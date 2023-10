Vietnam Airlines đạt doanh thu Quý III gần 1 tỷ USD

Vietnam Airlines Group (gồm ba hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã thực hiện 100.213 chuyến bay trong 9 tháng qua, dẫn đầu ngành hàng không nước ta với hơn 45% thị phần.

Riêng Quý III/2023, Vietnam Airlines Group khai thác gần 40.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 6,5 triệu lượt khách, trong đó 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2022. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt gần 60 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 23.750 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng trên 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất của Hãng từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến nay và về gần mức thu bình quân mỗi quý năm 2019 trước dịch.

Kết quả khả quan này đến từ việc thị trường vận tải từng bước phục hồi và Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… Nỗ lực này cũng đã giúp mức lỗ Quý III/2023 giảm so với Quý III/2022.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)… và các yếu tố chiến tranh, rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá, lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và báo cáo cổ đông cũng như cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đề án, năm 2023 và các năm tiếp theo, TCT sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong Quý III vừa qua, Vietnam Airlines cũng đã đăng cai thành công Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với vai trò chủ nhà, tạo ra cơ hội để Hãng nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác.

Vietnam Airlines là Hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA khi liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần hai thập kỷ kể từ khi là thành viên của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế; Đạt mức Chủ động (Proactive) 4.0 trên thang điểm 5 về Văn hóa an toàn và được Airlines Rating đánh giá mức tối đa 7/7 về cấp độ an toàn.

Vietnam Airlines liên tiếp được trao tặng những giải thưởng quy mô khu vực và toàn cầu như “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về hạng ghế Phổ thông”, “Hãng hàng không hàng đầu Châu Á về bản sắc văn hóa”, “Hãng hàng không hàng đầu Châu Á về dịch vụ phi hành đoàn” và “Hãng hàng không hàng đầu Châu Á về tạp chí trên không” của World Travel Awards 2023; Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới của Airline Ratings năm 2023, “Hãng hàng không quốc tế 5 sao” do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng; Hãng hàng không đưa ra đóng góp giải pháp phát triển bền vững mạnh mẽ nhất (Boldest Move) do Liên minh hàng không SkyTeam trao tặng.

Trong suốt 30 năm phát triển với tốc độ tăng trưởng ổn định và là hãng hàng không hiện đại với thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ bản sắc văn hóa riêng biệt, Vietnam Airlines đang hướng tới trở thành hãng hàng không quốc tế chất lượng 5 sao dẫn đầu khu vực châu Á.

Với nền tảng vững chắc, sự chuẩn bị bài bản và nỗ lực lớn ngay cả trong giai đoạn khó khăn của ngành hàng không, Vietnam Airlines sẽ đón đầu được cơ hội khi thị trường quốc tế phục hồi dự kiến từ cuối năm 2023, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và các nước, đồng thời tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.