Vĩnh Phúc: Ấn tượng với ngôi trường tư thục liên cấp 'giàu' giải thưởng và huy chương quốc tế

Giành 55 giải tại cuộc thi Toán quốc tế Hoa Kỳ AMO, trong đó có huy chương Vàng – giải cao nhất, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc tiếp tục nối dài bảng thành tích, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục hàng đầu của “đất học” Vĩnh Phúc.

Trong cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO (American Math Olympiad), học sinh Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc đã xuất sắc giành được 55 huy chương, trong đó có 01 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc, 51 huy chương đồng và giải khuyến khích. Đây là thành tích ấn tượng, nối dài bảng vàng thành tích của Trường liên cấp Newton trên đấu trường quốc tế.

Cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO là một trong những cuộc thi Toán quốc tế lâu đời và uy tín nhất trên thế giới dành cho học sinh Tiểu học và Trung học từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Đây là kỳ thi Toán 100% bằng tiếng Anh, yêu cầu học sinh không chỉ có tư duy Toán học nhạy bén mà còn phải sở hữu khả năng tiếng Anh vượt trội.

Bảng vàng thành tích…

Là ngôi trường tư thục đạt kiểm định quốc tế Cognia đầu tiên tại Vĩnh Phúc – địa phương có chất lượng giáo dục hàng đầu trên cả nước (top 01 cả nước về điểm trung bình tất cả môn thi tốt nghiệp THPT, top 02 cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022 – 2023…), Trường Phổ thông liên cấp Newton được kỳ vọng sẽ làm giàu thêm thành tích giáo dục của tỉnh.

Trường được đầu tư với diện tích thuộc top lớn nhất khối phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest (gần 20.000 m2), với 68 phòng học và phòng học chức năng hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Với tầm nhìn của Ban Lãnh đạo nhà trường, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo, Trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định được uy tín về chất lượng giáo dục và lòng tin của cha mẹ học sinh khi số lượng học sinh nhập học tăng đều qua từng mùa tuyển sinh, bảng vàng thành tích được nối dài sau mỗi năm học.

Năm 2022, trường chính thức đi vào hoạt động với 472 học sinh đầu tiên, đến nay con số đã tăng lên gần 900 học sinh và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong tương lai. Thành tích và giải thưởng nhà trường đạt được cũng ghi nhận những con số ấn tượng: 173 giải thưởng trong năm học 2022 – 2023, đến năm học 2023 – 2024 con số hiện tại là 338 giải thưởng. Tổng số giải thưởng sau 2 năm hoạt động của nhà trường là hơn 500 giải.

Trước cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO, nhiều học sinh của Trường liên cấp Newton cũng từng giành được huy chương trong các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế khác. Đó là các em Nguyễn Khánh Ngân Dương – Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO; Phan Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thùy Dương – Giải Nhất Olympic tiếng Anh trên Internet; Hoàng Minh Châu – Giải Nhì Olympic tiếng Anh trên Internet; Phan Khánh Dương – Giải Nhất cuộc thi Thuyết trình và Hùng biện tiếng Anh tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, học sinh Phan Khánh Dương có 4 lần giành danh hiệu “Thủ khoa” – thí sinh đạt giải Nhất và có điểm thi cao nhất các cuộc thi tiếng Anh quy mô lớn như Olympic tiếng Anh, English Public Speaking Contest, Newton Scholar Challenge, Newton Talk.

Tại kỳ thi Olympic Tiếng Anh Đông Nam Á GELOSEA, học sinh Newton Vĩnh Phúc đoạt 09 giải thưởng trong đó có 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 07 Huy chương Đồng.

Tại cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, nhà trường cũng có số học sinh lọt vào vòng chính thức lên đến 20 học sinh và được ghi nhận thành tích 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 04 giải Ba.

Gần đây nhất, trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 10 của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, các em học sinh Newton Vĩnh Phúc đã xuất sắc mang về 07 giải thưởng, trong đó có 01 giải Nhất môn tiếng Anh, 01 giải Nhì môn Tin học, 01 giải Ba môn Vật Lý và 04 giải Khuyến khích ở các môn Tiếng Anh, Vật Lý.

Theo thầy Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, những kết quả này không chỉ khẳng định chất lượng dạy học của Trường Newton Vĩnh Phúc mà còn là nguồn động lực để các học sinh Newton tự tin hơn trong việc chinh phục những sân chơi học thuật lớn. “Đây đều là những cuộc thi có tỷ lệ cạnh tranh cao, học sinh phải vượt qua các vòng so tài với nhiều học sinh ở nhiều ngôi trường nổi tiếng của Việt Nam. Dù vậy, các em đều thể hiện sự tự tin và năng lực vượt trội để chinh phục những giải thưởng cao nhất”, thầy Tuấn chia sẻ.

