ViewSonic tung hàng loạt máy chiếu giá hấp dẫn tại AVShow lần thứ 19

Triển lãm thiết bị nghe nhìn AVShow lần thứ 19 là sự kiện được mong chờ với sự góp mặt của gần 80 thương hiệu, trong đó có rất nhiều thương hiệu lâu đời. Đặc biệt, thương hiệu ViewSonic, thương hiệu máy chiếu số 1 thế giới với 35 năm kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực trình chiếu hình ảnh, đã tung hàng loạt máy chiếu với giá hấp dẫn tại sự kiện.

Triển lãm thiết bị nghe nhìn AVShow lần thứ 19 được tổ chức Tại Trung tâm Hội nghị 272, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, từ 9h sáng đến 18h các ngày 25-26-27/11/2022. Sau hai năm vắng bóng hoạt động vì đại dịch toàn cầu, AVShow lần thứ 19 năm 2022 có sự tham gia đa dạng nhiều sản phẩm của gần 80 thương hiệu. Trong đó, có sự góp mặt của những thương hiệu lâu đời, nổi tiếng từ nhiều nhà phân phối uy tín trong nước, được nhiều người đam mê công nghệ hình ảnh, âm thanh yêu thích. Điều này, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan, ngóng chờ được trải nghiệm các sản phẩm nghe, nhìn công nghệ cao trong triển lãm.

Song hành nhiều thương hiệu uy tín, triển lãm AVShow lần thứ 19 đã giới thiệu nhiều dòng máy chiếu chất lượng cao của ViewSonic, từ Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Đức Pháp - Nhà phân phối máy chiếu và màn hình tương tác ViewSonic tại Việt Nam. Thương hiệu góp mặt nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu nghe - nhìn cho cả công việc văn phòng, giảng dạy, giải trí hay phục vụ sự kiện họp mặt cuối năm, phù hợp sự phát triển của thời đại số.

Các dòng máy chiếu có tính năng đa dạng, đáp ứng và thích nghi với nhiều nhu cầu sử dụng. Trình chiếu hình ảnh, âm thanh cho công việc, giảng dạy, hội họp, xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá ở nhiều không gian khác nhau: Trong nhà, trong văn phòng, sảnh, hội trường, nhà hàng, công viên, quảng trường, hay phục vụ các hoạt động ngoài trời khác.

Một số sản phẩm tiêu biểu từ thương hiệu máy chiếu ViewSonic được giới thiệu tại AVShow lần thứ 19 với giá hấp dẫn

Màn hình tương tác thông minh ViewSonic - Cú chạm kết nối thế giới

All in one - Tất cả trong một

Đây không chỉ là một màn hình cảm ứng. Thực tế, nó phát huy đúng nghĩa tên gọi THÔNG MINH của chiếc màn hình tương tác với cảm ứng 20 điểm, tích hợp tính năng hiện đại, một cú chạm nhẹ - kết nối cực nhanh, thoải mái VIẾT - VẼ - CHẠM, thao tác chính xác tuyệt đối.

Sản phẩm mở ra một khái niệm mới về màn hình, giúp việc họp, hội thảo, hay dạy và học, dù tại văn phòng hay kết nối trực tuyến trở nên chuyên nghiệp và dễ dàng hơn.

Máy chiếu ViewSonic M1 Mini plus – “Rạp chiếu phim bỏ túi”

Đây là một phụ kiện công nghệ thời trang với thiết kế tinh tế, dễ dàng mang thế giới giải trí đi khắp mọi nơi. Với trọng lượng 280 gram, nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng khả năng trình chiếu hình ảnh lên đến 100 inch. Có Pin tích hợp trình chiếu không cắm điện lên đến 2.5 giờ, có loa JBL âm thanh sống động, có kết nối với Wifi, Bluetooth nhạy bén, có màu sắc hình ảnh đẹp và sắc nét khi trình chiếu trong không gian tối. Tuổi thọ ấn tượng với 2 giờ sử dụng mỗi ngày trong hơn 41 năm.

Máy chiếu ViewSonic M1 Pro – Máy chiếu thông minh thế hệ mới với thông điệp “Nhịp sống hiện đại, chẳng ngại tận hưởng theo cách của mình”

Đây là đứa con mới ra mắt của ViewSonic với chuẩn công năng thông minh, sẵn sàng di động. Trọng lượng chưa được 1 kg, với thiết kế sang trọng, ánh bạc đẳng cấp, không chỉ giúp người dùng tiện ích trong sử dụng, di chuyển mà còn tạo dấu ấn phong cách riêng.

Với khả năng trình chiếu 360 độ, hình ảnh 100 inch vẫn đạt HD 720p. Pin tích hợp ấn tượng, trình chiếu không dây với âm thanh nổi mạnh mẽ do có loa Harman Kardon tùy chỉnh.

Máy chiếu ViewSonic LS920WU/LS921WU – Máy chiếu chuyên dụng với màn hình to siêu nét

Với công nghệ Laser Phosphor thế hệ thứ 2, LS920WU/LS921WU cung cấp độ sáng cao 6.000 lumens, máy có tuổi thọ 20.000 giờ (4 giờ mỗi ngày trong hơn 13 năm) và kích thước màn hình 100 inch, 200 inch hay 300 inch vẫn sắc nét, hình ảnh vẫn rực rỡ, không nhòe, không lóa. Đây được xem là dòng máy chiếu được ưa chuộng trong mùa giải vô địch bóng đá thế giới 2022.

Máy chiếu ViewSonic X1/X2 – Sức hút từ hình ảnh rực rỡ full HD

Với thiết kế màu trắng tinh xảo, người dùng trải nghiệm đều đánh là cực phù hợp cho xem phim, xem bóng đá, bất chấp không gian ánh sáng, dù ngày hay đêm thì màu sắc hình ảnh vẫn rực rỡ và căng nét, cùng khả năng thu phóng hình ảnh với kích thước màn hình chiếu đạt tối đa 300 inch, độ phân giải Full HD (1920 x 1080), có hỗ trợ độ phân giải 2K, 4K, Ultra HD. Công nghệ LED thế hệ thứ 3, độ sáng được nâng cao 3.100 LED Lumens, và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ. Có hệ thống loa kép Harman Kardon tích hợp, đem lại những trải nghiệm âm thanh ấn tượng.

Đây cũng là dòng máy chiếu được săn đón trong mùa giải vô địch bóng đá thế giới 2022, song hành với LS920WU/LS921WU.

Máy chiếu ViewSonic PG603X, PG603W – “Hình ảnh sống động thật hay, âm thanh chuẩn nét rõ đầy”

Độ sáng 3.600 lumens, bánh xe phân khúc 6 màu, khả năng trình chiếu nhiều màu bảng khác nhau: Xanh, trắng, đen. Công nghệ tăng cường âm thanh SonicMode™, với loa 10W cho âm thanh rõ và đầy. Kết nối đa dạng, có thể chiếu hình ảnh qua mạng không dây hoặc có dây, điều chỉnh linh hoạt 4 góc và tiết kiệm điện tối ưu.

Đây là các sản phẩm đã và đang mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, hỗ trợ hiệu quả trong nâng cao hiệu suất công việc cho nhiều doanh nghiệp, trường học, là món quà tạo không gian giải trí hiện đại cho nhiều gia đình mà ViewSonic đã mang đến AVShow lần thứ 19, kèm mức giá đặc biệt hấp dẫn. Với kinh nghiệm 35 năm chuyên môn về lĩnh vực trình chiếu hình ảnh, ViewSonic đã thiết lập một vị trí vững chắc để cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy cho giáo dục, doanh nghiệp, người tiêu dùng và thị trường chuyên nghiệp với mục tiêu “See the Difference”.