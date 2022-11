VMI - Lựa chọn lý tưởng để đa dạng hóa danh mục đầu tư trong thời kì biến động

Ra đời đúng thời điểm thị trường tài chính đang có nhiều biến động, VMI và mô hình hợp tác đầu tư bất động sản được giới chuyên môn đánh giá là phương án lý tưởng để bổ sung vào danh mục đầu tư nhằm hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận.

Tích lũy giá trị thực

Trước những biến động của thị trường chứng khoán thời gian qua, các chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư không nên hoảng loạn bởi đây là lúc cần tỉnh táo để bảo vệ dòng vốn và sinh lời. Chiến lược tốt nhất là đa dạng hóa danh mục, tìm kiếm công cụ mới theo tầm nhìn dài hạn với các tiêu chí: giá trị thực, tính thanh khoản cao, rủi ro thấp và lợi nhuận hấp dẫn.

VMI và các suất đầu tư bất động sản Fantasy Home là phương án khả thi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này. Ưu thế quan trọng bậc nhất của các suất đầu tư Fantasy Home là nền tảng giá trị thực vững chắc. Đây là căn cứ để các nhà đầu tư yên tâm bất chấp biến động thị trường.

Cụ thể, tài sản đầu tư của Fantasy Home là các bất động sản thấp tầng có vị trí đẹp, thuộc các khu đô thị “tất đất, tấc vàng” mang thương Vinhomes. Thông qua giỏ hàng hiện tại của VMI JSC, nhà đầu tư chỉ cần số vốn từ 38 triệu đồng đã có thể sở hữu một suất đầu tư tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hoặc từ 90 triệu đồng một suất với phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park). Như vậy, mỗi đồng vốn của nhà đầu tư đều được neo giá trị với một bất động sản “vàng mười”, do chính các nhà đầu tư toàn quyền lựa chọn và quyết định phương án kinh doanh thực tế.

Thứ hai, Công ty Cổ phần VMI có vốn điều lệ lên tới 18.000 tỷ đồng trong đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ 90% cổ phần. Uy tín và kinh nghiệm từ nhà sáng lập là “giá trị mềm” được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt rằng, mô hình VMI được đánh giá có điểm giống với Quỹ tín thác đầu tư (REIT) nhưng đã có thêm nhiều cải tiến để phù hợp hơn với nhu cầu nhà đầu tư Việt.

Trên thị trường vốn toàn cầu, quỹ tín thác bất động sản hoạt động rất mạnh mẽ, thậm chí đóng vai trò không thể thiếu tại những quốc gia G7. “Quỹ tín thác bất động sản được cho là có xu hướng tăng trưởng về lợi nhuận nhanh hơn so với cổ phiếu và trái phiếu”, ông David Jackson, Tổng Giám Đốc Colliers Việt Nam, nhận định.

Tính thanh khoản cao, đầu tư linh hoạt

Với số vốn chỉ từ 38 triệu đồng, Fantasy Home được nhận định là suất đầu tư có giá trị vừa tầm, đem về khả năng thanh khoản cao, dễ dàng tăng giá trên thị trường thứ cấp. Nhà đầu tư của VMI có nhiều phương án để chuyển nhượng nhanh suất đầu tư.

Cụ thể, mỗi suất đầu tư Fantasy Home sẽ được cấp chứng nhận quyền tài sản gắn với tên nhà đầu tư tương ứng, đồng thời xác định quyền của các nhà đầu tư với số vốn đã bỏ ra. Ngay khi nhận Giấy chứng nhận quyền tài sản, nhà đầu tư đã có thể chuyển nhượng suất đầu tư trên thị trường thứ cấp.

Đồng thời, sau 18 tháng nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI cam kết mua lại với lợi nhuận là 7,5%/năm với nhà đầu tư tiên phong (nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư trước ngày 30/11/2022) và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường. Như vậy, sau 18 tháng kể từ thời điểm hợp tác đầu tư, nhà đầu tư luôn có thể linh hoạt rút vốn mà vẫn thu về lợi nhuận hấp dẫn.

Lá chắn rủi ro bền vững

Theo thông tin từ VMI, trong thời hạn đầu tư là 3 hoặc 5 năm (tuỳ lựa chọn của các nhà đầu tư), đơn vị này cam kết lợi nhuận tối thiểu là 9,5%/năm cho các nhà đầu tư tham gia trước ngày 30/11 và 8,5% một năm cho các nhà đầu tư thông thường. Đây là lợi thế vô cùng quan trọng cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp.

Ông Phan Thành Long - Tổng giám đốc VMI JSC cho biết: “Trong trường hợp thị trường diễn biến xấu, với tiềm lực vốn 18.000 tỷ đồng, chúng tôi có thể đảm bảo quyền lợi tối thiểu như cam kết cho nhà đầu tư. Nói cách khác, VMI JSC mở ra mô hình đầu tư BĐS lô nhỏ đảm bảo lợi ích tối thiểu cho mọi người.”

Lợi nhuận hấp dẫn

Với các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown và nhà phố The Manhattan – Vinhomes Grand Park, giỏ hàng của VMI được đánh giá là hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị đầu tư ở cả 2 miền Nam - Bắc.

Thời gian vừa qua, sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 đã tăng giá hơn 200% sau 3 năm. Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire hết hàng ngay sau khi mở bán và đang tăng giá từng ngày còn nhà phố Vinhomes Grand Park sau 2 năm ra mắt đang ghi nhận mức chào bán trên thị trường thứ cấp tăng 40-60%. Điều này đem đến kì vọng tích cực cho các nhà đầu tư. Đây chính là cơ sở để VMI JSC đặt ra các mốc tăng giá kỳ vọng mà nhà đầu tư được hưởng, có thể đạt tới 15% trong năm đầu tiên; 30% trong năm thứ 2; lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau.

Nói về kỳ vọng tăng giá, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, tỉ lệ VMI đưa ra là phù hợp. “VMI có sự tham gia của những cá nhân, đơn vị đầu tư BĐS chuyên nghiệp, thậm chí là những người đã và đang dẫn dắt thị trường như Vinhomes. Lợi nhuận kì vọng được họ tự tin đưa ra phải dựa trên những phân tích đánh giá thị trường một cách cẩn trọng”, vị chuyên gia nói.