Triết lý giáo dục vượt trội…

Không chỉ riêng Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc, các trường thành viên trong Hệ thống Trường liên cấp Newton liên tục lập kỷ lục về thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Năm học 2022 – 2023 và học kỳ I năm học 2023 – 2024, học sinh toàn hệ thống đạt được hơn 7.500 giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Hệ thống giáo dục Newton là đại diện duy nhất, giành điểm số cao nhất tại các cuộc thi Quốc tế uy tín: Tại Kỳ thi Olympic Toán – Khoa học quốc tế IMSO lần thứ XIX, Newton tự hào là trường có thành tích xuất sắc nhất của đoàn Việt Nam với 2 trên tổng số 3 Huy chương Vàng. Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế APMOPS 2023 với sự tham gia của các học sinh giỏi đến từ hơn 40 Quốc gia và vùng lãnh thổ, Trường Newton tiếp tục đạt thành tích xuất sắc nhất toàn quốc với 04/22 huy chương, trong đó 02 giải Bạch kim danh giá nhất toàn quốc.

Với triết lý “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”, Hệ thống giáo dục Newton tập trung đào tạo ra những thế hệ học sinh năng động, tự tin hòa nhập và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao trên đấu trường học thuật quốc tế.

Nhà giáo Lê Thị Bích Dung – Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống Newton cho biết, những kết quả ấn tượng trên có được một phần là nhờ vào việc các em học sinh được khuyến khích tự do nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng các kiến thức môn chuyên ngay trong nhà trường. Không chỉ đào sâu kiến thức các môn học theo quy định, nhiều em còn có niềm say mê đặc biệt và phát huy khả năng vượt trội ở môn học sở trường. Bên cạnh đó, sự tâm huyết của thầy cô nhà trường và sự truyền cảm hứng của nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu đi trước cũng là bệ đỡ giúp lan tỏa tới các em niềm say mê tự học.

Để làm được điều đó, Newton xác định chiến lược phát triển dựa trên nền tảng Ngoại ngữ – Công nghệ. Hội đồng giáo dục và các chuyên gia chú trọng phát triển liên tục 3 môn học: Toán, Tin và Tiếng Anh xuyên suốt lộ trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12. Cụ thể, nội dung chương trình môn Toán tập trung vào tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế và các môn học khác, đặc biệt là các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục STEM (liên môn Toán, Khoa học, Kỹ thuật). Môn Tin học trang bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, mở rộng tri thức và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, còn môn Tiếng Anh sẽ là công cụ giúp học sinh có thể sẵn sàng bước ra thế giới.

Cô Nguyễn Thị An Quyên - Giám đốc điều hành Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo nhà trường đã xác định việc xây dựng một mô hình trường chuẩn quốc tế, tận dụng mọi thế mạnh được chuyển giao từ ‘người khổng lồ’ Hệ thống liên cấp Newton và Tập đoàn Giáo dục EQuest. Năm thứ hai hoạt động, Newton Vĩnh Phúc đã được cấp chứng nhận kiểm định quốc tế Cognia, được ghi nhận và đánh giá cao về kết quả học tập, sự tiến bộ và cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh ở một môi trường học tập an toàn; môi trường giảng dạy hiệu quả, giáo viên được đào tạo chuyên môn và có cơ hội bình đẳng trong phát triển chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp. Những năm học dưới mái trường Newton, các em học sinh được chuẩn bị để trở thành công dân toàn cầu với đầy đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng chinh phục các đỉnh cao của khoa học và cuộc sống”.

97% học sinh khối 12 Hệ thống giáo dục Newton đã có chứng chỉ IELTS đủ điều kiện để đặc cách 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong đó có 68% học sinh đạt IELTS trên 6.0 - đó là những con số biết nói chứng minh hiệu quả của chương trình tiếng Anh chuẩn quốc tế tại Newton. Nhờ những kỹ năng được trang bị trong nhà trường, nhiều em đạt chứng chỉ SAT với hơn 1500 điểm, IELTS 8.0, đủ điều kiện để tham gia học tập tại các trường đại học hàng đầu ở Mỹ, Anh, Singapore, Canada… Nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ “cái nôi” Newton có thể kể đến như thần đồng Đỗ Nhật Nam, tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ – Phạm Minh Thành, “chàng trai được sinh ra để làm quán quân” Nguyễn Bùi Đức Dũng… cùng hàng loạt thủ khoa các trường chuyên như Lê Diên Hiếu, thủ khoa môn Lý năm 2021; Đỗ Hải Nam, thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023… Trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc có địa chỉ tại Lô TH – Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hotline: 02113.62.69.69. Năm học 2024 – 2025, trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc tuyển sinh 06 lớp 1, 05 lớp 6 và 05 lớp 10. Quý cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh tại: https://bit.ly/NewtonVP-Adm2425