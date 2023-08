Vinhomes tung chính sách hấp dẫn, nhà đầu tư chớp cơ hội mua căn hộ cao cấp The Zurich

Thị trường hiện đang vào giai đoạn phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực như lãi suất giảm, các chủ đầu tư tung ra nhiều sản phẩm mới với gói chính sách kích cầu chưa từng có. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm vàng cho những nhà đầu tư chớp cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Nhà đầu tư tích cực đón chu kỳ tăng trưởng mới

Theo các chuyên gia, thị trường BĐS đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cho thấy một chu kỳ tăng trưởng mới đang bắt đầu. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định nhiều thông tin đang tác động tích cực đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Với việc lãi suất huy động lẫn cho vay liên tục giảm, cùng hàng loạt giải pháp đột phá của Chính phủ, các chuyên gia cũng dự đoán thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có bước tăng trưởng vào cuối năm 2023 và tăng trưởng mạnh trong năm 2024.

Đó cũng là lý do giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm tiềm năng tăng giá vượt trội và chính sách bán hàng khủng chưa từng có đang được Vinhomes áp dụng tại dự án Glory Heights (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) và mới đây nhất là toà ZR1 của phân khu The Zurich ở Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm - Hà Nội). Siêu chính sách này không chỉ mang tới cho khách hàng và nhà đầu tư cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại khu đô thị Vinhomes với thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 8 năm mà còn góp phần phá băng thị trường, khởi động một chu kỳ tăng trưởng mới.

Tại toà ZR1 của phân khu The Zurich, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ đã có thể ký ngay HĐMB và an tâm mua nhà không lo lãi suất khi được hỗ trợ lãi suất tới năm 2031, trong khi nhận nhà ngay tháng 8 năm 2027. Theo đó, trong thời gian 4 năm trước khi nhận nhà, người mua chỉ cần thanh toán số tiền tương đương 0,91% giá trị căn hộ mỗi tháng. Sau đó, chủ đầu tư Vinhomes sẽ hỗ trợ lãi suất 0% cho 45% giá trị căn hộ lên đến 4 năm sau kể từ khi nhận bàn giao. Chỉ cần tính vào thời điểm nhận nhà vào cuối năm 2027, khi hạ tầng bao quanh Vinhomes Ocean Park 1 tiếp tục hoàn thiện với đường vành đai 4, các cây cầu bắc qua sông Hồng, cùng các đại tiện ích, cảnh quan của mảnh ghép Vinhome Ocean Park 2, 3 đưa vào sử dụng, khu vực này sẽ có tiềm năng tăng giá đáng kể so với thời điểm hiện nay.

Là một nhà đầu tư có kinh nghiệm 14 năm trong đầu tư bất động sản, anh Hoàng Long (Đống Đa – Hà Nội), đánh giá đây là chính sách hấp dẫn chưa từng có và vô cùng hợp lý với cả những khách hàng đang chưa dư giả tài chính cũng như các nhà đầu tư muốn “đón sóng” tăng trưởng mới. Chính sách này giúp cho những nhà đầu tư như anh Long có thể gia tăng số lượng căn hộ đầu tư với một số vốn như trước đây. Thậm chí theo anh Long, đây còn là cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ có một khoản tiền nhàn rỗi nhất định có thể tận dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư căn hộ cho thuê trong lúc chờ thị trường bật tăng mạnh mẽ.

Trường hợp đầu tư cho thuê, nhà đầu tư có thể nhận về tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với lãi suất tiết kiệm cũng như lợi nhuận từ tiềm năng tăng giá vượt trội. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn thị trường thuận lợi, các sản phẩm Vinhomes ở vị trí đắc địa, tiện ích đa dạng, di chuyển thuận lợi, môi trường sống an toàn, cộng đồng cư dân văn minh, có thể tăng giá 20 - 30% mỗi năm.

Đặc quyền vị trí, cảnh quan, tiện ích đảm bảo tiềm năng tăng giá của The Zurich

Sở hữu vị trí tâm điểm tại Vinhomes Ocean Park 1, The Zurich được thừa hưởng những lợi thế kết nối thuận tiện, giúp cư dân có thể dễ dàng di chuyển trong nội khu và kết nối tới các khu vực trung tâm khác của Hà Nội. Ngoài ra, phân khu này còn giáp với hồ San Hô - một trong hai hồ cảnh quan nước ngọt lớn nhất của “Quận 1” Ocean City, đem đến không khí trong lành và tầm nhìn khoáng đạt. The Zurich cách hai tuyến đường quốc lộ 5B, Lý Thánh Tông chỉ khoảng 300 m và cách ga metro số 8 khoảng 500m. Đây sẽ là những bảo chứng vượt trội về vị trí và hạ tầng, đảm bảo The Zurich tăng giá trong tương lai, khi tạo nên sự đi lại thuận tiện, nhanh chóng giữa các phân khu và khu vực lân cận cho cư dân.

Tiềm năng tăng giá của The Zurich còn đến từ những tiện ích nội khu đặc quyền và đẳng cấp, bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng vui chơi cho trẻ em, phòng tập gym, yoga,… Đặc biệt, tổ hợp Thermal Bath cao cấp tại tầng 20 của tòa nhà mang lại trải nghiệm thư giãn và phục hồi cơ thể sau những giờ làm việc căng thẳng. Dưới chân tòa nhà là không gian cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo, với kiến trúc đậm chất Thụy Sĩ như hồ Geneva, quảng trường, tháp đồng hồ,…

Những chủ nhân tương lai của The Zurich còn có đặc quyền sử dụng ngay hàng nghìn tiện ích đẳng cấp tựa resort với các “kỳ quan” bao quanh không gian sống như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon rộng tới 6,1ha, hồ Ngọc Trai quy mô lên tới 24,5 ha. Cùng với đó là hàng chục công viên sinh thái, khu vui chơi, sân tập luyện thể thao, bể bơi,… nằm trong lòng các phân khu.

Mảnh ghép hoàn chỉnh cho cuộc sống ở The Zurich thu hút các chuyên gia, doanh nhân, cộng đồng người nước ngoài đến thuê nhà an cư chính là các dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. Đó là hệ thống trường học liên cấp Vinschool; Đại học tinh hoa VinUni; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống xe buýt điện VinBus hiện đại, và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng Vinhomes.

Với những ưu thế vượt trội cùng chính sách bán hàng đột phá chưa từng có, tòa ZR1 nói riêng và The Zurich nói chung được các nhà đầu tư đánh giá là sản phẩm BĐS hấp dẫn vừa thỏa mãn các khách hàng đang tìm kiếm một kênh đầu tư an tâm với khả năng sinh lời đột phá khi thị trường mới chỉ bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới, vừa đáp ứng được nhu cầu ở thực của nhiều gia đình trẻ hiện đại.