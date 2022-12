VIBE City: Thành phố game ảo cho chủ thẻ tín dụng VIB

Không phải doanh nghiệp đầu tiên game hóa các ưu đãi, song VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên gia tăng trải nghiệm cho chủ thẻ bằng chương trình ưu đãi Đua thử - Trúng thật trên nền giao diện của một thành phố giải trí ảo.

Trải nghiệm khác biệt cho chủ thẻ tín dụng VIB

Đọc tin ưu đãi khô khan và nhàm chán, song chơi game lại tạo ra nhiều niềm vui, phấn khích đặc biệt là với giải thưởng hấp dẫn thực nhận liền tay. Với định vị sản phẩm thẻ tín dụng là dẫn đầu xu thế, VIB mới đây đã game hóa chương trình ưu đãi “Đua thử - Trúng thật” với giao diện là thành phố giải trí ảo VIBE City có tổng giá trị quà tặng hơn 2 tỷ đồng nhằm gia tăng trải nghiệm cho chủ thẻ tín dụng.

VIB không phải doanh nghiệp đầu tiên game hóa (Gamification) ưu đãi. Nhưng trong lĩnh vực ngân hàng, chương trình Đua thử - Trúng thật với VIBE City của nhà băng này là bước đi tiên phong trong sáng tạo “chiêu thức” game hóa. Khác biệt lớn của VIBE City với Đua thử - Trúng thật nằm ở danh mục game đa dạng, “đo ni đóng giày” sở thích người dùng trẻ năng động.

Trong khi thị trường phổ biến các hình thức game online dạng vòng quay may mắn thì VIB mang đến cho chủ thẻ tín dụng giao diện của một thành phố giải trí ảo với 4 khu phố. Mỗi khu phố là một tựa game dễ chơi dễ thắng, tăng dần độ vui: đua xe (Happy Zone), vòng quay may mắn (Fantastic Zone), chợ trao đổi mảnh ghép (Friend Zone), nhiệm vụ cá nhân (My Zone).

Cơ hội sở hữu xe Vespa khi chi tiêu thẻ tín dụng VIB

Chủ thẻ tín dụng VIB sẽ có trải nghiệm real-time khi nhận về số lượt chơi cùng đường link dẫn đến VIBE City qua email ngay sau khi hoàn tất mỗi giao dịch chi tiêu thẻ trên 500.000 VNĐ trước 5/1/2023. Hoàn thành thử thách chi tiêu hàng tuần cá thể hóa theo từng chủ thẻ sẽ được tặng thêm lượt chơi.

Các game được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Ở tựa game Happy Zone, người chơi được trải nghiệm trò chơi đua xe “thử thách tốc độ” nhằm thu thập hộp quà và Ruby. Ở tựa game Fantastic Zone, người chơi tham gia trò chơi vòng quay may mắn với cơ hội trúng quà giá trị. Đặc biệt, đã đến chơi tại VIBE City ai cũng sẽ có quà.

VIBE City thiết kế phần thưởng tăng dần giá trị để khơi dậy hứng khởi cho người chơi. Cụ thể, giải ngày là 80.000 voucher 20.000-500.000 VNĐ làm tăng cảm giác muốn chơi thử và có động lực quay trở lại chơi nhiều lần hơn mỗi ngày. Giải tuần là 22.000 tivi, tủ lạnh, iPhone 14, máy sinh tố, nồi chiên không dầu, robot hút bụi, evoucher… hâm nóng tinh thần chơi game mỗi thứ 6. Giải tháng là 20 phần tiền 1,5-10 triệu đồng và giải đặc biệt 2 xe Vespa mang đến cho người chơi cảm giác chinh phục đỉnh cao bằng những phần quà giá trị.

Sau hơn 2 tuần triển khai, VIBE City thu hút hơn 200.000 lượt chơi, trung bình đạt gần 12.000 lượt chơi mỗi ngày. Riêng game vòng quay may mắn chỉ diễn ra vào thứ 6 đã đạt hơn 31.000 lượt chơi chỉ trong ngày 18/11. Game trao đổi mảnh ghép trên nền tảng web, cũng nhanh chóng tạo “viral” lan sang cả cộng đồng chủ thẻ tín dụng VIB trên facebook.

VIB đang từng bước số hóa hành trình khách hàng cho người dùng thẻ tín dụng thông qua các khái niệm mới về “thẻ ảo” (mở thẻ), “tổng đài ảo” (chăm sóc), “chuyên gia tài chính ảo” (tư vấn) và tiếp theo, đây là “thành phố ảo” (hậu mãi). Tin rằng chiến lược dẫn đầu xu thế thẻ của VIB sẽ liên tục mang đến những trải nghiệm thú vị và chưa từng có cho người dùng thẻ Việt.

Từ nay đến 5/1/2023, khi đăng ký mở thẻ 100% online trong vòng 2-3 phút tại đây, nhận thông tin thẻ để chi tiêu được ngay trong vòng 15-30 phút là bạn có cơ hội tham gia Đua thử - Trúng thật tại VIBE City. Đặc biệt, khi mở thẻ tín dụng từ nay đến 31/12/2022, bạn còn được hưởng chương trình miễn phí thường niên trọn đời khi thỏa điều kiện chi tiêu.