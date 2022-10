Vietlott thúc đẩy sự phát triển thị trường xổ số Việt Nam

TP - Cách đây hơn 6 năm, sự ra đời của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott không chỉ làm “nóng” thị trường mà còn thay đổi cách chơi xổ số quen thuộc của khách hàng. Thị trường xổ số trong nước đã “thay da, đổi thịt” từ năm 2016 với việc Vietlott chính thức phát hành sản phẩm xổ số tự chọn.

Xổ số vì ích nước - lợi nhà

Hoạt động kinh doanh xổ số đã có mặt ở Việt Nam cách đây đúng 60 năm. Vào năm 1962, xổ số chính thức ra đời tại miền Bắc, sau đó bắt đầu mở rộng khắp cả nước. Với mục tiêu huy động nguồn tài chính của toàn dân để góp phần tái thiết đất nước sau chiến tranh, cho đến nay, toàn bộ nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số đều đóng góp cho địa phương để đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Mặt khác, xổ số cũng đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân. Thực tế, không chỉ mang lại niềm vui, nhiều người đã có cuộc sống đầy đủ hơn khi may mắn trúng số có trị giá giải thưởng hàng tỷ đồng. Đó cũng là lý do xổ số kiến thiết có thông điệp ích nước lợi nhà. Hiện nay, mỗi địa phương có một công ty xổ số do nhà nước quản lý và nắm 100% vốn.

Theo số liệu công khai ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính, dự toán Quốc hội phê duyệt doanh thu từ hoạt động xổ số đóng góp ngày càng tăng. Năm 2022, Quốc hội giao tổng thu từ hoạt động kinh doanh xổ số của cả nước đóng góp cho ngân sách Nhà nước là 34.300 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với năm 2021.

Dấu ấn Vietlott

Hoạt động kinh doanh xổ số của Việt Nam đánh dấu một cột mốc mới với sự ra đời của vé số Vietlott. Vietlott đã mang đến cho người chơi trong nước nhiều sản phẩm xổ số tự chọn hấp dẫn, từ đó góp phần đẩy lùi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Điểm đáng chú ý nhất trong kinh doanh của Vietlott là tạo ra văn hóa chơi xổ số mới cho người chơi khi được phép tự lựa chọn những con số yêu thích, chơi một cách chủ động và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ để phân phối xổ số qua kênh hiện đại như thiết bị đầu cuối và điện thoại (Vietlott SMS) không chỉ mang đến trải nghiệm mới, sự thuận tiện cho người chơi mà còn tạo sự minh bạch và chính xác. Hiện nay, hệ thống phân phối của Vietlott đã có hơn 5.000 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc và qua Vietlott SMS với khoảng 500.000 tài khoản tham gia.

Tính đến hết tháng 6 năm 2022, Vietlott đạt doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng, trả thưởng cho người chơi khoảng 12.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 6.700 tỷ đồng và hệ thống kinh doanh đóng góp khoảng 60 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội ( xây dựng trường học, xây nhà tình nghĩa, tài trợ học bổng).

Về mục tiêu kinh doanh, Vietlott phấn đấu doanh thu lũy kế đến cuối năm nay đạt trên 28.000 tỷ đồng. Về hệ thống điểm bán hàng, doanh nghiệp này sẽ vận hành thêm hơn 3.100 điểm trên toàn quốc. Ưu điểm của việc kinh doanh điểm bán các sản phẩm xổ số Vietlott đó là không yêu cầu vốn đầu tư quá lớn, ít rủi ro về tài chính, không có hàng tồn kho, không trả vé ế và có nhiều cơ hội gia tăng doanh thu.

Ngoài mang lại niềm vui, tiền thưởng cho người chơi, Vietlott cho biết còn đóng góp gần 6.700 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương và tạo ra khoảng 10.000 việc làm trên cả nước. Trong những năm gần đây, Vietlott luôn nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Cùng với hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Minh Hải, đại diện của Vietlott cho biết doanh nghiệp này còn xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển của mình. Vietlott cùng người trúng thưởng, đối tác và hệ thống đại lý đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến đối tượng trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Một số chương trình ý nghĩa đã được hệ thống Vietlott xây dựng và triển khai gồm “Trao cơ hội nối ước mơ”, “Mái đỏ yêu thương” và “Cơ hội để tốt hơn”. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước, Vietlott cũng là doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ Vắc xin và các hoạt động khác hỗ trợ công tác chống dịch.

Các sản phẩm Vietlott hiện nay gồm: Mega 6/45; Power 6/55; Max3D/3D+; Max3D Pro Keno, Bingo18. Để được hỗ trợ điểm bán Vietlott, khách hàng có thể liên hệ hotline 1800.1173, 1900.55.88.89.