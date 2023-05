Video: Hot girl Jujitsu Việt Nam chấn thương nặng nhưng vẫn cố mang về HCĐ SEA Games 32

TPO - Chiều 4/5, những huy chương Vàng đầu tiên đã được trao ở môn Jujitsu. Có lẽ do lần đầu đăng cai và thực hiện nghi thức treo cờ ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á, đội nghi lễ của chủ nhà Campuchia đã rất lúng túng. Sau khi được nhắc treo cờ Philippines ngược, họ mất thêm một lúc lâu cho việc buộc cờ, khiến lễ cử quốc ca chỉ được tiến hành sau hơn 2 phút.

TPO - Xem trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam vs Thái Lan, SEA Games 32 trên kênh nào, ở đâu? Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng chuyền Thái Lan tại SEA Games 32 vào lúc 14h30 hôm nay 4/5.

TPO - Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, nhóm đối tượng do Nguyễn Quang Dũng (SN 1986, quê Thái Nguyên) cầm đầu, lập 18 trang web có tên giống với báo chính thống để đăng tải các thông tin công trình có dấu hiệu vi phạm, rồi gửi đường link nhằm gây sức ép, cưỡng đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức...