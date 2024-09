Vinamilk hỗ trợ 550.000 sản phẩm sữa, nước cho trẻ em, người dân vùng bão lũ

Chung tay hỗ trợ người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc đang bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão Yagi, Vinamilk hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, tương đương hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa, nước.

Yagi được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua, không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình trên đường đi của bão mà những ảnh hưởng lũ lụt sau đó còn gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho người dân các tỉnh phía Bắc. Những ngày qua, hàng trăm ngàn hộ dân đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, thiếu thốn các nhu yếu phẩm.

Với tinh thần tương thân tương ái, khắc phục hậu quả thiên tai, trong giai đoạn này, Vinamilk hỗ trợ hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu như sữa tươi, sữa hạt, sữa đặc, nước uống cho người dân, trẻ em tại vùng bão lũ. Các chuyến hàng đang được kịp thời chuyển đến bà con tại 10 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ gồm: Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Trước mắt, trong chiều ngày 11/9, Vinamilk đã trao tặng 1 tỷ đồng bằng sản phẩm dinh dưỡng cho người dân ở các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái - là các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề nhất, thông qua Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đợt sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho người dân trong các vùng bị ngập lụt, thiếu thốn thực phẩm, nước uống và ưu tiên cho trẻ em, thiếu nhi cần được bổ sung sữa, dinh dưỡng.

Cùng ngày, Vinamilk cũng đã trao tặng thêm 500 triệu đồng tương đương 100.000 sản phẩm cho TP. Hà Nội (thông qua báo Hà Nội Mới), nơi cũng đang chịu rất nhiều ảnh hưởng nặng nề sau bão, đặc biệt là người dân khu vực ven sông Hồng bị ngập lụt nặng do mực nước dâng cao.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, cho biết: “Hiện những chuyến xe Vinamilk đang chuyển một số lượng lớn sản phẩm dinh dưỡng đến với người dân đang gặp khó khăn do bão lũ tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, một số tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc như Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng… hiện nay đường xá đang rất khó khăn do sạt lở đất, mưa to nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng mang sản phẩm đến hỗ trợ bà con kịp thời!”

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Trong bão lũ, các nhu yếu phẩm là thực phẩm dinh dưỡng như sữa, nước rất cần thiết để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là cho trẻ em. Tại nhiều địa phương người dân đã nhiều ngày sống trong tình trạng ngập lụt, thiếu thốn rất nhiều. Sự hỗ trợ từ Vinamilk là rất kịp thời trong giai đoạn này. Tin rằng với tình đoàn kết và chung tay từ cộng đồng, mọi người sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống”.

Bên cạnh sản phẩm hỗ trợ người dân, trẻ em, một phần sản phẩm sữa, nước sẽ được Vinamilk trao tặng các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đang thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

Tại khu vực phía Bắc, Vinamilk hiện có các đơn vị nhà máy, trang trại, chi nhánh, kho vận ở Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội… Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thì hàng ngàn nhân viên công ty đã nỗ lực để đảm bảo sản xuất, cung ứng, vận chuyển cho các khu vực thiên tai, bão lũ vẫn có sản phẩm dinh dưỡng cần thiết. Bên cạnh đó, Vinamilk cũng đang ghi nhận các trường hợp nhân viên công ty và gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai để có các hỗ trợ kịp thời, động viên tinh thần người lao động.