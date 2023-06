Vietjet dẫn đầu dịch vụ bay của hàng không chi phí thấp toàn cầu 2023 do AirlineRatings bình chọn

Vietjet vừa được bình chọn là “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm 2023” (World’s Best Low - Cost Airline Onboard Hospitality 2023”) và tiếp tục được vinh danh là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2023” (Best Ultra Low-Cost Airline 2023) lần thứ 5 liên tiếp. Bộ đôi giải thưởng được công bố bởi trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com.

Vietjet được vinh danh là hãng bay chi phí thấp mang lại dịch vụ SkyBoss Business siêu tiện lợi và cao cấp trên tàu bay thân rộng với ghế da giường nằm đa dụng và những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc xuyên suốt trong chuyến bay. Ông Geoffrey Thomas, Tổng biên tập của Airlineratings.com, nhấn mạnh: “Vietjet được ghi nhận khi không ngừng đa dạng hoá các sản phẩm hàng không mới, chất lượng. Hãng khai thác tàu thân rộng với hạng vé SkyBoss Business ưu việt, nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho hành khách trước, trong và sau chuyến bay. Các dịch vụ này mang tính tiên phong và cách mạng đối với hãng bay chi phí thấp.” Vietjet cũng được AirlineRatings xếp hạng an toàn hàng không 7 sao, mức cao nhất thế giới và nhiều năm liền vào Top 10 hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất và an toàn nhất thế giới. Năm ngoái hãng cũng được AirlineRatings vinh danh là "Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu". Vietjet sẽ tiếp tục phát triển mạng bay, dịch vụ, đem đến nhiều hơn các chuyến bay chuyến bay vui vẻ, chi phí tốt, các dịch vụ xuất sắc cùng phi hành đoàn thân thiện, chuyên nghiệp. Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRatings ‘Airline Excellence Awards’ được tổ chức thường niên từ năm 2013 nhằm tôn vinh các hãng hàng không tốt nhất trên thế giới do hội đồng các biên tập viên uy tín trong ngành bình chọn. Giải thưởng còn được đánh giá dựa trên các báo cáo quản trị với các tiêu chí như: tuổi của đội bay, đánh giá của hành khách, lợi nhuận, xếp hạng đầu tư, dịch vụ sản phẩm. Một số hãng hàng không lớn khác trên thế giới được vinh danh năm nay bao gồm Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines,… P.V