Vietnam Events- Người 'bắc cầu' văn hóa hữu nghị Việt Hàn

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc, chương trình "Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn 2022" vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn với khách tham dự. Qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa hai quốc gia mà còn là cơ hội để các đơn vị tổ chức khẳng định vị thế, thương hiệu của mình.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với ông Jackie Hân - Giám đốc Công ty Vietnam Events (thành viên của Hòa Bình Group) là đơn vị thực hiện tổ chức sự kiện.

Ông có thể cho biết thêm về một số hoạt động nổi bật trong chương trình "Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn 2022" được tổ chức vừa qua?

"Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn 2022" là sự kiện đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình diễn ra trong hai ngày cuối tuần vừa rồi tại khu phố Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, đông đảo người dân dưới mô hình phố đi bộ và được kỳ vọng sẽ tổ chức định kỳ, trở thành địa điểm du lịch cho cả du khách Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.

Hoạt động nổi bật tại lễ hội là gian hàng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc K-culture; màn trình diễn nhảy cover Kpop và trình diễn các nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc; chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Hà Nội…

Song song với đó là các gian hàng quảng bá doanh nghiệp và cơ quan Hàn Quốc; không gian trang trí đèn lồng Hội An và đèn lồng truyền thống Hàn Quốc cho thấy điểm chung về văn hóa của hai quốc gia,…

"Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn 2022" có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt trong giao lưu văn hóa, kinh tế, thưa ông?

Như đã nói ở trên, "Con đường văn hóa hữu nghị Việt – Hàn 2022" là một trong số các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc. Chương trình được tổ chức thành công đã góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia.

Đây là cơ hội để hai nước giới thiệu nền văn hóa, ẩm thực đa dạng của mình. Đồng thời tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân, công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong việc góp phần phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoài ra, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn mang đậm dấu ấn mỗi quốc gia với sự góp mặt của các ca sĩ V-POP nổi tiếng Việt Nam như Suni Hạ Linh, Trịnh Thăng Bình và các tiết mục âm nhạc Hàn Quốc đến từ nam ca sĩ Byun Jin Sub, các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori, nhảy cover Kpop,… Qua đó góp phần trao đổi văn hoá giữa các lớp trẻ, tương lai của hai đất nước. Sự kiện cũng là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, hàng nông nghiệp thực phẩm,…

Có thể nói, "Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn 2022" là sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa về sự hòa hợp giữa hai quốc gia. Sự kiện góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, bền chặt, truyền thống giữa hai nước và mở ra cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Là đơn vị tổ chức một sự kiện tầm cỡ, mang ý nghĩa chính trị to lớn, Vietnam Events có gặp phải những khó khăn trong công tác tổ chức không, thưa ông?

Hòa Bình Group và Vietnam Events rất vinh dự được đồng hành cùng đơn vị tổ chức sự kiện là công ty AllBizvina - một công ty Hàn quốc tại Việt Nam. Trong đó, AllbizVina đã tin tưởng giao trọng trách cho Vietnam Events bố trí các hạng mục như: Set up, dàn dựng gần 100 gian hàng; các khu vực sân khấu chính và phụ với toàn bộ thiết bị phục vụ biểu diễn như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng khói lửa,… Cùng với đó là nhóm quay phim, ghi hình phục vụ cho sự kiện; toàn bộ công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, y tế, cứu thương. Đặc biệt, khâu xin cấp phép tổ chức cho sự kiện đều do đội ngũ của Công ty thực hiện nhằm đảm bảo mọi thủ tục pháp lý cho sự kiện được diễn ra.

Điều này đòi hỏi nhà tổ chức không chỉ có nhân lực, vật lực lớn mà còn phải hiểu biết sâu sắc về văn hóa, kinh tế, chính trị hai nước. Khó khăn nhất có lẽ là khâu lên ý tưởng và set up. Chỉ trong thời gian rất ngắn (02 tuần) Công ty phải chuẩn bị tốt mọi khâu, từ việc xin giấy phép, lập kế hoạch đến xây dựng kịch bản, tổ chức,...

Đặc biệt chương trình được tổ chức tại đường Trần Văn Lai là khu phố sầm uất, đông người qua lại nên việc set up gặp rất nhiều khó khăn. Công ty chỉ có 03 ngày để set up trong điều kiện chỉ được làm việc sau 10h00 đêm để đảm bảo lưu thông đi lại cho người dân. Công ty phải tập trung toàn bộ nhân lực cho sự kiện, lên đến hơn 100 người.

Tuy nhiên với quyết tâm của ban tổ chức, năng lực, kinh nghiệm cùng với sự chuyên nghiệp, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Vietnam Events, các hạng mục đều được thực hiện một cách khoa học, đúng với thiết kế ban đầu. Mọi yêu cầu khắt khe về tổ chức, giấy phép, phối hợp liên ngành đều xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, mặc dù khâu phối hợp với ban tổ chức Hàn Quốc gặp phải rào cản về ngôn ngữ nhưng hai bên đã xử lý rất tốt . Sự kiện thành công, thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự mỗi ngày.

Xin ông cho biết định hướng phát triển của Vietnam Events trong thời gian tới?

Trong suốt gần 15 năm xây dựng và phát triển, Vietnam Events luôn nỗ lực với mục tiêu trở thành thương hiệu tổ chức sự kiện quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư về nhân lực, nguồn lực và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên, đồng thời bổ sung đa dạng các trang thiết bị để phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt nhất.

Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi, tìm kiếm các giải pháp tổ chức sự kiện đa dạng, tối ưu về chi phí, để từ đó cung cấp cho khách hàng các phương án chuyên nghiệp nhất.

Và việc tổ chức thành công chương trình "Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn 2022" là bước đệm quan trọng giúp Công ty phát triển năng lực để hiện thực hóa mục tiêu của mình trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn ông!