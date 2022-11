VinFast VF 6 và VF 7 lọt Top 10 mẫu xe đẹp nhất tại Los Angeles Auto Show 2022

Tạp chí kinh doanh hàng đầu của Mỹ - Forbes - điểm tên 10 mẫu ô tô ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô quốc tế Los Angeles 2022 (LAAS 2022), trong đó bộ đôi eSUV VF 6 và VF 7 của VinFast được đánh giá là 2 mẫu xe không thể bỏ qua.

Theo Forbes, COVID-19 đã thay đổi đáng kể các triển lãm ô tô quốc tế, nhưng ngay cả khi mang tông màu nhẹ nhàng hơn, LAAS 2022 (diễn ra từ 17-28/11) vẫn gây được nhiều ấn tượng.

Triển lãm không chỉ quy tụ nhiều ý tưởng mới mẻ mà còn gây phấn khích cho các tín đồ 4 bánh khi những tên tuổi đình đám nhất, những mẫu xe thú vị nhất thế giới đều hiện diện tại sân khấu danh giá bậc nhất hành tinh. Trong đó, điểm nhấn của Triển lãm là những mẫu xe điện định hình tương lai của di chuyển toàn cầu khi mà 8 trên tổng số 10 hãng ra mắt sản phẩm mới giới thiệu các mẫu xe điện, xe lai điện và xăng.

VinFast VF 6, VF 7 - “Nhỏ mà có võ”

Xuất hiện tại triển lãm ô tô lâu đời nhất nước Mỹ, hai mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới của VinFast được xem là một “hiện tượng”. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Việt giới thiệu chi tiết thiết kế của VF 6 và VF 7.

Được chắp bút bởi hai studio lừng danh Pininfarina và Torino Design, thiết kế của VF 6 và VF 7 được mô tả là mang hơi hướng tương lai. Dù vóc dáng nhỏ hơn so với các mẫu SUV khác của VinFast nhưng VF 6 và VF 7 đều là những đối thủ “nhỏ mà có võ”.

Mẫu eSUV cỡ B VF 6 được xem là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến. Xe cũng sở hữu thiết kế nội thất hiện đại, không gian rộng rãi cùng với các tính năng giải trí được tích hợp thông qua màn hình cảm ứng lớn ở trung tâm, hứa hẹn đem đến trải nghiệm lái vốn được xem là đặc quyền trên các mẫu xe sang.

Trong khi đó, VF 7 lại gây chú ý bằng phong cách thiết kế lạ mắt. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng. Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast đậm nét với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại của mẫu SUV điện cỡ C made-in-Vietnam.

VF 6 và VF 7 đều là loại xe 5 chỗ ngồi có phần sàn xe bằng phẳng với pin nằm gần đáy sàn. Cả hai mẫu xe đều sẽ có hai phiên bản: Eco và Plus. Riêng phiên bản cao cấp được hãng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cùng động cơ với công suất lớn hơn, 201 mã lực cho VF 6 Plus và 349 mã lực trên VF 7 Plus.

Hai mẫu SUV điện cỡ nhỡ này sẽ cùng với VF 8 và VF 9 đưa thương hiệu ô tô Việt Nam tiến xa hơn và chinh phục thị trường quốc tế.

Porsche 911 Dakar - Cỗ máy gầm cao vượt mọi địa hình

Lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 953 đã giành chiến thắng trong cuộc đua Paris-Dakar Rally năm 1984 và xu hướng đương đại của những chiếc xe địa hình “Safari 911”, biến thể mới nhất này của chiếc xe thể thao nhà Porsche là một cỗ máy gầm cao hứa hẹn khả năng vượt mọi địa hình.

Với bánh xe chắc chắn, móc kéo, hốc bánh xe mở rộng, thép không gỉ bọc toàn thân xe và các lựa chọn dụng cụ cắm trại có thể đặt trên mui xe, chiếc Porsche 911 Dakar có thể vượt qua những nẻo đường khó khăn nhất trong khi vẫn mang một vẻ ngoài phong cách trên đường phố. Đặc biệt, sẽ chỉ có 2.500 chiếc 911 Dakar được sản xuất với giá bán 222.000 USD.

Genesis X Convertible - Mẫu xe mui trần hạng sang

Thương hiệu hạng sang của Hyundai mang tới Triển lãm lần này chiếc xe ý tưởng mui trần Genesis X Convertible. Đây là mẫu concept thứ ba để hoàn thiện bộ ba Genesis X, bên cạnh X Concept và X Speedium Coupe.

Một số đặc điểm thiết kế quen thuộc xuất hiện ở đèn sau và lưới tản nhiệt trước, nhưng thiết kế đèn trước đã thay đổi khi được vuốt xuống cùng với các mặt lõm tạo nên kiểu dáng mui trần độc đáo. Bên trong, bốn ghế ngồi đối xứng được bọc da màu cam và xanh nước biển tương phản hoàn toàn với ngoại thất màu trắng. Người hâm mộ Genesis cũng có thể xem GV70 thuần điện tại triển lãm.

Toyota Prius 2023 - Thiết kế mới, diện mạo mới

Đường cong hấp dẫn, thấp và dài - những tính từ này thường không được dùng để miêu tả chiếc Toyota Prius tiết kiệm nhiên liệu hay được dùng làm xe Uber, nhưng với thiết kế mới của năm 2023, mọi thứ đã thay đổi. Diện mạo mới mang lại cho chiếc hybrid (và mẫu plug-in Prius Prime) phần mũi xe sắc nét hơn, eo thon hơn, cửa sổ sau chéo xuống và dáng rộng hơn.

Động cơ của Toyota Prius 2023 cũng đã được nâng cao hiệu suất. Phạm vi chạy bằng điện của mẫu Prime tăng từ 25 dặm lên 40 dặm. Hệ thống hai động cơ điện và bốn động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2 lít dẫn động cầu trước giúp tăng công suất từ 121 lên đến 194 mã lực.

Subaru Impreza 2024 - Phiên bản hatchback trẻ trung

Hãng xe thể thao từ đất nước mặt trời mọc đã thu gọn đáng kể dải sản phẩm của mình khi bước sang thế hệ 2024. Trong đó, Impreza sẽ chỉ còn duy nhất phiên bản hatchback, mặc dù kích thước lớn khiến xe nhìn khá giống một mẫu wagon.

Theo Giám đốc điều hành Subaru Mỹ, Tom Doll, phiên bản mới linh hoạt và trẻ trung hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Trong thời gian tới, Impreza cũng sẽ “hồi sinh” lại phiên bản RS với động cơ bốn xi-lanh đối xứng 2,5 lít cho công suất 182 mã lực.

Trong danh sách 10 mẫu xe thú vị nhất LAAS 2022, theo bình chọn của Forbes, còn có sự góp mặt của Fiat 500e 2024, Kia Seltos 2024, Lucid Air Touring and Pure 2023, Hyundai N Vision 74 và Toyota bZ Compact SUV.

Không chỉ là nơi giới thiệu các mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt, nắm bắt nhu cầu khách hàng, LAAS còn là nơi để các nhà sản xuất trao đổi về các ý tưởng thiết kế, xu hướng công nghệ cũng như triển vọng của ngành sản xuất ô tô trong tương lai.