố gắng hạn chế nhiều pha tấn công ở tốc độ cao của Than KSVN. Nhưng nỗ lực ấy chỉ giúp họ đứng vững đến phút 41.

Từ pha đi bóng của Trúc Hương, Thuý Hằng tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Bước sang hiệp 2, Than KSVN có bàn nhân đôi cách biệt do công của Thu Phương ở phút 54. Với 3 điểm có được, Than KSVN giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 9. Nhưng ở phía sau, TP.HCM I và Hà Nội I đang bám đuổi rất sát. Trong trận cuối cùng, Hà Nội I dễ dàng đánh bại Hà Nội II với tỷ số 5-0, qua đó cùng có 22 điểm như TP.HCM I.