Vietlott tài trợ xây dựng 34 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hòa Bình

Xã Mường Chiềng là một trong những xã vùng cao của huyện Đà Bắc, với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến hơn 70% tổng hộ dân. Người dân của xã phần lớn là dân tộc Tày, Mường, Kinh, Dao. Mỗi dân tộc có nhiều phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng địa phương khác nhau. Điều kiện kinh tế của nhân dân trong xã còn nghèo, cơ sở vật chất nhà ở còn là nhà tranh, tre, tôn tạm bợ, sau nhiều năm sử dụng đã bị hư hại.

Để giúp các gia đình khó khăn có nơi ở tốt hơn, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa 34 căn nhà đại đoàn kết khang trang, kiên cố hơn với tổng số tiền lên tới 1 tỷ đồng. Sáng ngày 09/03/2023, Vietlott cùng các cấp chính quyền địa phương và người dân đã tham gia lễ bàn giao 34 căn nhà đại đoàn kết tại xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình cho biết trong những năm qua, việc giải quyết nhà tạm cho người nghèo, người đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như là công tác an sinh xã hội rất cụ thể, giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Bà Hà Thị Hiệp, dân tộc Tày thuộc xã Mường Chiềng – một trong 34 hộ dân nhận hỗ trợ cho biết: “Trước đây nhà sàn lợp lá cọ nên mùa đông thì gió lùa, mùa mưa thì dột. Chồng ốm đau bệnh tật liên miên, các con không có công ăn việc làm, nhà lại chỉ có vài sào ruộng. Vì quá khó khăn nên gia đình không bao giờ mơ đến một căn nhà kiên cố. Nay, gia đình đón nhận một niềm hạnh phúc to lớn khi được ở trong ngôi nhà kiên cố, con cái có thể yên tâm kiếm việc làm mà không phải lo đến chỗ ở”

Tiếp nối các chương trình an sinh xã hội được Vietlott thực hiện trên toàn quốc, hi vọng rằng 34 căn nhà đại đoàn kết khang trang, sạch đẹp cũng như nhiều chương trình khác của Vietlott sẽ là một món quà ý nghĩa không chỉ về vật chất mà về cả tinh thần đến những người dân còn khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) hiện nay đang kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 tại hệ thống điểm bán hàng và kênh điện thoại (VietlottSMS) trên toàn quốc. Trong năm 2022, Vietlott đã đóng góp hơn 1.720 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn, tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm trước. Ngoài việc nộp ngân sách, Vietlott và khách hàng trúng thưởng cũng luôn đồng hành với các địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Đến hết năm 2022, tổng giá trị các khoản đóng góp cho an sinh xã hội của Vietlott và khách hàng trúng thưởng lên đến 45 tỷ đồng